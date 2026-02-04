edición general
Los presupuestos del Gobierno no alcanzan a financiar el estudio de Barbacid contra el cáncer de páncreas

La noticia de la erradicación del cáncer de páncreas en ratones está dando la vuelta al mundo. El equipo del doctor español Mariano Barbacid acaba de conseguir algo histórico para la medicina: la eliminación completa del tumor pancreático gracias a una triple combinación terapéutica capaz y con una durabilidad nunca observada hasta ahora. Harían falta 30 millones de euros. La fundación CRIS contra el Cáncer ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para sufragar parte de los costes de la investigación.

#1 DeDerechasYOle
Para el Mundial de fútbol sí hay dinero
Harkon #16 Harkon *
#1 #0 hay 15.000 millones más para armas cada año, firmado en consejo de ministros gracias nuestros gobierno más progresista de la historia junto con Mónica García defendiendo que hay poco gasto en defensa en España, la que se rasgaba las vestiduras hace unos años por la sanidad y la inversión en ella pública cuando encabezaba la Marea Blanca.... se ve que el silloncito caliente le ha hecho cambiar de parecer, porque no hay 30 millones de mierda para esto....

cc #3

#6 #10 sí, se puede hacer, con la misma ley, una de la pandemia que permite mover dinero entre ministerios y que usaron para derivar esos 15.000 millones a defensa sin pasar por el parlamento.
Graffin #21 Graffin
#16 La noticia sobre la investigación no lleva ni una semana. No tienes ni idea de si se está trabajando o no para aportarle fondos, así que deja de soltar mierda
ummon #25 ummon
#1 Y para la F1 en Madrid
ipanies #3 ipanies
30 millones de euros es una jodida ridiculez para un estado. No hay justificación para no consignarlos está misma mañana, si hay voluntad no creo que sea muy complicado.
Pacman #7 Pacman
#3 lo que no hay son presupuestos, desde el 2023
#11 DeDerechasYOle
#7 En Meneame se vendía que eso era hasta una cosa buena. Lo que tiene el forofismo, madre mía, jajajaja
Pacman #14 Pacman
#11 aquí que van a decir :coletas:
ipanies #17 ipanies
#14 #7 Meneame sois vosotros también y estáis diciendo lo que queréis, lloricas!! xD :troll:
ipanies #18 ipanies
#17 Mira!!! El señor/a Mesopotámico se a ofendidito tanto que vota negativo... Que entrañable xD
celyo #20 celyo
#7 #3 No se, para recaudar dinero para aumentar el presupuesto de Defensa rascaron hasta debajo de las piedras.
cenutrios_unidos #24 cenutrios_unidos
#3 Y para Ucrania ¿Que?
#5 DeDerechasYOle
#3 Creo que Pedro Sánchez ahora mismo está luchando contra los tecnócratas del mundo para librarnos de sus garras. No puede estar a todo
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
Pero vamos a ver, cómo probar a mezclar tres medicamentos o tratamientos existentes para ver si funcionan en humanos puede llegar a costar tanto? Y no creo ques sea para pagar a los voluntarios estos tienen que estar haciendo cola

Si aún inventase uno nuevo y hubiese que pagar su desarrollo o poner en marcha una cadena de producción o crea una nueva máquina, pues vale, pero cogiebdoalgo que ya existe y mezclarlo... de verdad no lo entiendo ?(
Black_Txipiron #13 Black_Txipiron
#4 a mi lo que no me cuadra, que por 30 millones no entren las farmacéuticas privadas como buitres. Y sobre todo, los fabricantes de los medicamentos que usa. por alguna razón, busca financiación publica y no sabemos porque.
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#4 Aquí el experto en creación y certificación de nuevos fármacos
YoSoyTuPadre #12 YoSoyTuPadre *
#8 A eso me refiero, que no se está creando un nuevo fármaco, se van a combinar tres y que así funciona en animales, para ver si funciona también en humanos

Pero los medicamentos ya los fabrican otros, lo innovador es la idea de mezclarlos, por eso digo que no entiendo tanto coste
#22 vantablack
#12 pues porque no es tan sencillo como darle los 3 medicamentos a 4 pacientes y apuntar si sobreviven en una libreta. Tienen que hacerles pruebas, medicamentos, tests y seguimiento durante años, salarios, equipo,...
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
Imagino que se podrá hacer una modificación presupuestaria, que no se hace de la noche a la mañana, siempre y cuando la derecha nacionalista catalana de Junts no se oponga, ya cuento con la oposición de la derecha nacionalista madrileña de PPVox. También cuento con el voto a favor de la derecha nacionalista vasca y canaria, pero con estos nunca se sabe.
Graffin #10 Graffin
#6 Tal y como dices, con una modificación presupuestaria se apaña, pero lleva tiempo. Dudo que alguien tenga cojones de votar en contra de algo así (a parte de los fascistas de VOX, claro).
JackNorte #9 JackNorte
El gasto militar cuesta muertos.
Druidaferal #15 Druidaferal
2 millones de personas cobrando el mínimo vital. 2 millones de personas sin trabajo cobrando, 10% de paro, políticos regularizando 500.000 inmigrantes....
celyo #23 celyo *
#15 y mientras en Alicante, el PP "regalando" VPOs a los suyos.

www.meneame.net/story/mazon-elimino-controles-activados-izquierda-prev
Rogue #19 Rogue
Con que le subas los impuestos un 0,025% a las grandes fortunas tienes para varios estudios.
