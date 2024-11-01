Reino Unido y Francia lideran una reunión con 30 países para intentar reabrir el estrecho de Ormuz

Las potencias europeas analizan crear una coalición que permita restablecer la navegación comercial en el Golfo. La iniciativa busca garantizar el flujo de petróleo y gas en medio del bloqueo de facto impuesto por Irán. Según trascendió este miércoles, Londres y París coordinarán conversaciones con unos 30 países dispuestos a discutir una misión de seguridad para restablecer el paso marítimo, hoy virtualmente paralizado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán