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¿Quién está matando a los aliados del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich? (2015) ENG

¿Quién está matando a los aliados del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich? (2015) ENG

Varias muertes sospechosas en los últimos meses Los asesinatos reavivaron la especulación, impulsada por muertes inusuales anteriores, sobre una conspiración para matar a personas cercanas a Yanukóvich. Al menos tres exmiembros del Partido de las Regiones se han suicidado en las últimas siete semanas

| etiquetas: yanukovich , poroshenko , ucrania , sbu , cnn , hemeroteca
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47 comentarios
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Comentarios destacados:            
gale #1 gale
Un exPresidente que fue expulsado por un golpe de Estado, dando inicio a muchos de los problemas que tiene ahora Ucrania.
13 K 132
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
#1 cierto, si se hubiese asociado a la UE como quería la abrumadora mayoría de ucranianos estaríamos todos mucho mejor.
5 K 59
gale #13 gale
#4 Dices que el Presidente tomó una decisión en contra de la opinión de los ucranianos. España también fue a la guerra de Irak en contra de la opinión de la mayoría de españoles. ¿Y que tiene que ver eso con el golpe de Estado? En un país normal se espera a las elecciones y así se deciden las cosas. Quedaba muy poco para las elecciones además.
7 K 80
Enésimo_strike #17 Enésimo_strike *
#13 que tiene que ver ir a la guerra de Irak con dar carpetazo a una proyecto de adhesión llevado a cabo durante un montón de años, traicionando a propios y extraños (empezando por sus propios votantes), porque el corrupto presidente recibió una llamados del Kremlin y trató de cambiar el futuro del país de una unión a la ue por una unión aduanera liderada por el Kremlin. Aquí en cuanto se votó a a ZP se salió de la guerra y no pasó nada, en Ucrania cuando se echó al que controlaba el Kremlin,…   » ver todo el comentario
3 K 21
gale #22 gale
#17 No es demagogia. Las cosas en democracia se resuelven votando, no con golpes de Estado. Que Yanukovich traicionó a sus votantes no me lo creo. Seguramente quería hacer algo que no gustaba en Kiev, pero seguramente sí en el Donbas, que también es Ucrania. De todas formas, no hay mejor forma de saber cuanta gente había traicionada que verlo en unas elecciones democráticas, que iban a ser ese mismo año.
Yanukovich había sido elegido democráticamente. Es normal que Rusia no esté contenta viendo como se expulsa, mediante golpe de Estado, a un Presidente que quiere llegar a acuerdos con Rusia.
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Enésimo_strike #24 Enésimo_strike
#22 raros golpes de estado donde el partido en el gobierno de expulsan a su propio presidente.

Es decir, que “no te crees” algo que es sabido por cualquiera con el más mínimo interés por conocer que ha pasado y que estás argumentando sin haberte informado lo más mínimo, y en el mejor de los casos haces unas suposiciones que no se sabe muy bien de dónde salen. Como mejor da pereza te dejo un resumen de la IA y así te informas un poco.
_______________________

El programa de **Víktor

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2 K 36
#27 Assoka
#24 El partido del gobierno no puede expulsar a su presidente, se hace por un procedimiento estipulado en la Constitución de Ucrania

-Por cierto, Zelenski prometió paz, y no la ha traído, y además ha prohibido a la oposición ¿le van a hacer el golpe de estado en breve?
1 K 14
Enésimo_strike #32 Enésimo_strike
#27 El partido del gobierno no puede expulsar a su presidente, se hace por un procedimiento estipulado en la Constitución de Ucrania
 y eso fue EXACTAMENTE lo que pasó.

