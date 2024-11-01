Rajoy y Cospedal desfilarán por la Audiencia Nacional... como testigos del caso Kitchen

Ambos están citados a prestar declaración como testigos el próximo 23 de abril, mismo día que lo hará el sucesor de Fernández Díaz al frente de Interior, Juan Ignacio Zoido. La ex vicepresidenta del Gobierno bajo el mandato de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, hará lo propio el día 27 de abril
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eS PARA TIRARSE DE LOS PELOS!!!!
Olvidaros de ver algo cercano a la justicia actuando en España. No existe, esta muerta. Solo existe una farsa, como lo ha existido en el feudalismo, para mantener a la plebe a raya. Las elites son intocables antes y hoy.