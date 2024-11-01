El PSOE denunciará a Vito Quiles tras lo sucedido con Sarah Santaolalla: la tertuliana tiene el brazo en cabestrillo  

Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado, ha anunciado que su partido interpondrá una denuncia contra el agitador Vito Quiles por lo ocurrido recientemente con la tertuliana Sarah Santaolalla, que hoy ha reaparecido con el brazo en cabestrillo. Espadas reclamó el apoyo de otros grupos parlamentarios para condenar los hechos.