El primer ministro canadiense Carney encabeza en Davos la oposición moral y geopolítica al trumpismo: “Hay una tendencia a apaciguar. Es un error”

El mundo se hunde en una espiral de ambiciones imperiales de grandes potencias avasalladoras. Las víctimas actuales y potenciales —la gran mayoría del planeta— buscan angustiosa y afanosamente soluciones. En medio de ese caos y esas tinieblas, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronunció este martes en Davos un discurso que se parece mucho a la brújula moral y geopolítica más cristalina disponible para afrontar esa embestida imperialista.

2 comentarios
sat #1 sat
Nunca se puede tener contento a un camorrista con ínfulas de dictador. Ni siquiera siendo sus vasallos. Es mejor plantarse ahora y responder a los golpes.
Fernando_x #2 Fernando_x
Menos palabras, que a Trump le importan una mierda, y más activar el bazooka. Los hechos son lo único a lo que reacciona Trump.
