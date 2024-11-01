edición general
2 meneos
14 clics
La reacción de Pedro Sánchez a la pregunta de "la banda del Peugeot": "No es que me lo pase bien, es que me parece una pérdida de tiempo"

La reacción de Pedro Sánchez a la pregunta de "la banda del Peugeot": "No es que me lo pase bien, es que me parece una pérdida de tiempo"  

En un interrogatorio en el que se han interrumpido varias veces el uno al otro, Caballero también ha preguntado al presidente por 'la banda del Peugeot': "Hasta usted se vanagloriaba de que se había recorrido España con su coche acompañado de cuatro personas para buscar los apoyos y todo ese mérito que tuvo". Sánchez ha respondido diciendo a Caballero que partía de una premisa que hacía imposible la respuesta: "Porque cuando yo hablaba del Peugeot era de un proceso de primarias en el que regresé a la Secretaria General del PSOE".

| etiquetas: sánchez , comisión , investigación , perdida tiempo
2 0 0 K 26 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 26 actualidad
alfon_sico #1 alfon_sico
Pero tampoco contestó. En las fotos que han salido están los 4, innegable
0 K 9

menéame