Que bobada es esa de que Zelenski prometió paz y no la ha traído, hablas como si Ucrania hubiese invadido Rusia y no al revés :palm:

En serio los argumentos putinistas cada año más tontos, y los de este 2026 parece que son del año que viene.
1 K 23
#36 Assoka *
#32 No, no fue lo que pasó. Repasa la Constitución

-Casos donde puede destituirse al Presidente de Ucrania
-Procedimiento (bastante largo) para esa destitución

No se cumple ninguno de los supuestos explicados en el articulado, por tanto: Golpe de estado

Zelenski prometió e incumplió
1 K 14
Enésimo_strike #42 Enésimo_strike
#28 en #24 tienes un resumen de Gémini. En resumen; su programa era una integración de Ucrania en la UE.

No sé si es que no lo sabías, o si lo sabías has preferido obviarlo en tu pregunta sobre por qué ganó el y no su oposición en 2010, sea lo que sea es un debate o desinformado o deshonesto y estoy cansado de argumentar contra ambas cosas, Ari que hasta aquí llega la conversación por mi parte.
0 K 13
ElBeaver #25 ElBeaver
#22 Entiendo tu punto: en condiciones normales, lo democrático es esperar a las urnas. El problema es que el Maidán dejó de ser una cuestión de 'votos' cuando el gobierno de Yanukóvich respondió con francotiradores y, sobre todo, cuando él mismo decidió huir del país la noche del 21 de febrero, abandonando sus funciones.

No es que se le expulsara mediante un golpe militar; es que hubo un vacío de poder que el Parlamento (incluido el propio partido de Yanukóvich, no lo olvides) tuvo que…   » ver todo el comentario
3 K 43
#37 El_dinero_no_es_de_nadie *
#22 Y se convocaron unas elecciones presenciales cuatro meses después.

Yanukovich no fue expulsado del pais sino de su partido
1 K 23
#19 MenéameApesta *
#4 Si la abrumadora mayoría de ucranianos quisieran eso, cómo es que ganó las elecciones Yanukovich y no Yuschenko? cuando uno era abiertamente prorruso y la otra prooccidental.
O por qué no firmaron el tratado un par de años antes cuando gobernaba Timoshenko?
3 K 32
Enésimo_strike #26 Enésimo_strike
#19 ¿cuál era la postura de Yanukovich respecto a la UE en su programa, sus discursos públicos y, ante todo, en sus dos primeros años de mandato (2010-2012)?

Ahí tienes la respuesta.
2 K 36
#28 MenéameApesta
#26 Yanukovich era favorable a firmar un tratado de comercio con la UE pero lo que acabó proponiendo la UE era una zona de libre comercio incompatible con la que tenían con Rusia. Eso implicaba romper por completo con Rusia y es algo que sabes de sobra que no era lo que proponía Yanukovich y para lo que le votaron la mayoría de ucranianos.
Y eso es fácil de ver y no era contrario al interés de Ucrania. A Ucrania le interesaba pivotar entre Rusia y la UE y beneficiarse del comercio con ambos, que era lo que intentaba Yanukovich. Ser la punta de la lanza de occidente contra Rusia se ha demostrado que no era lo mejor para Ucrania.
1 K 18
#29 Assoka
#26 ¿La postura oficial de la UE es que si hay incumplimiento de promesa electoral van a reconocer todos los gobiernos después de un golpe de estado?
0 K 8
Enésimo_strike #45 Enésimo_strike
#29 no fue un golpe de estado, se largó del país después de ordenar disparar a matar a manifestantes, incluso su propio partido se avergonzó y se celebraron elecciones.

Madre mía con el rusoplanista 2026 que pereza dais
0 K 13
#46 Assoka
#45 No es por llevar la contraria, pero los hechos dicen que fue un golpe de estado:
-El presidente estaba en Jarkov mientras la Rada votaba
-La votación se hizo con media bancada vacía de diputados
-Asaltaron su casa
-Se le destituyó ilegalmente según lo que ordena la Constitución
1 K 14
zentropia #5 zentropia
#1 un ex presidente que ordeno disparar a matar con el resultado de 100 muertes.

