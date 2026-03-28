Propuesta: que quien envía una noticia no pueda escribir el primer comentario

Aunque me he dado cuenta de que también lo hago a veces, me parece que esta práctica es lo más parecido a un abuso de posición dominante, y un modo de saltarse la prohibición del microblogging.

Se trata de una costumbre elcesiástica, curil, que todos los que hemos tenuido relación con la educación religiosa conocemos y que habría que tratar de evitar en un foro abierto. Para un sermón, está bien: fija el tema, y fijar el marco. Lo mismo para un mitin. Peor para un agregador de noticias es empobrecedor y abusivo.

No somos propagandistas. No somos catequistas.

¿Nos animamos a prohibir esta práctica tan deplorable?