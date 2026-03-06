edición general
El ministro de energía de Catar pronostica que el barril de petróleo alcanzará los 150 dólares [EN]

Añadiendo que, a medida que el conflicto se prolonga, "el precio de la energía va a subir para todos".

Dene #1 Dene
Otro que va a comisión
sotillo #2 sotillo
#1 Hay que pagar a los que hacen las guerras
Relator #5 Relator *
Eso indica que si ahora que está a 80€ el barril (brent), y el litro sale a 1,51€ aprox. podría llegar a 2,80€ el litro. Al menos veremos las calles arder, pero no con gasolina, precisamente xD
incontinentiasuma #4 incontinentiasuma
Pues recesión mundial.
mastodonte #3 mastodonte
Se ha venido bastante arriba o barre para casa, nunca ha estado a ese precio en ninguna crisis anterior y esto es regional
