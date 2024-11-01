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Rajoy y Cospedal desfilarán por la Audiencia Nacional... como testigos del caso Kitchen

Rajoy y Cospedal desfilarán por la Audiencia Nacional... como testigos del caso Kitchen

Ambos están citados a prestar declaración como testigos el próximo 23 de abril, mismo día que lo hará el sucesor de Fernández Díaz al frente de Interior, Juan Ignacio Zoido. La ex vicepresidenta del Gobierno bajo el mandato de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, hará lo propio el día 27 de abril

| etiquetas: rajoy , cospedal , audiencia nacional , testigos , kitchen
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
sat #1 sat
No sabemos nada señoría. Yo pasaba por allí. Eso era otro PP. ETA.
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devilinside #6 devilinside
#1 Y el que llevaba el asunto era M.Rajoy, no Mariano
2 K 27
#10 MPR
#1 Te falta: It's very díficult todo esto y fin de la cita.
1 K 16
Mangione #9 Mangione
Aquí no se espera a los abogados (anti)cristianos
1 K 17
ctrlaltsupr1 #8 ctrlaltsupr1 *
Pasarán por la AN, pero en forma de simulación.
1 K 16
SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
A la mitad les prescribe y la otra mitad se van de rositas. Que bueno es tener a un juez de cabecera... O varios.
0 K 12
#16 luckyy
TESTIGOS!!!!! M.RAJOY!!!!!
eS PARA TIRARSE DE LOS PELOS!!!!
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manzitor #3 manzitor
Lo que yo disfrutaría viendo a la bruja imputada y condenada, no está ni el mejor de mis imaginarios.
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devilinside #15 devilinside
#14 No hace falta presionarles. Mienten por naturaleza
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Deviance #13 Deviance *
Pero si es que el abogado de Fernández Díaz alega que se encontraron los documentos de Bárcenas en su casa por casualidad, para mear y no echar gota.
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#2 Sacapuntas
A ver si los abogados logran que salgan como imputados.
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devilinside #7 devilinside *
#2 Yo votaría por intentar deducir testimonio por delito contra la Administración de Justicia una vez mientan como testigos
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#14 Sacapuntas
#7 Habilidad. Es usar la tactica del "código rojo", pero el tribunal no dejará que se les presione.
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LoboAsustado #5 LoboAsustado
Ojo , que mentir como procesado no tiene repercusión , pero mentir como testigo puede traer mas cola que la pena por la que te podrían juzgar.
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#11 NoMeVeas
#5 Pues de acuerdo a la farsa del caso del fiscal, varios periodistas que acudieron como testigos, mintieron, y no les ha pasado nada, asi que , aquí gloria y allá paz.
Olvidaros de ver algo cercano a la justicia actuando en España. No existe, esta muerta. Solo existe una farsa, como lo ha existido en el feudalismo, para mantener a la plebe a raya. Las elites son intocables antes y hoy.
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Andreham #4 Andreham
Hit classics del summer PP: "no sé", "no me consta", "no recuerdo", "eso lo lleva mi secretaria", "la segunda ya tal".
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menéame