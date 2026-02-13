Prohibir los artículos escritos con inteligencia artificial

Traigo este debate a la palestra debido a la enorme cantidad de artículos generados por IA en Menéame. Pese a que entiendo que escribir un artículo requiere tiempo y energía, no justifica el uso de la IA generativa.

Esto que propongo no es nada nuevo. Empresas como el buscador Kagi tienen iniciativas como el llamado "StopSlop", donde se puede reportar contenido creado por IA. Este contenido baja o desaparece del ranking del buscador. En sus propias palabras:

Kagi apoya las herramientas de IA que potencian la creatividad, pero se opone a aquellas que socavan la autenticidad y la confianza en el contenido creado por humanos.

En el mundo del software ya son muchos los proyectos open-source que tienen políticas de IA donde, entre otras cosas, se pide que la descripción sea escrita por un ser humano y que se diga claramente que el código ha sido generado por un LLM.

github.com/ghostty-org/ghostty/blob/main/AI_POLICY.md

Creo que Menéame debería ser un baluarte en la defensa del contenido humano. Y debería primar el contenido de calidad frente al llamado "slop". Esto va en línea con otras iniciativas hermanas como la contraalgoritmia: www.jotdown.es/2025/01/la-contralgoritmia-es-la-nueva-contracultura/.

En el siglo de la desinformación, todos deberíamos hacer un esfuerzo por primar el contenido de calidad generado por inteligencias naturales frente al correcto, artificial y deshumanizador contenido generado por una máquina.