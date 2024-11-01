El PSOE denunciará a Vito Quiles tras lo sucedido con Sarah Santaolalla: la tertuliana tiene el brazo en cabestrillo  

Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado, ha anunciado que su partido interpondrá una denuncia contra el agitador Vito Quiles por lo ocurrido recientemente con la tertuliana Sarah Santaolalla, que hoy ha reaparecido con el brazo en cabestrillo. Espadas reclamó el apoyo de otros grupos parlamentarios para condenar los hechos.
| etiquetas: psoe , vito quiles , sarah santaolalla , cabestrillo , tertuliana
La extrema derecha lleva tiempo ya pasándose tres pueblos.
www.meneame.net/story/sarah-santaolalla-denuncia-ha-sido-agredida-fisi
Al final es el tiempo el que siempre aclara las cosas, lo demás es ruido.
Para eso esta la Justicia, para esclarecer los hechos.
Ahora bien, no sé qué hace tanto tiempo el Vito Corleone siguiendo y acosando a la chica.
El acoso y derribo que sufre en redes, ya me parece, deleznable... pero que encima, esta chica, tenga que encontrarse en todas partes, no sólo al impertinente este, sino incluso a sus gorilas, y que llegue a su casa... y se los tenga que encontrar esperándola en la puerta, lo que no se, es cómo no se ha vuelto loca ya. Aparte amenazas de palizas por… » ver todo el comentario
Madre mía el moñeco. La de mierda q hay q tapar..
Y lo pero, el uso de una mujer haciéndola pasar de víctima. Es vomitivo
⦁ Sarah Santaolalla denuncia que ha sido agredida físicamente por Vito Quiles “y sus matones”: “Se han traspasado todos los límites”
⦁ Sarah Santaolalla muestra los vídeos con los "empujones, pisotones y golpes" de Vito Quiles: "Sigo en estado de shock"
Ya hemos visto el video todos. Las otras noticias estan fundamentadas en un tweet de ella misma. Esto solo es victimismo manipulador, y dios me libre de defender a Mongolo Quiles, pero es que ver a meneame con el espiritu critico tan abajo es deprimente
El único que agrede es un tio grande a Vito
No sé a quién se le habrá ocurrido pero me parece mala idea tener a esta tía como referente.