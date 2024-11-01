edición general
5 meneos
12 clics
Qatar advierte que los precios podrían alcanzar los 150 dólares

Qatar advierte que los precios podrían alcanzar los 150 dólares

Puntos clave El petróleo marca máximos de 22 meses ante la guerra con Irán y el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz. El ministro de Energía de Qatar advierte de que el crudo podría llegar a 150 dólares por barril si se paralizan los envíos del Golfo. El mercado empieza a descontar un shock energético global con impacto potencial sobre inflación, crecimiento y bolsas.

| etiquetas: qatar , petróleo , máximos , crisis energética
4 1 0 K 62 actualidad
8 comentarios
4 1 0 K 62 actualidad
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
En 2008 el barril de petróleo rondaba los 140$ y el litro estaba a 1,25€.
Hoy barril el barril está en 85$ y litro a 1,50€.
3 K 46
#8 Zerjillo
#5 Solución: no coger el coche. Y no comer. Y no encender la luz. Ahora en serio. Aunque esto tenga consecuencias jodidas para la economía (especialmente para los consumidores), el gobierno podría aprovechar para tomar medidas paliativas, como por ejemplo forzar a que todo trabajador que pueda teletrabajar y quiera , pueda hacerlo sin problema. Eso reduce consumo de combustibles, quita atascos y mejora la vida de los trabajadores.
0 K 7
efectogamonal #2 efectogamonal
El pedofilo es muy consciente, exactamente por eso invadió Venezuela antes de atacar Irán {0x1f525}
0 K 20
emmett_brown #1 emmett_brown *
Qatar advierte de que quiere lo suyo.

Ese es el problema de la deuda. Hay ricos e incluso megaricos que están endeudados, que viven el día a día con los ingresos de un futuro que dan por hecho, y que cuando las cosas se tuercen no tienen ningún margen para absorber las adversidades, y que paguen los demás.
0 K 11
efectogamonal #3 efectogamonal *
#1 Querrá lo suyo, pero lo cierto es que va a arrastrar a la economía mundial, es un auténtico despropósito esta guerra.

Por eso mismo se han reunido todos los líderes de Oriente medio, porque si no se para a tiempo, podemos caer todos {0x1f525}
0 K 20
#6 elBerzas
#1 yo también quiero lo suyo
1 K 15
#4 drstrangelove
Esa es la razón de que tantos países estén dándole la espalda a USrael, nadie quiere petróleo a 150 pavos o más y la economía destruída por años.

USrael ya tiene el petróleo venezolano y podrá tirar con eso, los demás tendremos que pegarnos por migajas, ya lo estamos viendo entre Hungría y Ucrania.
0 K 11
tul #7 tul
#4 ese precio tambien haria rentable a la mierda esa que sacan con el fraking
1 K 21

menéame