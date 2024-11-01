La reacción de Pedro Sánchez a la pregunta de "la banda del Peugeot": "No es que me lo pase bien, es que me parece una pérdida de tiempo"  

En un interrogatorio en el que se han interrumpido varias veces el uno al otro, Caballero también ha preguntado al presidente por 'la banda del Peugeot': "Hasta usted se vanagloriaba de que se había recorrido España con su coche acompañado de cuatro personas para buscar los apoyos y todo ese mérito que tuvo". Sánchez ha respondido diciendo a Caballero que partía de una premisa que hacía imposible la respuesta: "Porque cuando yo hablaba del Peugeot era de un proceso de primarias en el que regresé a la Secretaria General del PSOE".