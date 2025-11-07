·
El relevo de Mazón queda en punto muerto: PP y Vox miran de reojo el adelanto electoral
Abascal encarece el pacto de investidura de un nuevo 'president' y exige la “confrontación total” con las políticas contra el cambio climático y la inmigración.
relacionadas
#2
ipanies
Pons está muy callado y escondido en Bruselas... Ningún miembro de la organización delictiva quiere hacerse cargo de ese gobierno zombie porque será su muerte política.
Camps, calienta que sales!!!!
2
K
34
#6
ochoceros
#2
No me extrañaría absolutamente nada que saliese Camps de nuevo como candidato de la organización delictiva.
1
K
22
#8
Asimismov
#6
¿Y otros 15 años de pagas, chofer, secretario, despacho y demás para Camps?
No, gracias, ya se lo hemos pagado una vez y se le acaban los 15 años.
0
K
12
#11
ochoceros
#8
Si dices eso es porque no conoces a su nicho de votontos
1
K
22
#7
TonyStark
*
Cuando el PP se desangra por su propia incompetencia y Vox se alimenta de ese cadáver político, lo que queda no es una alternativa de gobierno, sino una alianza de oportunistas que compiten por ver quién gestiona peor la tragedia.
Quiero adelanto electoral, volver a votar, peor no podemos estar (o sí), lo que sucede es que veo a Camps también en el horizonte y la televisión pública valenciana copada por la extrema derecha haciendo campaña, ahí han puesto a Toni Cantó, como presentador de…
» ver todo el comentario
1
K
31
#10
tierramar
*
Y tienen cartas para ganar porque PP.VOX se están ocupado de importar voto de derechas, tiene un discuros antiinigración pero son lso que ayudan a que venga inmigración latian que vota derechas (venezolanos):
www.meneame.net/story/poblacion-latina-crece-valencia-numero-residente
La población latina crece en Valencia: el número de residentes venezolanos aumenta un 328%
Y sigue en aumento:…
» ver todo el comentario
0
K
20
#1
Uge1966
Es que no encuentran a nadie mejor... no me extraña, es difícil de superar.
0
K
11
#4
ombresaco
*
¿No habría sido lógico que buscaran un sucesor antes de dimitir? Al menos para Valencia, no necesariamente para el partido.
Es que me imagino que la dimisión hubiera sido del PSOE, y probablemente desde el PP y VOX la crítica habría sido brutal... Sin embargo, de este aspecto no se dice nada. Ni tan siquiera desde los medios más afines al PSOE.
0
K
10
#5
SMaSeR
Para la forma de gobernar que tienen poniendo a una piedra les bastaría.
0
K
7
#9
mam23
¿ ya le estan haciendo un nuevo traje a Camps?
0
K
7
#3
alcama
No se cuanto les queda de legislatura pero si fuesen listos colocaban a un presidente de transición. Este esperaba a después de las generales ( que serán el año que viene) y tras la victoria de Feijoo, convocaba las autonómicas. Victoria segura
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
