El PSOE pide cancelar la presentación del libro 'Esto no existe' de Juan Soto Ivars en una biblioteca pública de Sevilla porque "niega la violencia de género"

Encarnación Aguilar, concejala del PSOE ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla que exija a la Junta de Andalucía la cancelación de la presentación del libro 'Esto no existe: Las denuncias falsas en violencia de género' de Juan Soto Ivars, prevista para hoy en la Biblioteca pública Infanta Elena porque "fomenta el negacionismo de la violencia de género". El PSOE ha advertido de que "no se puede utilizar un espacio público para dar visibilidad a relatos que alimentan estereotipos que pueden perjudicar a las víctimas de violencia de género".
No es sorpresa que la gente iletrada esté en contra del mismo y pida censurar por otro lado.
Es una mera tactica de acallar toda disidencia, no pueden permitir que se abra ningun debate
Si no lo veo, no existe ¯_(ツ)_/¯
Y, por lo que sea, deciden creer todo lo que les venden esos YT e irse hacia la derecha y muy derecha.
La culpa...de los pollaheridas, de los incel, del machismo y hasta del tonto del pueblo. Jamas mirarse el ombligo y reconocer el error y huir hacia delante.
La ultima de Salazar:
www.elmundo.es/espana/2025/12/04/69309997fdddff51128b459a.html
¿Donde están las feministas que no montan un escándalo por esto?
Pero si justo lo de Salazar ha salido a la luz porque lo ha filtrado El Diario, que es un medio bastante feminista.
¿Donde están las feministas? Pues sacando el caso a la luz
El problema es el trato mediático que le da esa gente hipócrita a unos casos y otros segun les convenga montar o no un escándalo.
No es el que, es el quien.
España es una dictadura.
Pero esto se ha vuelto una puta secta que hasta un subrnomal como el Ivars es preferible al sectarismo del supuesto feminismo imperante.