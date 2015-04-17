¿Quién está matando a los aliados del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich? (2015) ENG

Varias muertes sospechosas en los últimos meses Los asesinatos reavivaron la especulación, impulsada por muertes inusuales anteriores, sobre una conspiración para matar a personas cercanas a Yanukóvich. Al menos tres exmiembros del Partido de las Regiones se han suicidado en las últimas siete semanas
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Yanukovich había sido elegido democráticamente. Es normal que Rusia no esté contenta viendo como se expulsa, mediante golpe de Estado, a un Presidente que quiere llegar a acuerdos con Rusia.
Es decir, que “no te crees” algo que es sabido por cualquiera con el más mínimo interés por conocer que ha pasado y que estás argumentando sin haberte informado lo más mínimo, y en el mejor de los casos haces unas suposiciones que no se sabe muy bien de dónde salen. Como mejor da pereza te dejo un resumen de la IA y así te informas un poco.
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El programa de **Víktor
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-Por cierto, Zelenski prometió paz, y no la ha traído, y además ha prohibido a la oposición ¿le van a hacer el golpe de estado en breve?
y eso fue EXACTAMENTE lo que pasó.
Que bobada es esa de que Zelenski prometió paz y no la ha traído, hablas como si Ucrania hubiese invadido Rusia y no al revés
En serio los argumentos putinistas cada año más tontos, y los de este 2026 parece que son del año que viene.
-Casos donde puede destituirse al Presidente de Ucrania
-Procedimiento (bastante largo) para esa destitución
No se cumple ninguno de los supuestos explicados en el articulado, por tanto: Golpe de estado
Zelenski prometió e incumplió
No sé si es que no lo sabías, o si lo sabías has preferido obviarlo en tu pregunta sobre por qué ganó el y no su oposición en 2010, sea lo que sea es un debate o desinformado o deshonesto y estoy cansado de argumentar contra ambas cosas, Ari que hasta aquí llega la conversación por mi parte.
No es que se le expulsara mediante un golpe militar; es que hubo un vacío de poder que el Parlamento (incluido el propio partido de Yanukóvich, no lo olvides) tuvo que… » ver todo el comentario
Yanukovich no fue expulsado del pais sino de su partido
O por qué no firmaron el tratado un par de años antes cuando gobernaba Timoshenko?
Ahí tienes la respuesta.
Y eso es fácil de ver y no era contrario al interés de Ucrania. A Ucrania le interesaba pivotar entre Rusia y la UE y beneficiarse del comercio con ambos, que era lo que intentaba Yanukovich. Ser la punta de la lanza de occidente contra Rusia se ha demostrado que no era lo mejor para Ucrania.
Madre mía con el rusoplanista 2026 que pereza dais
-El presidente estaba en Jarkov mientras la Rada votaba
-La votación se hizo con media bancada vacía de diputados
-Asaltaron su casa
-Se le destituyó ilegalmente según lo que ordena la Constitución
Te imaginas a Pedro Sanchez dando una orden asi?
debió ser gas mortal
No es lo mismo lo mires como lo mires
El gas no te pega un tiro por la espalda, deja de hacer el patético, está todo documentado.
Partidos de izquierda?
Dime cual que no haya apoyado la invasion rusa.
A ver si los han prohibido por nazbols prorusos
en.wikipedia.org/wiki/Berkut_(special_police_force)
Pero oigo todo el rato la negacion de nazis prorusos.
Tampoco se asaltó el equivalente a la Moncloa o Zarzuela.
Tu imaginación para inventar bulos, no tiene límites
Y en las dos elecciones parlamentarias siguientes, y en las siguientes presidenciales, sí se habían prohibido partidos, expulsado a diputados y asesinado a miembros del Partido de las Regiones. Repasa la hemeroteca
Para esas elecciones no se prohibió ningún partido y se presentaron 42 candidatos.
Posteriormente Rusia invadió Crimea y promovió los levantamientos en 4 regiones, en dos fueron abortados y en las dos del Dombas los apoyaron militarmente, por lo que los partidos porrusos fueron ilegalizados.
Se te olvidan los detalles
-La Rada votó con la ausencia de 115 diputados (muchos del partido del pesidente legítimo)
-La Rada legalmente no podía destituir al presidente sin respetar el procedimiento constitucional
-NO SIGUIÓ el mismo gobierno, se nombró uno interino formado por los ukronazis de Svoboda, UDAR, Batkivschyna (el partido de la corrupta Timoshenko) Vidrozhennia y Bolia Narodu
-En abril de 2014 se expulsó a todo el grupo comunista de la Rada
-En 2015… » ver todo el comentario
La universidad de ottawa no ha demostrado nada.
Tu hablas del informe de un profesor que alaba a Putin y la invasion rusa en twitter que dice que ha demostrado eso.
Me lo he leido y visto sus videos. En un video se ve claramente los manifestantes enfrentarse contra la policia y refugiarse de los disparos en frente.
"El investigador" comenta en el video que les disparan desde su bando.
Es un chiste de informe.
Pero si esto me enseñas el video con momento exacto donde se ve que todo es falsa bandera.
El acuerdo de comercio entre Ucrania y la UE será catastrófico, dice Rusia (22-09-2013)
"No queremos utilizar ningún tipo de chantaje. Es una cuestión para el pueblo ucraniano", dijo Gláziev. "Pero jurídicamente, al firmar este acuerdo de asociación con la UE, el gobierno ucraniano viola el tratado de asociación estratégica y
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Se te ve culto e informado
"Si no liberáis a Timoshenko no habrá acuerdo con la UE"
www.youtube.com/watch?v=L2VM-Txn7Nw. Hay un video antes
Y si a Ucrania le hubiere interesado entra en Europa no entrar en la OTAN y forrarse con el comercio entre Europa y Rusia.
Pero ni Europa ni Ucrania defiende ron sus interes. Recuerdo que a Zelensky le votaron para normalizar relaciones con Rusia.