44
meneos
258
clics
Sarah Santaolalla denuncia que ha sido agredida físicamente por Vito Quiles “y sus matones”: “Se han traspasado todos los límites”
La colaboradora de RTVE Sarah Santaolalla denuncia en sus redes que el agitador ultraderechista Vito Quiles “ha traspasado todos los límites” y ella está en el hospital
|
etiquetas
:
sarah santaolalla
,
vito quiles
,
agresion
36
8
5
K
183
actualidad
22 comentarios
36
8
5
K
183
actualidad
#5
Spirito
*
De ser cierto, espero sea detenido y pase a disposición judicial.
Y sí, llevan tiempo pasándose bastante de la raya.
7
K
74
#10
BlackDog
#5
Si el video de la agresión es el que dice
#4
huele un poco a que esta exagerando... lo que dice mucho de esta mujer y de sus fieles si consideran eso una agresión.... vamos solo hay que verla como insiste en decir que la están pegando cundo el único contacto físico lo tiene con sus "guardaespaldas"
1
K
20
#14
MenéameApesta
*
#4
Sabes que ese es el vídeo que publica el propio Vito Quiles, no? Solo faltaría que se viera la agresión si es que ha existido... Pero que el vídeo sea tan corto debería hacer sospechar. Si publicara toda la interacción no habría dudas.
CC
#9
#10
0
K
10
#15
BlackDog
*
#14
No, no lo sé pero supongo que lo tendrán grabado, de todas formas viendo ese video ya me da una pista, la tía dice que la están pegando y los únicos que la tocan son sus propios guardaespaldas... si es verdad que hay otra agresión me espero algo parecido a que la tía se golpease la mano con la espuma del micro de vito causando una fractura de muñeca por 3 partes, mañana la veremos en la tele con collarín, el brazo escayolado y en silla de ruedas por la brutal agresión de la espuma del micro.
3
K
16
#17
MenéameApesta
*
#15
El logotipo e EDA TV debería darte alguna pista, no? Si publica esa parte, que no lo deja precisamente en buen lugar, es que la otra parte lo dejaría peor aún.
Cc
#16
0
K
10
#19
Alakrán_
#17
Cuando salga el otro vídeo, por favor, cítame.
Yo veo más violentos a los acompañantes de Santaolalla que a los de EDA TV.
0
K
13
#16
Alakrán_
*
#14
A mi tampoco me gustan los vídeos cortos, ¿pero que se ve en el vídeo? Quiles y compañía están esperando a esta señora con el micro, los acompañantes de esta señora empujan a Quiles para que no se acerque a Santaolalla y
Santaolalla comienza a decir que la están agrediendo
.
Así que si, puedo decir sin lugar a equivocarme, que no la han agredido, y que es un bulo pero de los que están en la parte buena de la historia.
Haciendo el ridículo no se lucha contra el fascismo.
0
K
13
#13
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#4
Viendo el vídeo, otra más que se apunta a las denuncias falsas.
#1
#3
#5
Mejor vez el vídeo que está en el comentario 4 antes de hablar sin saber
Pues que lo denuncie en el juzgado que le va a costar cara la broma
3
K
5
#4
Meneador_Compulsivo
*
Vídeo de la
agresión
7
K
62
#7
BlackDog
#4
En serio es esto? y ha ido al hospital? a ver si estaba sangrando porque le ha venido la regla...
8
K
-23
#9
Alakrán_
*
#4
Tremenda agresión. Espero que está señora no tenga secuelas crónicas de tanta violencia.
Al fascismo no se le para con mentiras ridículas.
2
K
29
#3
yoma
Se saben impunes. Tienen fachapass.
3
K
41
#20
tetepepe
Nadie tiene por qué aguantar que un puto saco de mierda nazi y sus sicarios se le echen encima atosigando.
A ver si es que al final tiene que pasar algo grave para que se considere agresión.
3
K
36
#1
wildseven23
Los nazis haciendo cosas de nazis.
3
K
32
#12
miraqueereslinda
*
#1
más bien una estrategia desesperada de alguien que pretende protegerse de una posible demanda por agresión demandando a quien ha sido realmente agredido:
www.instagram.com/reel/DVZZZXUDD-E/
3
K
21
#21
alamajar
#12
esto ese una agresión para un miura ahpañó como er vito y losvitipaldih? joer que mosesuá
0
K
10
#22
miraqueereslinda
#21
lo que es seguro es que no se trata de ninguna agresión a la mitad tonta mitad tetas, como ella pretende colarnos entre lágrimas en los platós de TV.
0
K
7
#6
Cabre13
Aún estoy esperando a que algun fanboy de Vito Quiles sea capaz de explicar por qué se dedica a acosar a periodistas.
2
K
25
#18
Cabre13
#6
Por si alguno no se da por aludido.
Está muy bien la discusión sobre si esto es agresión o si Vito Quiles es una víctima inocente; pero de verdad que estaría bien empezar por la base de explicar por qué se dedica a acosar a periodistas.
1
K
22
#11
TitereConCabeza
Intentan mandar el mensaje al resto de periodistas, seguid así y os pasará esto.
Y lo peor es que les funciona, ya no es raro que un periodista o comunicador de izquierdas decida tomarse un tiempo para no aguantar a esta gentuza.
Multas millonarias y cárcel es lo que hace falta.
2
K
22
#8
MenéameApesta
Joder con Vito "la polioperada" Quiles, le ha sentado mal el botox.
2
K
20
#2
Lamantua
*
Saben que están muy bien protegidos por el sistema de mierda que tenemos. Marlaska, estás aquí..?
2
K
18
