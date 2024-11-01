El PSOE aventaja al PP en casi 9 puntos tras el batacazo electoral en Extremadura, según el barómetro del CIS

El último barómetro del CIS del mes de enero ha otorgado, una vez más, una ventaja de casi nueve puntos del PSOE con respecto al Partido Popular. De esta manera, los de Pedro Sánchez obtendrían el 31,7% de los votos, frente al 23% en intención de voto de los populares de Feijóo.
| etiquetas: cis , tezanos , psoe
En un entorno de crecimiento económico, reducción del paro y mejora económica en general, lo normal es que el partido de gobierno aguante.
Además, viendo al pazguato inútil que tenemos como líder de la oposición y teniendo a un auténtico líder mundial faro de la democracia en estos tiempos aciagos, pues que el PSOE siga liderando las encuestas es lo esperable.
Ojalá me equivoque.
www.cis.es/documents/d/guest/3540_estimacion-pdf