¿Qué es el notame?

Llegué a Meneame hacia 2009, a causa del Banday. Leí un artículo no sé dónde, y me metí a ver qué se cocía. La página en sí me pareció muy original, un sitio donde leer blogs y páginas fuera del mainstream sobre temas interesantes. Pero un día entré no sé cómo en Notame, una esquinita de Meneame. Y desde que caí, no supe salir.

En poco tiempo me encontré dando los buenos días cada mañana, entrando a ver qué había desayunado uno o qué spamer había meneado 12 noticias.

Fue tan divertido, que me pasé años entrando. Conocí (on y ofline) a un montón de gente interesante. Hubo un par de Noteantes que pasaron mala racha, y costo 0,1 segundos montar unas ayudas (ahora se llama crowfunding, pero lo inventó Ripio) en las que en 10 minutos se había solucionado el problema.

Por no enrollarme, se montó una comunidad heterogénea pero de puta madre. El peor momento vino con el Procés, un montón de buena gente se fueron, cabreados con otro montón de buena gente pero del otro lado. Ahí yo me desconecté varios años, yo también estaba cabreado con las intransigencias de unos y otros. Pero eran buena gente, y volví a ver qué quedaba, y seguían muchos y aquí me quedé.

Mi impresión es como si se hubiara abierto un bar en el que la gente cambia, pero la música, luces y ambiente son iguales. Aquí seguían mucho de mis conocidos, y sabía que era buena gente.

Pero hace un año todo cambió. Entró Varsavski, empezó a insultar a los que no le daban la razón, y empezó un baile de compraventas.

Luego llegó Benjami, al que creo que todos recibimos con esperanza.

Esa esperanza se frustró, pero eso no es culpa del Notame ni de los que aquí charlamos. Espero que los que no entran en Notame lo entiendan.