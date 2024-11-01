edición general
10 meneos
19 clics
El ‘proyecto Manhattan’ genético: varias empresas quieren modificar embriones y abrir el camino a los 'bebés a la carta'

El ‘proyecto Manhattan’ genético: varias empresas quieren modificar embriones y abrir el camino a los 'bebés a la carta'

Las compañías biotecnológicas 'Manhattan Genomics' y 'Preventive' estudian cómo crear bebés editados genéticamente, un objetivo que desafía los límites éticos y supone “abrir la caja de Pandora”, según los expertos

| etiquetas: proyecto , manhattan , genético , empresas , modificar , embriones
8 2 0 K 45 ciencia
18 comentarios
8 2 0 K 45 ciencia
Comentarios destacados:      
Yorga77 #1 Yorga77
Que mal royo da todo esto. :-/
5 K 77
#4 mcfgdbbn3
#1: Yo no lo veo tan mal. ¿Solo tienen derecho a disfrutar de unos buenos genes las personas que vienen de ciertas familias?
0 K 12
#5 diablos_maiq *
#4 Acertaste. Hay que evitar los problemas de la endogamia.
1 K 22
#7 mcfgdbbn3
#5: Es que es muy fácil decir que editar los genes está mal, que nos tenemos que querer tal y como somos... y al mismo tiempo hacer un sistema educativo orientado a un tipo de cerebro (neurotípicos), que si no cumples unos estándares de belleza te excluyen o una sanidad privatizada que si no tienes una salud de hierro te crujen a facturas.
0 K 12
#13 mcfgdbbn3
#7: Os dejo una encuesta con un ejemplo relativo a la hiperactividad y el sistema educativo:
www.meneame.net/notame/3705268
0 K 12
Dragstat #6 Dragstat
#4 como se dediquen a cambiar demasiado los genes, no sé hasta que punto se les va a poder llamar familia. Apuesto a qué se va a ir de las manos la edición. Entonces ya se les podrá llamar hijos mascota con todas las letras.
0 K 20
#9 mcfgdbbn3 *
#6: O hijos sin los defectos que han hecho que la vida de los padres sea peor, como la estatura, dificultades académicas, dificultad en los deportes de coordinación, calvicie temprana, facilidad para coger enfermedades...

Hay personas que se pasan la vida fumando y no las pasa nada, otras sin tocar un cigarro en su vida enferman de cáncer. Otras no tocan casi una pesa y están muy fuertes, mientras que otras casi ni ciclándose consiguen ponerse fuertes. Otras consiguen un gran éxito en los…   » ver todo el comentario
0 K 12
Dragstat #11 Dragstat *
#9 no, si no me parece mal. Solo digo que el tema familiar pierde sentido. Y no lo digo por prevenir enfermedades, sino porque conociendo la condición humana pienso que va a derivar a crear niños a la carta por temas sociales, desvirtuando los genes de los padres. Otra cosa es que se verá quien ha nacido programado y quién de penalti o demasiado pobre. Más razones para que la gente disconforme quiera abortar.
2 K 42
#14 mcfgdbbn3
#11: Yo soy de los que creen que un hijo adoptado es tan familia como uno biológico.
0 K 12
Dragstat #15 Dragstat
#14 totalmente, si lo pone en el registro lo es. Pero esto facilita las cosas cuando los familiares se dejan de caer bien entre si.
0 K 20
ummon #8 ummon
#1 Hay un par de novelas muy buenas sobre esto, LA guerra de los imperfectos y Nos mienten. De autores patrios, por cierto
0 K 11
Romfitay #2 Romfitay
Todos los investigadores en ese campo han dicho siempre que ese no era el objetivo de sus estudios. Pero como pasa con cualquier avance, lo que sea posible hacer, ser hará.
4 K 56
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Bebés a la carta en vientres de alquiler
2 K 43
#10 JGG *
Yo no lo veo tan mal. Ser más listo, ser más guapo, ser más alto, ... Lo vería no ético si fuera obligatorio, pero con una elección de forma libre y personal, no lo veo un problema, en mi opinión, claro.
1 K 26
SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
Si es algo al alcance de todo el mundo me parecerá bien. Si es para quién se lo pueda pagar, es una mierda como un mundo.
1 K 24
OrialCon_Darkness #16 OrialCon_Darkness
Que raro que nadie haya dicho nada de gattaca :-D
0 K 10
#17 mcfgdbbn3
#16: Porque esto no tiene que ver, en esa peli seleccionaban embriones, pero más allá de eso lo que había era una gran discriminación genética, en esto lo que se propone es modificar los genes.
0 K 12
#18 mcfgdbbn3 *
Hay algo que también me gustaría añadir: aunque no me opongo a la edición genética, si tenéis hijos y queréis que sean más inteligentes, no hace falta que busquéis genes nuevos, a veces hay detalles que ayudan bastante: juegos manipulaivos y abiertos (no en pantalla), dibujos animados que NO cambien de plano cada dos segundos, pasar más tiempo con los hijos, cuando en el telediario salga una noticia de ciencia no ponerte a hablar de otra cosa...
0 K 12

menéame