Puente dice que sería "muy raro" que el tren Iryo causara el accidente de Adamuz y apunta a la vía como posible origen

Puente dice que sería "muy raro" que el tren Iryo causara el accidente de Adamuz y apunta a la vía como posible origen

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que, en la fase inicial de investigación del accidente ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), "sería muy raro" que la causa estuviera en el tren Iryo. En declaraciones, Puente ha destacado que se trata de un convoy muy nuevo, con estándares de fabricación de "una precisión y de una calidad altísima" y que estaba pasando los controles de mantenimiento "escrupulosamente".

Feindesland #2 Feindesland
El tío no es santo de mi devoción, pero creo que está en su sitio.
No tngo ni idea, oigan.

Eso deberían aprender a decir los políticos.
4 K 59
#3 Alves
Pues le precia la sinceridad aun sin estar seguro. Ahora que se meta en ADIF y largue a patadas a toda la recua de enchufados que por allí pululan, revise las empresas subcontratadas, las adjudicaciones y le voto.
#3 Alves
#7 HDJulianPerez
#3 Recordemos que este es el que investigo el contrato de la 'amiga' de Abalos y dijo que todo estaba en regla y no habia nada irregular o sosopechoso
2 K 28
#8 Kikoncito *
#7 ¿y? Coño denúncialo, si total aquí mandas un recorte de empresa y te llevan al supremo.

Habrá que ver que dice la investigación de momento, como dice Oscar Puente, ni idea. ¿Es raro que falle un tren nuevo? pues si tambien es raro que se parta un rail de hierro macizo, pero ha pasado.
0 K 6
#11 Alves *
#7 bueno, pues que ponga a la Jessica a trabajar de una puta vez llevandole el twitter y el se dedique a trabajar
0 K 7
pedrario #9 pedrario *
#3 Claro, el que después de destaparse que habían contratado a putas de ministros salió con un informe defendiendo que no había irregularidad alguna en las contrataciones va a limpiar algo, seguro.

A saber a quienes tienen enchufados esa piara.
1 K 21
#17 Juantxi
#3 Y acabe con los sobres y mamandurrias típicas de la industria de los ferrocarriles.
1 K 19
#18 Leon_Bocanegra *
#14 ah se me olvidaba. Reportado por bulo. Y un negativo por mentir. Tranquilo enseguida vendrá SantiH y te lo compensa.
1 K 19
#12 Leon_Bocanegra
#6 ni las vías son fascistas, ni los maquinistas son fascistas como has dicho en otra noticia.

Pero tus comentarios si son una puta sarta de gilipolleces. Haz el favor de renovar el repertorio.
Que ya has dejado claro lo que estás disfrutando con esta desgracia

www.meneame.net/search?q=Fascistas&w=comments&h=&o=date&am
1 K 19
#13 Chappie *
#12 veo fascistas hasta en el gotelé (soy de izquierdas)
0 K 17
thror #19 thror
#13 Tu que coño vas a ser de izquierdas.
0 K 9
#20 Leon_Bocanegra
#13 me suda la polla que seas de izquierdas. El asco y la vergüenza que están dando tus comentarios estos días tras la tragedia no representan a la izquierda ni a la derecha, te representan a ti solito.
0 K 10
pedrario #14 pedrario
#12 55 resultados en 616 dias vs 140 en 463 días

>www.meneame.net/search?page=6&q=Fascistas&w=comments&h=&am
3 K 2
#16 Leon_Bocanegra *
#14 hombre. Pedro Picapleitos. Pero te has leído mis comentarios y los suyos? Leetelos. Y luego me cuentas.

Yo acabo de leer los 10 primeros míos y son comentarios pidiendo explicaciones de por qué se llama fascistas a unos o a otros . De hecho los dos primeros son comentarios en respuesta a alguien que me ha llamado fascista.

Luego tb hay unos cuantos comentarios en esa lista en que la palabra fascista aparece porque copio el comentario de otra persona, que está llamando fascista a alguien y al copiarlo, claro, sale en mi comentario esa palabra.

Haz el favor de subir el nivel si lo que pretendes es enmierdar. Gracias.
1 K 19
thror #21 thror
#16 Fue mencionar a los fascistas, y mira quien acudio moviendo el rabo :-D
0 K 9
#1 surco
Este hombre no.para de decir que el incidente es extraño, a ver si vamos a tener que mandar a Friker Jiménez
#1 surco
oceanon3d #4 oceanon3d
#1 Es que es así en todos los sentidos.

Me conformo con la verdad.
0 K 9
Josecoj #5 Josecoj
#1 Es que en un caso tan complejo, las personas quieren respuestas ya, y eso no va tan rápido
2 K 28
rendri #10 rendri
#5 es que una via nueva haya fallado es una cosa extraña y terrible. Y además, que todas esas soldaduras son inspeccionadas por ensayos no destructivos. Con lo cual o el material estaba defectuoso y se la carga el fabricante, el soldador o el inspector...
1 K 20
#6 Chappie
#1 las vías son fascistas
6 K -6
#15 Alves *
también es cierto que el caso es jodido para el ministerio, el fallo humano es imposible en algo que circula por vias a velocidad mucho más reducida que la permitida y para apuntar al Iryo hay que andar fino, que detrás esta el estado italiano por un lado e Hitachi como fabricante por otro. Hay que recordar que a Suiza por el incendio en Crans Montana ya ha mandado equipo jurídico del estado por los fallecidos italianos.
0 K 7

