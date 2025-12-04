edición general
El PSOE pide cancelar la presentación del libro 'Esto no existe' de Juan Soto Ivars en una biblioteca pública de Sevilla porque "niega la violencia de género"

El PSOE pide cancelar la presentación del libro 'Esto no existe' de Juan Soto Ivars en una biblioteca pública de Sevilla porque "niega la violencia de género"

Encarnación Aguilar, concejala del PSOE ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla que exija a la Junta de Andalucía la cancelación de la presentación del libro 'Esto no existe: Las denuncias falsas en violencia de género' de Juan Soto Ivars, prevista para hoy en la Biblioteca pública Infanta Elena porque "fomenta el negacionismo de la violencia de género". El PSOE ha advertido de que "no se puede utilizar un espacio público para dar visibilidad a relatos que alimentan estereotipos que pueden perjudicar a las víctimas de violencia de género".

pedrario #1 pedrario
Claramente, no se han leído el libro, ni la introducción.

No es sorpresa que la gente iletrada esté en contra del mismo y pida censurar por otro lado.

#3 rbrn
#1 Título completo: ESTO NO EXISTE - Las denuncias falsas en violencia de género

pedrario #7 pedrario
#3 Aparte de demostrar que no has leído más allá del título del libro, no sé qué quieres probar.

#9 rbrn
#7 Pues estaba apoyando tu argumento, creo que el título solamente ya deja en evidencia el argumento de la concejala.

pedrario #11 pedrario *
#9 Ah, lo he entendido mal, disculpa.:palm:

DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#9 No niega la violencia de género, al menos en el título. Habla de las denuncias falsas, que oficialmente casi no existen pero es porque no se cuentan.

Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Seguramente si que sepan de que va el libro, con el PSOE no podemos presuponer ignorancia en vez de maldad
Es una mera tactica de acallar toda disidencia, no pueden permitir que se abra ningun debate

angelitoMagno #6 angelitoMagno
Buena promoción para Soto Ivars, auguro que habrá lleno el día de la presentación.

plutanasio #12 plutanasio
#6 en la primera tuvieron que contratar seguratas porque la librería había recibido llamadas de amenaza

angelitoMagno #15 angelitoMagno
#12 Pues más libros venderá.

Supercinexin #19 Supercinexin
#12 Llamaría él mismo, seguramente, para darse bombo. Estrategias de márketing.

#2 Luiskelele
Jajajaj. Están haciendo exactamente lo que relata el libro.

Si no lo veo, no existe ¯_(ツ)_/¯

CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Ladran luego cabalgamos

Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
Luego los jovenes ven "reels" de YT hablando del libro con cosas que han visto en casa/calle/amigos y se preguntan como puede ser que desde el feminismo se diga que no existe y que hay que censurar el libro.

Y, por lo que sea, deciden creer todo lo que les venden esos YT e irse hacia la derecha y muy derecha.

La culpa...de los pollaheridas, de los incel, del machismo y hasta del tonto del pueblo. Jamas mirarse el ombligo y reconocer el error y huir hacia delante.

#16 Juanjolo *
Tiene cojones lo cínico, hipócrita y cancerígeno que es ese partido. Están todo el rato saliendo casos suyos de acoso laboral a mujeres mientras van de moralistas:

La ultima de Salazar:

www.elmundo.es/espana/2025/12/04/69309997fdddff51128b459a.html

¿Donde están las feministas que no montan un escándalo por esto?

angelitoMagno #18 angelitoMagno
#16 ¿Donde están las feministas que no montan un escándalo por esto?

Pero si justo lo de Salazar ha salido a la luz porque lo ha filtrado El Diario, que es un medio bastante feminista.
¿Donde están las feministas? Pues sacando el caso a la luz :-|

#22 Juanjolo *
#18 no, ese no es el problema, todo acaba saliendo a la luz.

El problema es el trato mediático que le da esa gente hipócrita a unos casos y otros segun les convenga montar o no un escándalo.

No es el que, es el quien.

España es una dictadura.

DORO.C #10 DORO.C *
Los que han tapado lo del Salazar ahora quieren censurar la presentación de un libro. "Soy feminista porque soy socialista" :roll:

#20 Borgiano
La verdad es facha.

Ominous #4 Ominous
PSOE psoeando. Ya casi nunca los puedo diferenciar del PP

cenutrios_unidos #17 cenutrios_unidos
¿Dónde cojones pone eso el libro? El Soto Ivars tiene pinta de ser un aprovechado. Pero es que los que intentan hacerle de menos se están quedando retratados. Defender que existe la violencia de género no es negar que también existen las denuncias falsas. Y ambas cosas se defienden en el libro.

Pero esto se ha vuelto una puta secta que hasta un subrnomal como el Ivars es preferible al sectarismo del supuesto feminismo imperante.

Sawyer76 #21 Sawyer76
Meneo solo para que se vea lo miserables y embusteros que son en el psoe, y en general en el sistema partitocrático en el que estamos.

#23 burgerconqueso
Esta muy feo eso de censurar... ya sea por la derecha como por la izquierda.


