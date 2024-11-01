Renfe calcula que ceder sus talleres a Iryo costará 60 millones y exigirá quitar trenes en rutas clave, como Madrid-Barcelona

Las exigencias de la CNMC conllevarían, según Renfe, “redefinir el marco técnico y jurídico del mantenimiento pesado” ferroviario. “Esto alteraría las reglas del sistema a través de una decisión urgente y conllevaría el riesgo de reordenar capacidades industriales críticas ya comprometidas con el servicio público, trasladando el coste a los viajeros en forma de trenes que dejan de circular cada día”, recalcan. “En la práctica”, añaden las citadas fuentes, “el requerimiento desplazaría a la operadora pública de sus propios talleres...
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Perdemos los usuarios.
Renfe tira la toalla en Francia y aparca su proyecto de alta velocidad a París ante las trabas para operar sus trenes
Tanto la empresa española como el ministro de Transportes, Óscar Puente, han reclamado en varias ocasiones “reciprocidad”, dado que España ha abierto las puertas al operador público francés, Ouigo
www.eldiario.es/economia/renfe-tira-toalla-francia-aparca-proyecto-alt
Renfe choca con Competencia por obligar a la empresa pública a ceder sus talleres a Ouigo e Iryo
Lleva a la Audiencia Nacional la exigencia de la CNMC de permitir en sus
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¿O también es culpa de los italianos?
Parece que había un acuerdo previo que Renfe pone excusas para no cumplir.
¡Viva la privatización!. ¡Viva el dinero público que es pólvora del rey!.
Próximo capítulo: La liberalización europea y el gran desfalco.