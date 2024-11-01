·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7102
clics
Imágenes del ataque de un dron iraní contra un helicóptero Black Hawk en una base militar de Irak (EN)
4880
clics
El calvario de Noelia que comenzó con una agresión sexual grupal
4912
clics
Fotos poco conocidas de una joven Jane Fonda que reflejan su encanto de aquellos tiempos (ENG)
3578
clics
Gabriel Rufián pasa la apisonadora por el congreso
3430
clics
Los bulos sobre Noelia Castillo: de la violación de ‘menas’ a la “eutanasia por depresión”
más votadas
501
Noelia gana a los ultras Abogados Cristianos y muere tras casi dos años de batalla legal contra su eutanasia
637
EEUU encarcela al socio del novio de Ayuso en Panamá por conspiración y contrabando
486
El 73% de los españoles rechazan la intervención de EEUU e Israel en Irán
276
Estados Unidos: mujer evita pagar la factura de la reparación del tejado de su casa llamando al ICE [EN]
577
Una grabación secreta destapa cómo tres obispos ocultaron abusos sexuales en Tenerife
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
48
clics
Recoge las mesas, apaga las luces del bar y aparecen dos clientes a última hora: '¿No me puedes poner nada?'
Se abre, de nuevo, un debate sobre este tipo de clientes
|
etiquetas
:
hostelería
,
empleo
,
consumo
3
0
2
K
31
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
2
K
31
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
themarquesito
El término correcto para esa clase de "clientes" es "hijos de puta"
3
K
59
#5
ombresaco
#2
Caso contrario:
- Estar viendo un partido en un bar, pedir una copa cuando quedan 10 minutos para el final, ponerte la copa y cobrarla, y en cuanto termina el partido a meter prisa...
Se podía avisar "si quieres te la pongo, pero cerramos en un ratito"
que obviamente, los camareros se encuentran, por simple estadística, con muchos más clientes hijos de puta que clientes con camareros hijos de puta, pero si vamos a buscar el caso concreto y a la gente de Bart, los encontramos
0
K
12
#8
Andreham
#5
En la vida me ha ocurrido que un camarero me sirva, sabiendo que es hora de cierre, y no me diga "cerramos cocina, queréis alguna cosita más?" o "una cosa, en media hora echamos cierre, si queda alguna comanda...".
Otra cosa es que tengas que defender a los que lo hacen mal por filia y te inventes casos que nunca ocurren, ahí ya...
0
K
8
#9
ehizabai
#7
Bueno, si hay que defender lo indefendible, pues vale.
Sobre todo, porque el bar ni es de copas, ni pasa solo al cerrar. A las mañanas, mientras preparas todo, pasa lo puto mismo.
Puta peña que no tiene vergüenza, y que en su curro no lo toleraría, se toman todas las libertades cuando se trata de bares y camareros.
Como bien decía
#2
, hijos de puta.
0
K
10
#3
Andreham
*
Que debate ni que mierdas. No hay debate alguno. No se les sirve y punto, que se vayan al Mcdonalds que abre hasta las 2 de la madrugada.
#_1
Venías a lo tuyo, pero ya te aseguro que "pijoprogres clasistas" hacen esto al mismo nivel que parroquianos, charos, cayetanos y fachapobres.
A ver si se hace algo con la gente que encima de poner en ignore a medio meneame, utiliza el primer comentario para hacer el microblogging que no hace en etiquetas por las normas.
1
K
28
#6
ehizabai
O la peña que ve la persiana bajada y la sube y entra al bar y pregunta: ¿Está cerrado? No, hombre no, tengo la persiana bajada como reclamo turístico, no te jode.
Yo, al final, por tomármelo con humor, a esa gente le ofrecía un chupito del cubo de la fregona.
1
K
23
#7
ombresaco
*
#6
hay, o había bares (sobre todo de copas) que a partir de cierta hora "cerraban". Dejaban la persiana a medio bajar, y si venía la policía "no estaban abiertos al público, es una fiesta privada". Ya estoy fuera de ese mercado, no sé si seguirá ocurriendo, pero no me parece una pregunta fuera de lugar.
0
K
12
#1
YSiguesLeyendo
la mayoría de quienes hacen eso son pijoprogres clasistas de mierda. los clientes de barrio obrero de toda la vida jamás lo hacen
0
K
14
#4
yopasabaporaqui
Daba mucha rabia eso. Te caías de cansancio y llegaban los 4 de siempre que sabías que no iban a estar 15 minutos.
0
K
12
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
- Estar viendo un partido en un bar, pedir una copa cuando quedan 10 minutos para el final, ponerte la copa y cobrarla, y en cuanto termina el partido a meter prisa...
Se podía avisar "si quieres te la pongo, pero cerramos en un ratito"
que obviamente, los camareros se encuentran, por simple estadística, con muchos más clientes hijos de puta que clientes con camareros hijos de puta, pero si vamos a buscar el caso concreto y a la gente de Bart, los encontramos
Otra cosa es que tengas que defender a los que lo hacen mal por filia y te inventes casos que nunca ocurren, ahí ya...
Sobre todo, porque el bar ni es de copas, ni pasa solo al cerrar. A las mañanas, mientras preparas todo, pasa lo puto mismo.
Puta peña que no tiene vergüenza, y que en su curro no lo toleraría, se toman todas las libertades cuando se trata de bares y camareros.
Como bien decía #2 , hijos de puta.
#_1 Venías a lo tuyo, pero ya te aseguro que "pijoprogres clasistas" hacen esto al mismo nivel que parroquianos, charos, cayetanos y fachapobres.
A ver si se hace algo con la gente que encima de poner en ignore a medio meneame, utiliza el primer comentario para hacer el microblogging que no hace en etiquetas por las normas.
Yo, al final, por tomármelo con humor, a esa gente le ofrecía un chupito del cubo de la fregona.