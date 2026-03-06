·
7
meneos
14
clics
El ministro de energía de Catar pronostica que el barril de petróleo alcanzará los 150 dólares [EN]
Añadiendo que, a medida que el conflicto se prolonga, "el precio de la energía va a subir para todos".
|
etiquetas
:
catar
,
petróleo
,
guerra
,
golfo
actualidad
5 comentarios
#1
Dene
Otro que va a comisión
0
K
12
#2
sotillo
#1
Hay que pagar a los que hacen las guerras
1
K
30
#5
Relator
*
Eso indica que si ahora que está a 80€ el barril (brent), y el litro sale a 1,51€ aprox. podría llegar a 2,80€ el litro. Al menos veremos las calles arder, pero no con gasolina, precisamente
0
K
10
#4
incontinentiasuma
Pues recesión mundial.
0
K
9
#3
mastodonte
Se ha venido bastante arriba o barre para casa, nunca ha estado a ese precio en ninguna crisis anterior y esto es regional
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
