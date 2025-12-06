edición general
Conselleria descarta casos de peste porcina en la Comunitat Valenciana pese a las sospechas en los primeros análisis

La Conselleria de Agricultura ha detectado el primer caso de peste porcina en la Comunitat Valenciana. Se trata de un jabalí hallado en la provincia de Castellón infectado por la enfermedad que ya ha provocado toda una alarma en el sector porcino en España y especiamente en Cataluña. Las pruebas realizadas al animal confirman el positivo en peste porcina africana y que, por tanto, la enfermedad ha llegado a la Comunitat Valenciana procedente de Cataluña. Uno de los grandes problemas para contener esta enfermedad es precisamente que los jabalíes

#1 Ze7eN
Ufff, con el PP de Mazón al mando. Suerte, valencianos.
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Veremos como tratan de tapar a lo del laboratorio, porque toda la industria con pérdidas millonarias, lo normal es que los demanden.

www.meneame.net/story/agricultura-senala-brote-peste-porcina-salio-lab
#3 Javi_Pina
#2 esperemos que no sea algo intencional. Porque es raro de cojones que la variante sea una de laboratorio. A ver si analizan el ADN de la variante de Valencia.

www.meneame.net/story/agricultura-senala-brote-peste-porcina-salio-lab
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 Lo que si que sería raro de cojones es que la valenciana, fuera diferente a la catalana, al mismo tiempo, y en la provincia limítrofe con Cataluña.

PD: Han cambiado el titular, los mamones del periódico.

Ahora pone: "Primeros casos sospechosos de peste porcina sin confirmar... " --> vendeburras
#5 Ferran
#4 Cambiado aquí también entonces.
#10 Javi_Pina
#4 Te lo han vuelto a cambiar :-D

"Conselleria descarta casos de peste porcina en la Comunitat Valenciana y refuerza de plan prevención"
#8 nilien
#2 Como dije en el hilo de esa noticia, ese titular es sensacionalista, sino directamente mentira...

Las cosas hay que hacerlas bien, y eso implica ir paso a paso, y no llegar a conclusiones precipitadas sobre nada. Tienen que seguir investigando antes de establecer nada con certeza. De momento se ha comprobado que es una cepa de las que se usan en laboratorio para investigaciones, no se ha probado que el origen sea un laboratorio concreto.

O nos podemos poner con las conjeturas, las especulaciones y tirar la ciencia por la ventana porque hacer las cosas bien requiere tiempo, y eso es un rollo y no se lleva.
#7 Antipalancas21
#1 Ya no esta ahora, cobra mas y no hace nada. cosas del PP
#13 nilien
#1 Cuidado, el titular original dice que no hay casos...
#11 Antipalancas21
El mercado del cerdo estas navidades va a caer en picado, no es fiasble comprar nada a pesar de lo que digan.
#6 Fartón_Valenciano
Espero que en la actualización digan la zona, en principio debería ser las comarcas de Els Ports o Baix Maestrat...
#14 perrico
Voto erronea. La entradilla dice que se ha encontrado un positivo, cosa que según la noticia no ha sucedido.
#12 nilien
#0 El titular original ahora mismo es:

<<Conselleria descarta casos de peste porcina en la Comunitat Valenciana y refuerza de plan prevención>>
#15 Antipalancas21
#12 Y dentro de una hora sera: Sin positivos de la peste porcina, en la Comunidad Valenciana. :-D
#9 Carlos_Sanjuán
Se ha confirmado que no hay nada que confirmar, noticia que ya no es noticia.
www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/12/06/primer-caso-peste-
