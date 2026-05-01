Recibe el alta cuando esperaba la camilla para bajar al quirófano: "Juegan con nosotros"

El ferrolano Ángel Aguilera Carmona (72 años) lleva un par de años de lucha contra un cáncer de pulmón. Debido a la evolución de la enfermedad los facultativos que lo tratan acordaron intervenirlo con carácter de urgencia, por medio de la vía rápida de Prioridad I. Su sorpresa fue mayúscula cuando en la mañana del día 30 nadie lo bajaba al quirófano, pese a estar preparado y medicado para la intervención. "Tenía fijada la operación para las ocho de la mañana pero a las nueve todavía no me habían bajado. Lo que más me llamaba la atención es...