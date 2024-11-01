edición general
8 meneos
18 clics
Reino Unido y Francia lideran una reunión con 30 países para intentar reabrir el estrecho de Ormuz

Reino Unido y Francia lideran una reunión con 30 países para intentar reabrir el estrecho de Ormuz

Las potencias europeas analizan crear una coalición que permita restablecer la navegación comercial en el Golfo. La iniciativa busca garantizar el flujo de petróleo y gas en medio del bloqueo de facto impuesto por Irán. Según trascendió este miércoles, Londres y París coordinarán conversaciones con unos 30 países dispuestos a discutir una misión de seguridad para restablecer el paso marítimo, hoy virtualmente paralizado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán

| etiquetas: francia , uk , guerra , irán
7 1 0 K 83 actualidad
11 comentarios
7 1 0 K 83 actualidad
Comentarios destacados:      
Andreham #1 Andreham
¿Han probado a decirle al cheeto que deje de ser un hijo de puta integral?
14 K 163
tul #11 tul
#1 estan muy ocupados exigiendole al agredido que no se defienda.
1 K 30
karlos_ #5 karlos_
Van a sancionar a USA e Israel para que se esten quietecitos y la especia siga fluyendo ?
5 K 44
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Creo que se van a comer unos cuantos pepinos. Ellos mismos.
2 K 43
#4 pascuaI
¿Países europeos intentando convencer a 30 más para irse todos para allá a intentar abrirle el estrecho a Trump, pero asumiendo ellos todos los riesgos y ataques?

Si es que no se puede ser más tonto que un europedo xD
3 K 38
#7 Tunguska08Chelyabinsk13
Ya va el mayordomo a resolver los desastres del señorito!!!
2 K 29
Connect #6 Connect
Irán no tiene que bloquear el estrecho. Simplemente tiene que darle de vez en cuando a algún petrolero para que el resto se acojonen y las aseguradoras no quieran mantener el contrato o suban mucho las primas de riesgo. Controlar eso es mu difícil. Por ahí pasan cuando no hay guerra, unos 120 petroleros diarios. Garantizar la seguridad a toda esa cantidad de barcos es imposible. Los iraníes solo quieren darle de vez en cuando a alguno. No necesitan más.
1 K 24
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#6 al final es el capitalismo el que lo regula xD
2 K 54
verdor #3 verdor
No se si estan tan deseperados por fuentes de energia, o les merece la pena la influencia que pueden ganar, o es simplemente marear la perdiz para joder a alguna de las partes que estan en guerra.
0 K 10
Sawyer76 #8 Sawyer76
Estaría bien que lo hicieran; actuar de verdad, por su cuenta, independientemente de EEUU. Sería un golpe encima de la mesa. Pero no lo harán.
0 K 10
#10 capa5
Supongo que la idea es enviar una fuerza de paz que garantice que Irán deje de ser atacado por Israel y su concubina para estabilizar la zona...

:shit:
0 K 10

menéame