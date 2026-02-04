Los presupuestos del Gobierno no alcanzan a financiar el estudio de Barbacid contra el cáncer de páncreas

La noticia de la erradicación del cáncer de páncreas en ratones está dando la vuelta al mundo. El equipo del doctor español Mariano Barbacid acaba de conseguir algo histórico para la medicina: la eliminación completa del tumor pancreático gracias a una triple combinación terapéutica capaz y con una durabilidad nunca observada hasta ahora. Harían falta 30 millones de euros. La fundación CRIS contra el Cáncer ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para sufragar parte de los costes de la investigación.
etiquetas: barbacid , oncología , cáncer , páncreas , financiación
#6 #10 sí, se puede hacer, con la misma ley, una de la pandemia que permite mover dinero entre ministerios y que usaron para derivar esos 15.000 millones a defensa sin pasar por el parlamento.
Si aún inventase uno nuevo y hubiese que pagar su desarrollo o poner en marcha una cadena de producción o crea una nueva máquina, pues vale, pero cogiebdoalgo que ya existe y mezclarlo... de verdad no lo entiendo
Pero los medicamentos ya los fabrican otros, lo innovador es la idea de mezclarlos, por eso digo que no entiendo tanto coste
