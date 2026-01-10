edición general
Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16

"Tenemos constancia de varios casos de operadores de grúas ajenos a las aseguradoras, lo que coloquialmente se conoce como 'grúas pirata', que han acudido a remolcar coches averiados que habían señalizado la incidencia con las balizas V16 cuando no les correspondía a ellos realizar ese servicio". Lo confirma a El Periódico Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

taSanás
"Tenemos constancia de varios casos..." = "nos lo estamos inventando"
obmultimedia
#3 Ahi le has dado.
Eukherio
#3 Si tienen constancia pero no denuncias no me fiaría yo gran cosa. Es la guardia civil después de todo. Que den el dato de los que han denunciado y así sabremos la magnitud del problema.
joffer
#3 esto no creo que sea nuevo, puede que se lo estén inventando, pero que han existido y que ahora tienen una nueva herramienta, no tengo dudas.
frankiegth #2 frankiegth *
Os explico que es una "grua pirata" y cómo actuan. Tienes un problema con tu vehículo y queda parado en carretera. Aparece de repente y por casualidad (van patrullando por la ciudad) una grua que con muy buenos modos y haciéndose los preocupados se ofrecen a ayudar e insisten en que subas el vehículo a su grua. Suben el vehículo averiado a la grua y empiezan a dar vueltas por la ciudad dando rodeos innecesarios hacia algún taller para sumar kilometros que cobrar por la cara al precio…   » ver todo el comentario
El_Almondigas
#2 Antes los seguros te decían que empresa recogía tu vehículo, desconozco si sigue siendo así.
javic
A mi esto me suena a bulo asustaviejas. Después de encender la baliza el conductor va a llamar a su grúa oficial, que no va a tardar mucho en llegar al sitio. No le veo sentido al coste-beneficio de los piratas que van a terminar en el juzgado. ¿Todo el dia dándole F5 al mapa hasta que se activa una v16 en su zona?
Jointhouse_Blues
#1 Exacto. Además que sería muy fácil comprobar si viene de parte de tu aseguradora.
Pitchford
Habría que prohibir a las grúas acudir sin ser solicitadas, lo mismo que se deberían prohibir las llamadas telefónicas comerciales no solicitadas. Y si van, multa y servicio gratis..
bronco1890
#8 Ah, ¿Tú circulas con esa página en el móvil y dándole a actualizar para ver si hay algún coche detenido en tu ruta? Pues aparte de estar prohibido es mucho más peligroso que encontrarte con un coche en la carretera.
bronco1890
También se habla de que se han producido robos porque los cacos van a donde hay una baliza avisando de vehículo detenido.
Sea verdad o no ¿Porque tiene que haber una web que avise de donde hay balizas funcionando? Que la quiten y ya está. Una chapuza detrás de otra.
Aokromes
#6 > ¿Porque tiene que haber una web que avise de donde hay balizas funcionando? Que la quiten y ya está.

para quien esta circulando por una carretera sepa que por donde va a pasar hay un vehiculo parado que tenga precaucion
Eukherio
#6 Podría ser la manera de atracar más ineficiente de la historia de la humanidad. Tienes que desplazarte hasta un coche que no sabes si es un Mercedes de clase alta nuevecito o un Peugeot de 25 años hecho mierda; vas a tener que llegar antes que los servicios de emergencia sin saber cuánto van a tardar; vas a tener que dejar huella de tu vehículo, tu matrícula, etc. Imagínate recorrer 20km en coche para ver que estás ante un vehículo destartalado en el que el conductor lleva 20 euros en efectivo.
