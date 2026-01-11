edición general
Reino Unido y Alemania debaten la presencia de fuerzas de la OTAN en Groenlandia para calmar la amenaza estadounidense [EN]

Alemania propondrá establecer una misión conjunta de la OTAN para proteger la región del Ártico, agregó el informe de Bloomberg, citando a personas familiarizadas con los planes.

karlos_ #1 karlos_
El lobo a cuidar de las ovejas
8 K 89
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#1 que lo hagan con tropas norteamericanas :troll:
1 K 36
sorrillo #4 sorrillo
Si la amenaza de EEUU se da por creíble es absurda la existencia de la OTAN, se debería disolver y entregar las armas.
5 K 67
#7 Suleiman
La OTAN a proteger un miembro de la OTAN.. todo muy lógico.
2 K 28
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#7 te lo corrijo:

La OTAN a proteger un miembro OTAN de otro miembro de la OTAN

xD
1 K 36
Veelicus #2 Veelicus
Sera para preparar el terreno para el desembarco yankee... nadie se cree que soldados de UK o Alemania vayan a disparar a los EEUU... ni en sueños
1 K 24
#6 angar300
Europa es idiota y vive ya arrodillada. No dijo nada en Gaza, ni en Irán, ni en Venezuela... ¿Qué va a decir de Groenlandia, que si la toca ya no juega?
2 K 23
#9 Feliberto
Recordemos que el tratado de la OTAN no existe ninguna cláusula que especifique qué hacer si un miembro ataca a otro, por lo que, según la OTAN, nadie tendría por qué defender a Dinamarca.
1 K 21
taSanás #12 taSanás
#9 aunque existiera, tampoco se haría nada.
Volteretas dialécticas para hacerse a un lado y ya.
0 K 8
#14 gadish
#9 la otan no especifica el atacante si no me equivoco. Habla de defender a los mienbros.
0 K 6
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
samepicture.jpg
0 K 12
#5 unomas23
Qué ridículo es todo. Puaghh.
0 K 9
Andreham #8 Andreham
Las fuerzas de la OTAN estarán compuestas de equipo de zapadores e ingenieros para facilitar el desembarco de las tropas de la OTAN lideradas por Estados Unidos para eliminar el terrorismo salvar la democracia eliminar la amenaza de los osos polares de la isla.
0 K 8
#13 gadish
Otan de entrada no.

Menuda patada en los huevos se merecía el sátrapa de gonzalez. Destructor de la izquierda moderada, creador del terrorismo de estadol, ibertador de terroristas de estado, capitalista máximo, derechuzo de mierda con chaqueta de pata.
0 K 6

