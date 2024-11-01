Qatar advierte que los precios podrían alcanzar los 150 dólares

Puntos clave El petróleo marca máximos de 22 meses ante la guerra con Irán y el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz. El ministro de Energía de Qatar advierte de que el crudo podría llegar a 150 dólares por barril si se paralizan los envíos del Golfo. El mercado empieza a descontar un shock energético global con impacto potencial sobre inflación, crecimiento y bolsas.