Puente dice que sería "muy raro" que el tren Iryo causara el accidente de Adamuz y apunta a la vía como posible origen

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que, en la fase inicial de investigación del accidente ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), "sería muy raro" que la causa estuviera en el tren Iryo. En declaraciones, Puente ha destacado que se trata de un convoy muy nuevo, con estándares de fabricación de "una precisión y de una calidad altísima" y que estaba pasando los controles de mantenimiento "escrupulosamente".
No tngo ni idea, oigan.
Eso deberían aprender a decir los políticos.
Habrá que ver que dice la investigación de momento, como dice Oscar Puente, ni idea. ¿Es raro que falle un tren nuevo? pues si tambien es raro que se parta un rail de hierro macizo, pero ha pasado.
A saber a quienes tienen enchufados esa piara.
Pero tus comentarios si son una puta sarta de gilipolleces. Haz el favor de renovar el repertorio.
Que ya has dejado claro lo que estás disfrutando con esta desgracia
Yo acabo de leer los 10 primeros míos y son comentarios pidiendo explicaciones de por qué se llama fascistas a unos o a otros . De hecho los dos primeros son comentarios en respuesta a alguien que me ha llamado fascista.
Luego tb hay unos cuantos comentarios en esa lista en que la palabra fascista aparece porque copio el comentario de otra persona, que está llamando fascista a alguien y al copiarlo, claro, sale en mi comentario esa palabra.
Haz el favor de subir el nivel si lo que pretendes es enmierdar. Gracias.
Me conformo con la verdad.