Te imaginas a Pedro Sanchez dando una orden asi?
7 K 53
JuanCarVen #6 JuanCarVen
#5 Para eso ya tuvimos Rodolfo Martín Villa, un poco de cultura democrática ni está de más.
3 K 42
zentropia #11 zentropia
#6 tirar gas lacrimogeno en una iglesia != ordenar disparar a matar
1 K 23
zentropia #15 zentropia *
#14 una estampida por gas != ordenar disparar a matar.

No es lo mismo lo mires como lo mires :roll: :roll:
1 K 23
JuanCarVen #16 JuanCarVen *
#15 www.elcorreo.com/alava/araba/201603/03/pedro-maria-martinez-ocio-20160

El gas no te pega un tiro por la espalda, deja de hacer el patético, está todo documentado.
2 K 28
#8 Assoka
#5 ¿te imaginas que a Pedro Sánchez (o a Felipe VI) le asaltan Moncloa, Zarzuela, etc, lo amenazan de muerte, huye de Madrid a Barcelona y Vox y PP se colocan en el gobierno por sus webos morenos y prohíben a todos los partidos a la izquierda del PP?
6 K 59
zentropia #12 zentropia
#8 te imaginas al pp contratando a Desokupa y demas ralea para expulsar a proto Podemos de las plazas.

Partidos de izquierda?
Dime cual que no haya apoyado la invasion rusa.
A ver si los han prohibido por nazbols prorusos
1 K 23
#30 Assoka
#12 En esta analogía, Desokupa más bien acabaría metiendo a tres ministros y montando una brigada para matar catalanes
1 K 14
zentropia #39 zentropia
#30 no estas familiarizado con el Berkut de Yanukovych

en.wikipedia.org/wiki/Berkut_(special_police_force)
1 K 23
#44 Assoka
#39 Veo que no estás familiarizado con Pravy Sektor y S14, los amigos del primer ministro Honcharuck (2019)
0 K 8
zentropia #47 zentropia
#44 yo nunca he negado la presencia de nazis en el euromaidan.

Pero oigo todo el rato la negacion de nazis prorusos.
0 K 10
#34 El_dinero_no_es_de_nadie *
#8 La comparación no es válida ya que siguió el mismo gobierno y el mismo parlamento (Rada) no cambió nada y se convocaron unas elecciones donde no se prohibió ningún partido, ya que los partidos no se presentan a las elecciones presenciales en Ucrania.

Tampoco se asaltó el equivalente a la Moncloa o Zarzuela.
Tu imaginación para inventar bulos, no tiene límites
1 K 26
#35 Assoka
#34 No, no siguió el mismo gobierno porque al presidente se le destituyó de forma ilegal

Y en las dos elecciones parlamentarias siguientes, y en las siguientes presidenciales, sí se habían prohibido partidos, expulsado a diputados y asesinado a miembros del Partido de las Regiones. Repasa la hemeroteca
1 K 14
#40 El_dinero_no_es_de_nadie
#35 Siguió el mismo gobierno y el nuevo presidente interino fue nombrado por la Rada, dónde votó hasta el partido de Yanukovich.

Para esas elecciones no se prohibió ningún partido y se presentaron 42 candidatos.

Posteriormente Rusia invadió Crimea y promovió los levantamientos en 4 regiones, en dos fueron abortados y en las dos del Dombas los apoyaron militarmente, por lo que los partidos porrusos fueron ilegalizados.

