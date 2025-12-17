edición general
Por primera vez en la historia, más de la mitad de los españoles suspenden al sistema sanitario

Por primera vez desde que hay registros (1995), más de la mitad de los españoles están disgustados con el funcionamiento de la sanidad en el país. Según la tercera oleada del barómetro sanitario publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo el 48,5% de los españoles están satisfechos con el sistema sanitario mientras que el 50,2% considera que necesita cambios fundamentales si no profundos en su funcionamiento.

Gandark_S1rk #2 Gandark_S1rk
quien iba a decir que poner a gestionar lo publico a la derecha iba a suponer un deterioro de los servicios publicos??
me queo muerta
tul #3 tul
#2 los comonistas les forzaron a que robaran en defensa propia xD
GeneWilder #1 GeneWilder
Para sorpresa de pocos. Y lo que queda.
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
Lo están haciendo muy bien para que disfrutemos de una sanidad como la de EE.UU.
Eso de una sanidad universal es algo que va contra el negocio de la salud, eso es muy comunista.
#5 laruladelnorte
Y entre quienes experimentaron dificultades para acceder a consulta en atención primaria —el 23,7% de la población encuestada—, un 53,3% acabó recurriendo a un servicio de urgencias y un 29,3% indicó que, cuando llegó la fecha asignada, ya no necesitaba la visita.

O te curas o te mueres... :-P
End #4 End
Néctar para los oídos de los directivos de empresas de "salud"
