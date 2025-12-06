Conselleria descarta casos de peste porcina en la Comunitat Valenciana pese a las sospechas en los primeros análisis

La Conselleria de Agricultura ha detectado el primer caso de peste porcina en la Comunitat Valenciana. Se trata de un jabalí hallado en la provincia de Castellón infectado por la enfermedad que ya ha provocado toda una alarma en el sector porcino en España y especiamente en Cataluña. Las pruebas realizadas al animal confirman el positivo en peste porcina africana y que, por tanto, la enfermedad ha llegado a la Comunitat Valenciana procedente de Cataluña. Uno de los grandes problemas para contener esta enfermedad es precisamente que los jabalíes