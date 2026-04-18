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¡La Real Sociedad gana la Copa del Rey en los penaltis!
El partido y la prórroga ha acabado con 2-2, y el equipo donostiarra se ha impuesto en la tanda con Marrero y Pablo Marín como héroes
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:
real sociedad
,
copa del rey
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final penaltis
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#3
Deviance
Partidazo, me ha gustado mucho.
Enhorabuena a la Real.
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#8
Deviance
#3
PD: En el palco con el Rey y los presidentes de clubes y demás estaba Moreno Bonilla, lógico porque es el presidente de la Junta, pero ....
FEIJOO???
, que coño pinta ahí el subnormal ese?.
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#1
Moderdonia
*
Llorente ha declarado que la Copa es plana.
Invito a leer los comentarios en redes sociales de los perdedores: se repite siempre las mismas trEs leTrAs.
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#7
To_lo_loco
#1
¡Tetas!
Me voy…
Prefería que ganaron los ribereños pero le jode más al facherio que los costeños ganen así que era un ganar o ganar.
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#6
Mltfrtk
Gora Aitor Zabaleta! Gora Erreala!
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#9
Moderdonia
El diario de Navarra ha cambiado el titular. Mantengo el original, no cambia el significado.
Quién va a cambiar de plan es Ayuso, con lo bien que le quedan las rayas.
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#2
Furiano.46
He visto pocos equipos tan malditos con el At de Madrid. No gana ni a la segunda. Una final es lo que tiene, uno de los dos siempre pierde y los penaltis son unos lotería
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#5
EsUnaPreguntaRetórica
#2
Hay miles de clubs en España con menos títulos que el Atlético. De hecho es el cuarto más laureado, así que tan maldito no será.
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#4
FueraSionistasdeMeneame
Es lo que tiene jugar sin ayudas arbitrales. Ni una semana de diferencia.
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Enhorabuena a la Real.
Invito a leer los comentarios en redes sociales de los perdedores: se repite siempre las mismas trEs leTrAs.
Me voy…
Prefería que ganaron los ribereños pero le jode más al facherio que los costeños ganen así que era un ganar o ganar.
Quién va a cambiar de plan es Ayuso, con lo bien que le quedan las rayas.