Se te olvidan los detalles
0 K 13
#43 Assoka
#40 Veamos los detalles que se te olvidan:

-La Rada votó con la ausencia de 115 diputados (muchos del partido del pesidente legítimo)

-La Rada legalmente no podía destituir al presidente sin respetar el procedimiento constitucional

-NO SIGUIÓ el mismo gobierno, se nombró uno interino formado por los ukronazis de Svoboda, UDAR, Batkivschyna (el partido de la corrupta Timoshenko) Vidrozhennia y Bolia Narodu

-En abril de 2014 se expulsó a todo el grupo comunista de la Rada

-En 2015…   » ver todo el comentario
1 K 14
#20 Lacasito.Pérez *
#5 No, eso es un bulo. Yanukovich no ordenó nada. La universidad de Ottawa demostró que fueron francotiradores georgianos a sueldo de Occidente. La noticia subió a portada en Meneame. Yanukovich ordenó no actuar: la policía se quedaba quieta, en formación, mientras los neonazis de Pravy Sektor y Svoboda los derribaban a cadenazos. Esas imágenes son espeluznantes. Viktor Lukashenko, en Bielorrusia, vio a dónde conducía la inacción y, cuando Occidente le movió la silla con una revolución de colores, actuó de otra manera.
2 K 15
zentropia #21 zentropia *
#20 Yanukovych reconocio que se equivoco dando la orden.

La universidad de ottawa no ha demostrado nada.
Tu hablas del informe de un profesor que alaba a Putin y la invasion rusa en twitter que dice que ha demostrado eso.

Me lo he leido y visto sus videos. En un video se ve claramente los manifestantes enfrentarse contra la policia y refugiarse de los disparos en frente.
"El investigador" comenta en el video que les disparan desde su bando.


Es un chiste de informe.
Pero si esto me enseñas el video con momento exacto donde se ve que todo es falsa bandera.
4 K 34
suppiluliuma #7 suppiluliuma
#1 Hombre, yo diría que el inicio fue algo anterior.

El acuerdo de comercio entre Ucrania y la UE será catastrófico, dice Rusia (22-09-2013)

"No queremos utilizar ningún tipo de chantaje. Es una cuestión para el pueblo ucraniano", dijo Gláziev. "Pero jurídicamente, al firmar este acuerdo de asociación con la UE, el gobierno ucraniano viola el tratado de asociación estratégica y

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3 K 40
#10 chavi
#7 Se dice "golpe de estado", no revolución
0 K 12
suppiluliuma #18 suppiluliuma
#10 Efectivamente, como el golpe de estado francés de 1789, y el golpe de estado ruso de marzo de 1917.
3 K 40
#31 chavi
#18 Igualito.

Se te ve culto e informado
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suppiluliuma #38 suppiluliuma
#31 Cariño, simplemente estoy aplicando tu misma lógica. Yo no tengo culpa de que tu lógica sea una mierda.
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ElBeaver #23 ElBeaver
#1 se fugo , puede volver cuando quiera
1 K 20
antesdarle #2 antesdarle
Lo que tiene ser un traidor y un corrupto, que la gente de tu entorno tiene que dormir con un ojo bien abierto
3 K 53
Veelicus #3 Veelicus
#2 Si ese fuera el motivo Aznar dormiria asi, y sin embargo duerme a la pata ancha... igual depende de si estas del lado de los terroristas estos te protegen y si no, estos te atacan.
3 K 44
#9 Assoka
Tienes toda la razón, antes ya estaba la UE torpedeando el acuerdo cuando perdió las elecciones Yushchenko.

"Si no liberáis a Timoshenko no habrá acuerdo con la UE"
1 K 18
#41 TripodeDeEbano
El problema no era asociarse al a UE y a Putin no le importaba. El problema era entrar en la OTAN.
www.youtube.com/watch?v=L2VM-Txn7Nw. Hay un video antes

Y si a Ucrania le hubiere interesado entra en Europa no entrar en la OTAN y forrarse con el comercio entre Europa y Rusia.
Pero ni Europa ni Ucrania defiende ron sus interes. Recuerdo que a Zelensky le votaron para normalizar relaciones con Rusia.
1 K 12
#33 Assoka
Con la sutil diferencia de que en Francia y la URSS se instalaron gobiernos que defendían a la mayoría, abolieron el absolutismo y metieron al país en la era contemporánea. El Maidan ha hecho más bien lo contrario
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menéame