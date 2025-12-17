Por primera vez en la historia, más de la mitad de los españoles suspenden al sistema sanitario

Por primera vez desde que hay registros (1995), más de la mitad de los españoles están disgustados con el funcionamiento de la sanidad en el país. Según la tercera oleada del barómetro sanitario publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo el 48,5% de los españoles están satisfechos con el sistema sanitario mientras que el 50,2% considera que necesita cambios fundamentales si no profundos en su funcionamiento.