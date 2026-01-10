Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16

"Tenemos constancia de varios casos de operadores de grúas ajenos a las aseguradoras, lo que coloquialmente se conoce como 'grúas pirata', que han acudido a remolcar coches averiados que habían señalizado la incidencia con las balizas V16 cuando no les correspondía a ellos realizar ese servicio". Lo confirma a El Periódico Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).
Sea verdad o no ¿Porque tiene que haber una web que avise de donde hay balizas funcionando? Que la quiten y ya está. Una chapuza detrás de otra.
para quien esta circulando por una carretera sepa que por donde va a pasar hay un vehiculo parado que tenga precaucion