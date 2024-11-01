edición general
25 meneos
165 clics
El PSOE denunciará a Vito Quiles tras lo sucedido con Sarah Santaolalla: la tertuliana tiene el brazo en cabestrillo

El PSOE denunciará a Vito Quiles tras lo sucedido con Sarah Santaolalla: la tertuliana tiene el brazo en cabestrillo  

Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado, ha anunciado que su partido interpondrá una denuncia contra el agitador Vito Quiles por lo ocurrido recientemente con la tertuliana Sarah Santaolalla, que hoy ha reaparecido con el brazo en cabestrillo. Espadas reclamó el apoyo de otros grupos parlamentarios para condenar los hechos.

| etiquetas: psoe , vito quiles , sarah santaolalla , cabestrillo , tertuliana
20 5 2 K 329 actualidad
25 comentarios
20 5 2 K 329 actualidad
Comentarios destacados:        
Spirito #2 Spirito *
La chica denunció a ese sinvergüenza hace poco, el cual lleva acosándola bastante tiempo, yendo incluso hasta su casa y publicando aquel los datos de donde vivía.

La extrema derecha lleva tiempo ya pasándose tres pueblos.
10 K 109
Sr.No #10 Sr.No
#2 estoy casi seguro de que no puedes (legalmente) publicar información personal de nadie sin su expreso consentimiento. Otra cosa es lo que ocurra en este país o cómo un juez o la fiscalía te lo afine para que se quede en una niñería.
2 K 31
#25 Almirantecaraculo
#23 qué es compañero, coño!
0 K 8
Mauricio_Colmenero #3 Mauricio_Colmenero
Hay muchos videos de ese incidente ... y juraría que no agreden a SantaOlalla
9 K 79
Spirito #5 Spirito *
#3 Ya se ha comentado que la agresión, aunque leve, se pudo producir también fuera de grabación.
1 K 12
#11 UNX
#5 "El representante socialista ha subrayado que los actos quedaron registrados en las cámaras del Senado, destacando que la documentación visual permitirá que los responsables asuman las consecuencias legales de sus acciones."

Al final es el tiempo el que siempre aclara las cosas, lo demás es ruido.
4 K 45
Spirito #19 Spirito
#11 Bien, pues perfecto.

Para eso esta la Justicia, para esclarecer los hechos.

Ahora bien, no sé qué hace tanto tiempo el Vito Corleone siguiendo y acosando a la chica.
0 K 9
DORO.C #22 DORO.C
#5 No, eso es imposible. Si ves el vídeo subido por Vito y el vídeo subido por Sarah se ve claro. No hay ninguna agresión contra Sarah.
1 K 22
Edheo #20 Edheo
#3 Estoy un poco harto (miento, muy muy harto), de la ánimosa aversión que tenéis muchos por esta chica... por muchos insultos que se os ocurran.

El acoso y derribo que sufre en redes, ya me parece, deleznable... pero que encima, esta chica, tenga que encontrarse en todas partes, no sólo al impertinente este, sino incluso a sus gorilas, y que llegue a su casa... y se los tenga que encontrar esperándola en la puerta, lo que no se, es cómo no se ha vuelto loca ya. Aparte amenazas de palizas por…   » ver todo el comentario
2 K 19
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Va a ser perder el tiempo, en el video que circula se ve a un ballenato agrediendo al periodista, la otra es daño colateral
8 K 70
Josecoj #9 Josecoj
#4 Periodista??
1 K 17
FunFrock #8 FunFrock
Están usando un no-suceso para montar un teatro nacional...
Madre mía el moñeco. La de mierda q hay q tapar..
Y lo pero, el uso de una mujer haciéndola pasar de víctima. Es vomitivo
6 K 54
Doisneau #6 Doisneau
Parafraseando a otro usuario: haciendo el mongolo no se detiene al fascismo.

Ya hemos visto el video todos. Las otras noticias estan fundamentadas en un tweet de ella misma. Esto solo es victimismo manipulador, y dios me libre de defender a Mongolo Quiles, pero es que ver a meneame con el espiritu critico tan abajo es deprimente
3 K 35
DORO.C #21 DORO.C
Como de desconectado de la realidad hay que estar para creerse que a esta tipa le han agredido. Es el nuevo traje del emperador, alucinante xD xD xD
2 K 21
#7 Sevende
Vaya circo, el chiste se cuenta solo: una tertuliana y un agitador se insultan por la calle y sale una noticia. xD
1 K 18
Chinchorro #14 Chinchorro
#7 ok equidistante.
2 K 22
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues en todos los vídeos publicados no aparece tal agresión.
El único que agrede es un tio grande a Vito
2 K 10
Chinchorro #16 Chinchorro
#12 A ver, vale que el polioperado se inyecta botox y que es una toxina que te paraliza y tal, pero no va a ser tan tonto de publicar él mismo el vídeo donde la agrede.
1 K 19
A.more #17 A.more
Que montón de diciembres 2025 diciendo lo mismo. Enjambre de drones
0 K 9
#13 pirat *
don pantunflo por menos se tiraba al suelo
0 K 9
Ysinembargosemueve #24 Ysinembargosemueve
Algunos meneantes parece que tienen un gran problema y aprovechan cualquier maltrato a una mujer para sacar el macho que llevan dentro, igual tienen algo que disimular >:-(
0 K 9
CharlesBrowson #18 CharlesBrowson
pelea de lisiados 2.0, como los subseres del ponzoñoso y viejuno salvame pero ahora disfrazado de "politica"
0 K 8
KLKManin #15 KLKManin
Revisando los vídeos no veo ninguna agresión.
No sé a quién se le habrá ocurrido pero me parece mala idea tener a esta tía como referente.
0 K 7

menéame