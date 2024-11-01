edición general
6 meneos
25 clics
El PSOE aventaja al PP en casi 9 puntos tras el batacazo electoral en Extremadura, según el barómetro del CIS

El PSOE aventaja al PP en casi 9 puntos tras el batacazo electoral en Extremadura, según el barómetro del CIS

El último barómetro del CIS del mes de enero ha otorgado, una vez más, una ventaja de casi nueve puntos del PSOE con respecto al Partido Popular. De esta manera, los de Pedro Sánchez obtendrían el 31,7% de los votos, frente al 23% en intención de voto de los populares de Feijóo.

| etiquetas: cis , tezanos , psoe
6 0 0 K 67 actualidad
9 comentarios
6 0 0 K 67 actualidad
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
El vermú por la nariz
1 K 19
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Esta encuesta tiene más sentido que las pagadas por medios de derechas.

En un entorno de crecimiento económico, reducción del paro y mejora económica en general, lo normal es que el partido de gobierno aguante.
Además, viendo al pazguato inútil que tenemos como líder de la oposición y teniendo a un auténtico líder mundial faro de la democracia en estos tiempos aciagos, pues que el PSOE siga liderando las encuestas es lo esperable.
0 K 17
Joker_2O #7 Joker_2O
#3 pues yo empuezo a dudarlo la verdad, los "problemas judiciales" del PSOE me da la impresión que le están pasando factura.
Ojalá me equivoque.
0 K 7
jonolulu #9 jonolulu *
La verdad es que en la intención directa de voto (sin cocina) hay una brecha muy grande del PSOE respecto al PP. Y Vox casi empatado con el PP

www.cis.es/documents/d/guest/3540_estimacion-pdf
0 K 16
Jaime131 #5 Jaime131
A ver si viene por aquí alguno de los que dicen que La Razón es un panfleto, y casca un negativo por ello.
0 K 10
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
Pero Podemos Sumar+ Vox
0 K 10
Islamotransfeministe #1 Islamotransfeministe
Es una buena noticia par alas mujeres del psoe
0 K 6
MonoMico #2 MonoMico
El barómetro del CIS siempre tan acertado
0 K 6
Capaza #8 Capaza
Se centran mucho en quien tiene ventaja sobre quien, pero la realidad es que hay que tener en cuanta las sumas de coaliciones, ahora gobierna Sanchez aun no siendo el mas votado porque tiene la mayoria del Congreso, que aventaje en 9 puntos al PP si este suma con VOX la mayoria no serviria de nada porque no gobiernas.
0 K 6

menéame