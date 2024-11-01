edición general
Las reseñas aplastan a CTT Express, la empresa de reparto "peor" valorada: "Te dicen que la dirección está mal puesta"

Las reseñas aplastan a CTT Express, la empresa de reparto "peor" valorada: "Te dicen que la dirección está mal puesta"

CTT Express se ha convertido en una de las empresas de reparto peor valoradas de España. Con más de 5.100 reseñas en Google y una puntuación media de 1,5 estrellas sobre 5, la compañía acumula un enorme número de críticas de clientes que denuncian los mismos problemas: entregas fallidas, falsos avisos de reparto y una atención al cliente casi inexistente.

sleep_timer #4 sleep_timer
Joder, se han olvidado de SEUR
Los de ausente del domicilio Y TENGO TELETRABAJO!
DaniTC #9 DaniTC
#4 los de Seur es de traca. Una vez me viene un repartidor diciendo que sentía mucho por perder el paquete y que me lo abonaba. Que si no le despedían. Me quedé sin habla porque ya había gestionado la incidencia por Amazon .

Él me dijo que si no conseguía la firma del cliente que le despedían y que por favor le permitiera compensarme con el precio del envío como así fuera entregado. Le dije que no hacía falta, pero él insistió así que le dije que eran 5€, por decir algo. Qué mal cuerpo se me quedó.
Aokromes #12 Aokromes
#4 a mi alguna vez me ha venido un paquete de seur y puedes ver en tiempo real donde esta mi paquete, verle dar vueltas alrededor de mi casa, irse hasta casa putas, parar a comer, seguir la ruta y a ultima hora de la tarde entregarme el paquete xD
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
A mi CTT me funciona bien en donde vivo, el peor que hay para paquetería, es correos.
#7 harverto
¡¿Cómo, que exigen envíos cada vez más rápidos y baratos y el servicio se ha ido a la mierda?!
Me pinchan y no sangro.
#11 Borgiano
Pues tiene su mérito porque hay una durísima competencia entre las empresas de reparto a ver quién lo hace peor.
lgg2 #1 lgg2
Lo de la dirección mal puesta (o que el código postal no corresponde) es lo habitual EN TODAS cuando no les viene bien la entrega.
#8 Suleiman
Si solo fuera correos... Es que no se salva ni una.
frg #5 frg
Crno que fueron estos los que me dejaron un paquete en otro edificio a 300m de donde tocaba un paquete voluminoso tirado en la calle. Suerte que una vecina me avisó.
johel #10 johel *
Cuando pagas con cacachuetes, se quedan los monos. Sumadle que tienen rutas que son fisicamente imposibles de cumplir en el horario establecido con un volumen de paquetes que no cuadra ni en el excel de un demente.
Todo esto, valido para cualquier empresa de transporte.
UnoYDos #3 UnoYDos *
La verdad es que no había tenido problemas con ellos hasta la semana pasada. El repartidor firmó por mi y se quedó el paquete.
#14 pirat *
mrw también es horrible. Me lo hicieron pasar fatal esperando un permiso de circulación de una moto que me costó mucho de gestionar por una "diligencia" y que no entendí porqué los lejanos gestores no me enviaron por correo.
También tuve que retrasar la apertura de un local esperando un datáfono que entregaban en otro sitio, así hasta tres veces, además de poco solícitos y hasta desagradables-maleducados.
Lo peor es que no dan opción a recoger en un punto para evitar su nefasto…   » ver todo el comentario
Fj_Bs #6 Fj_Bs
¿¿ reseñas en Google ?? Las puede poner sin ser cliente ...atención al cliente casi inexistente. ? todas son parecidas no se salva UNA , por no llamar al remitente 10 s , pierdes horas de reclamar , y dias de retrazo ,,,
En mi vida he sufrido como con SEUR y Correos , hasta decirme no existe esa direccion , lo intentaran mañana ,
me entere , quuesolo tienen relacion telefonica con empresas, con particulares NO
Aokromes #13 Aokromes
#6 > ¿¿ reseñas en Google ?? Las puede poner sin ser cliente
la gente normalmente no se pone a poner reseñas negativas por que si, salvo que sean campañas destinadas a hundir un pequeño negocio.
