El PSOE pide cancelar la presentación del libro 'Esto no existe' de Juan Soto Ivars en una biblioteca pública de Sevilla porque "niega la violencia de género"

Encarnación Aguilar, concejala del PSOE ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla que exija a la Junta de Andalucía la cancelación de la presentación del libro 'Esto no existe: Las denuncias falsas en violencia de género' de Juan Soto Ivars, prevista para hoy en la Biblioteca pública Infanta Elena porque "fomenta el negacionismo de la violencia de género". El PSOE ha advertido de que "no se puede utilizar un espacio público para dar visibilidad a relatos que alimentan estereotipos que pueden perjudicar a las víctimas de violencia de género".