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Renfe calcula que ceder sus talleres a Iryo costará 60 millones y exigirá quitar trenes en rutas clave, como Madrid-Barcelona

Renfe calcula que ceder sus talleres a Iryo costará 60 millones y exigirá quitar trenes en rutas clave, como Madrid-Barcelona

Las exigencias de la CNMC conllevarían, según Renfe, “redefinir el marco técnico y jurídico del mantenimiento pesado” ferroviario. “Esto alteraría las reglas del sistema a través de una decisión urgente y conllevaría el riesgo de reordenar capacidades industriales críticas ya comprometidas con el servicio público, trasladando el coste a los viajeros en forma de trenes que dejan de circular cada día”, recalcan. “En la práctica”, añaden las citadas fuentes, “el requerimiento desplazaría a la operadora pública de sus propios talleres...

| etiquetas: renfe , iryo , talleres , trenes , cnmc , ave , eje atlántico
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20 comentarios
12 3 1 K 87 actualidad
Beltenebros #1 Beltenebros
Así funciona el capitalismo.
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cosmonauta #2 cosmonauta *
#1 Así funciona el proteccionismo y el intervencionismo.

Perdemos los usuarios.
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#7 chavi
#2 Entonces Renfe debe permitir el uso de sus talleres o no??
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Pontecorvo #4 Pontecorvo
#1 Vaya, ahora me entero que RENFE y toda la red de vías ferroviarias es privada. La de cosas que aprende uno en Menéame.
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#8 jorgeesc *
#4 la red no, pero los talleres dependen de la red o del operador? Y en Francia amADIF puede usar los de SNCF?
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arsuceno #11 arsuceno *
#8 Francia no nos deja ni operar en su país. Pero aquí nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado y les damos todas las facilidades. Tiene muy poco sentido.

Renfe tira la toalla en Francia y aparca su proyecto de alta velocidad a París ante las trabas para operar sus trenes
Tanto la empresa española como el ministro de Transportes, Óscar Puente, han reclamado en varias ocasiones “reciprocidad”, dado que España ha abierto las puertas al operador público francés, Ouigo

www.eldiario.es/economia/renfe-tira-toalla-francia-aparca-proyecto-alt
1 K 21
#15 jorgeesc
#11 Entiendo que esto de la CNMV es para Iryo, donde entiendo que RENFE sí puede operar...aunque, la verdad, se me escapa el interés que tenemos los españoles en prestar servicio en Italia.
1 K 27
Laro__ #19 Laro__ *
#15 Pues imagínate el interés que puede tener Renfe en quitar sus recursos, para ayudar a los italianos, un servicio que se supone liberalizado y presta en competencia.
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arsuceno #20 arsuceno
#15 Perdona, es que aunque esta noticia menciona Iryo, con Ouigo tenemos el mismo problema. Tengo un conocido que trabaja en estos temas y están un poco que trinan porque no entienden que Renfe tenga que ceder sus talleres mientras a nosotros no nos dejan operar en Francia. Y me parece que tienen bastante razón.

Renfe choca con Competencia por obligar a la empresa pública a ceder sus talleres a Ouigo e Iryo
Lleva a la Audiencia Nacional la exigencia de la CNMC de permitir en sus

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cosmonauta #5 cosmonauta *
¿Del pollo que tienen montado en Rodalies Catalunya han dicho algo?

¿O también es culpa de los italianos?
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XtrMnIO #16 XtrMnIO
Hoy mismo he tenido un retraso de 16 minutos en el AVE a Valencia por uno de esos trenes low cost averiado, que ha jodido al resto...
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jdmf #6 jdmf
este es uno de lo tantos ejemplos dónde lo privado hace uso de un bien público, pero si va mal pide que la rescaten con nuestros impuesto con un clásico socializar sus pérdidas.
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berkut #12 berkut
He de entender que Renfe debe compartir incluso sus talleres con los trenes franceses que circulan por las líneas más rentables españolas, cuando el Francia no deja siquiera que Renfe (o sus filiales) puedan implantarse en Francia???? Qué entiende la CMNC por libre competencia??
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ChukNorris #3 ChukNorris
¿Ceder quiere decir gratis? … no veo que lo aclare la noticia.
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ChukNorris #9 ChukNorris
#3 Me autocito, la noticia del meneo es una mierda, parece que falta la mitad de la historia, www.20minutos.es/lainformacion/empresas/iryo-gana-renfe-batalla-taller

Parece que había un acuerdo previo que Renfe pone excusas para no cumplir.
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Supercinexin #10 Supercinexin
#9 A mí lo que me parece es que una empresa privada ha entrado a robar lo que era público, con la connivencia de muchos poderes del estado. Eso tras leer tu "noticia" del 20 esputos donde parece que RENFE es culpable de que le roben, o algo.
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cosmonauta #13 cosmonauta *
#9 Es que falta la mitad.
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Laro__ #17 Laro__ *
#9 Bueno... acuerdo... Lo que pasa es que construir y dotar de medios, personal y formación, a talleres de mantenimiento de trenes de alta velocidad, es un proceso muy largo y muy caro. Para las empresas privadas es mucho más rentable conseguir que te lo hagan casi gratis desde un sector público. De lo contrario no podrían competir.
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#14 Emotivo
Las consecuencias del bogie volador.
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#18 Emotivo
Ponemos la infraestructura, el mantenimiento de la misma, los talleres para arreglar sus trenes, pago de cánones que no dan ni para una palada de balastro.
¡Viva la privatización!. ¡Viva el dinero público que es pólvora del rey!.
Próximo capítulo: La liberalización europea y el gran desfalco.
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menéame