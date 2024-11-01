edición general
3 meneos
48 clics
Recoge las mesas, apaga las luces del bar y aparecen dos clientes a última hora: '¿No me puedes poner nada?'

Recoge las mesas, apaga las luces del bar y aparecen dos clientes a última hora: '¿No me puedes poner nada?'  

Se abre, de nuevo, un debate sobre este tipo de clientes

| etiquetas: hostelería , empleo , consumo
3 0 2 K 31 actualidad
9 comentarios
3 0 2 K 31 actualidad
themarquesito #2 themarquesito
El término correcto para esa clase de "clientes" es "hijos de puta"
3 K 59
ombresaco #5 ombresaco
#2 Caso contrario:
- Estar viendo un partido en un bar, pedir una copa cuando quedan 10 minutos para el final, ponerte la copa y cobrarla, y en cuanto termina el partido a meter prisa...

Se podía avisar "si quieres te la pongo, pero cerramos en un ratito"

que obviamente, los camareros se encuentran, por simple estadística, con muchos más clientes hijos de puta que clientes con camareros hijos de puta, pero si vamos a buscar el caso concreto y a la gente de Bart, los encontramos
0 K 12
Andreham #8 Andreham
#5 En la vida me ha ocurrido que un camarero me sirva, sabiendo que es hora de cierre, y no me diga "cerramos cocina, queréis alguna cosita más?" o "una cosa, en media hora echamos cierre, si queda alguna comanda...".

Otra cosa es que tengas que defender a los que lo hacen mal por filia y te inventes casos que nunca ocurren, ahí ya...
0 K 8
ehizabai #9 ehizabai
#7 Bueno, si hay que defender lo indefendible, pues vale.
Sobre todo, porque el bar ni es de copas, ni pasa solo al cerrar. A las mañanas, mientras preparas todo, pasa lo puto mismo.
Puta peña que no tiene vergüenza, y que en su curro no lo toleraría, se toman todas las libertades cuando se trata de bares y camareros.
Como bien decía #2 , hijos de puta.
0 K 10
Andreham #3 Andreham *
Que debate ni que mierdas. No hay debate alguno. No se les sirve y punto, que se vayan al Mcdonalds que abre hasta las 2 de la madrugada.

#_1 Venías a lo tuyo, pero ya te aseguro que "pijoprogres clasistas" hacen esto al mismo nivel que parroquianos, charos, cayetanos y fachapobres.

A ver si se hace algo con la gente que encima de poner en ignore a medio meneame, utiliza el primer comentario para hacer el microblogging que no hace en etiquetas por las normas.
1 K 28
ehizabai #6 ehizabai
O la peña que ve la persiana bajada y la sube y entra al bar y pregunta: ¿Está cerrado? No, hombre no, tengo la persiana bajada como reclamo turístico, no te jode.

Yo, al final, por tomármelo con humor, a esa gente le ofrecía un chupito del cubo de la fregona.
1 K 23
ombresaco #7 ombresaco *
#6 hay, o había bares (sobre todo de copas) que a partir de cierta hora "cerraban". Dejaban la persiana a medio bajar, y si venía la policía "no estaban abiertos al público, es una fiesta privada". Ya estoy fuera de ese mercado, no sé si seguirá ocurriendo, pero no me parece una pregunta fuera de lugar.
0 K 12
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
la mayoría de quienes hacen eso son pijoprogres clasistas de mierda. los clientes de barrio obrero de toda la vida jamás lo hacen
0 K 14
yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
Daba mucha rabia eso. Te caías de cansancio y llegaban los 4 de siempre que sabías que no iban a estar 15 minutos.
0 K 12

menéame