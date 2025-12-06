Conselleria descarta casos de peste porcina en la Comunitat Valenciana pese a las sospechas en los primeros análisis

La Conselleria de Agricultura ha detectado el primer caso de peste porcina en la Comunitat Valenciana. Se trata de un jabalí hallado en la provincia de Castellón infectado por la enfermedad que ya ha provocado toda una alarma en el sector porcino en España y especiamente en Cataluña. Las pruebas realizadas al animal confirman el positivo en peste porcina africana y que, por tanto, la enfermedad ha llegado a la Comunitat Valenciana procedente de Cataluña. Uno de los grandes problemas para contener esta enfermedad es precisamente que los jabalíes
| etiquetas: peste porcina , jabalís , castellón , valencia
www.meneame.net/story/agricultura-senala-brote-peste-porcina-salio-lab
PD: Han cambiado el titular, los mamones del periódico.
Ahora pone: "Primeros casos sospechosos de peste porcina sin confirmar... " --> vendeburras
"Conselleria descarta casos de peste porcina en la Comunitat Valenciana y refuerza de plan prevención"
Las cosas hay que hacerlas bien, y eso implica ir paso a paso, y no llegar a conclusiones precipitadas sobre nada. Tienen que seguir investigando antes de establecer nada con certeza. De momento se ha comprobado que es una cepa de las que se usan en laboratorio para investigaciones, no se ha probado que el origen sea un laboratorio concreto.
O nos podemos poner con las conjeturas, las especulaciones y tirar la ciencia por la ventana porque hacer las cosas bien requiere tiempo, y eso es un rollo y no se lleva.
