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¡La Real Sociedad gana la Copa del Rey en los penaltis!

El partido y la prórroga ha acabado con 2-2, y el equipo donostiarra se ha impuesto en la tanda con Marrero y Pablo Marín como héroes

| etiquetas: real sociedad , copa del rey , final penaltis
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9 comentarios
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Deviance #3 Deviance
Partidazo, me ha gustado mucho.
Enhorabuena a la Real.
4 K 49
Deviance #8 Deviance
#3 PD: En el palco con el Rey y los presidentes de clubes y demás estaba Moreno Bonilla, lógico porque es el presidente de la Junta, pero .... FEIJOO??? , que coño pinta ahí el subnormal ese?.
1 K 14
Moderdonia #1 Moderdonia *
Llorente ha declarado que la Copa es plana.

Invito a leer los comentarios en redes sociales de los perdedores: se repite siempre las mismas trEs leTrAs.
2 K 46
#7 To_lo_loco
#1 ¡Tetas!

Me voy…

Prefería que ganaron los ribereños pero le jode más al facherio que los costeños ganen así que era un ganar o ganar.
1 K 19
Mltfrtk #6 Mltfrtk
Gora Aitor Zabaleta! Gora Erreala! :hug:
1 K 37
Moderdonia #9 Moderdonia
El diario de Navarra ha cambiado el titular. Mantengo el original, no cambia el significado.

Quién va a cambiar de plan es Ayuso, con lo bien que le quedan las rayas.
0 K 12
Furiano.46 #2 Furiano.46
He visto pocos equipos tan malditos con el At de Madrid. No gana ni a la segunda. Una final es lo que tiene, uno de los dos siempre pierde y los penaltis son unos lotería
0 K 11
EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica
#2 Hay miles de clubs en España con menos títulos que el Atlético. De hecho es el cuarto más laureado, así que tan maldito no será.
1 K 32
FueraSionistasdeMeneame #4 FueraSionistasdeMeneame
Es lo que tiene jugar sin ayudas arbitrales. Ni una semana de diferencia.  media
1 K -6

menéame