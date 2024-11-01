Las reseñas aplastan a CTT Express, la empresa de reparto "peor" valorada: "Te dicen que la dirección está mal puesta"

CTT Express se ha convertido en una de las empresas de reparto peor valoradas de España. Con más de 5.100 reseñas en Google y una puntuación media de 1,5 estrellas sobre 5, la compañía acumula un enorme número de críticas de clientes que denuncian los mismos problemas: entregas fallidas, falsos avisos de reparto y una atención al cliente casi inexistente.