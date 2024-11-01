edición general
Reino Unido ha abierto el dron kamikaze que explotó en la base europea. La sorpresa es mayúscula: no es de Irán, es "made in Rusia"

En Ucrania, los restos de drones derribados se han convertido en una fuente inesperada de información estratégica: ingenieros y analistas suelen reconstruir su interior pieza a pieza para rastrear su origen, su electrónica y las redes de suministro que los fabrican. SI se quiere, una suerte de “arqueología militar” o “unboxing bélico” que se ha convertido en práctica habitual en conflictos modernos, donde un solo microchip o un módulo de navegación pueden revelar conexiones geopolíticas mucho más amplias de lo que aparenta un simple ataque.

Andreham #2 Andreham
"Querida UE, soy yo, Putin, he lanzado este misil para dejar claro que me caéis mal y oléis a culo. Firmado, Putin. No es Irán, soy yo, Putin, el ruso. Feos. Tontos. Soy Putin."; se leía en el chasis del misil en inglés, francés y alemán.
5 K 75
Anfiarao #4 Anfiarao
#2 cómo se dice "made in Russia" en soviético?
0 K 14
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#4 En soviético imagino que se dirá igual que en ruso.
0 K 12
Anfiarao #9 Anfiarao *
#7 hombre, algún matiz habrá. Seguro que la entonación en soviético es más amenazante o algo así ;)
0 K 14
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
#9 No sé, no creo... Quizá unos emojis Stalin con cara divertida.
0 K 12
Malinke #14 Malinke
#9 #7 puede ser con entonación ucraniana.
0 K 11
eldarel #16 eldarel
#4 Made in USSR, ¿no?
0 K 10
Alegremensajero #3 Alegremensajero
¿Ahora importa quién vende el armamento? No vi muchas protestas cuando invadieron Afganistan y derribaban sus helicópteros con armamento del mismo EEUU de cuando se llevaban mal con la URSS.
3 K 48
Kasterot #1 Kasterot
Vaya!! Aún tienen lavadoras suficientes.
2 K 40
#8 amusgada
titular sensacionalista: desde el primer día ya afirmaban los británicos que no era iraní. Así que de sorpresa, ostias. Ni que hubiese muchos proveedores de drones estilo Sahed...
1 K 29
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
¿Habra que recordar que Rusia tenia bases y armamento en Siria, ese pais que fue medio invadido por Israel?



:tinfoil:
1 K 28
#12 moratos
#10 Y que dejaron en manos de una organización calificada como terrorista ( después ya no)
0 K 7
Connect #5 Connect
Ponen Made in Russia? Anda ya xD
0 K 12
#15 MenéameApesta
No parece que el dron de la imagen haya "explotado".
0 K 12
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
Oh vaya... países que fabrican armas y las venden a otros. Eso jamás pasaría en espan̈a y hamás pasaría en eeuu.
0 K 9
eltxoa #6 eltxoa
Todavía recuerdo cuando para UK era Rusia quien hundió el NS.
0 K 8

