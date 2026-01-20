El primer ministro canadiense Carney encabeza en Davos la oposición moral y geopolítica al trumpismo: “Hay una tendencia a apaciguar. Es un error”

El mundo se hunde en una espiral de ambiciones imperiales de grandes potencias avasalladoras. Las víctimas actuales y potenciales —la gran mayoría del planeta— buscan angustiosa y afanosamente soluciones. En medio de ese caos y esas tinieblas, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronunció este martes en Davos un discurso que se parece mucho a la brújula moral y geopolítica más cristalina disponible para afrontar esa embestida imperialista.