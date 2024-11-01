Puente dice que sería "muy raro" que el tren Iryo causara el accidente de Adamuz y apunta a la vía como posible origen

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que, en la fase inicial de investigación del accidente ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), "sería muy raro" que la causa estuviera en el tren Iryo. En declaraciones, Puente ha destacado que se trata de un convoy muy nuevo, con estándares de fabricación de "una precisión y de una calidad altísima" y que estaba pasando los controles de mantenimiento "escrupulosamente".