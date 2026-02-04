Los presupuestos del Gobierno no alcanzan a financiar el estudio de Barbacid contra el cáncer de páncreas

La noticia de la erradicación del cáncer de páncreas en ratones está dando la vuelta al mundo. El equipo del doctor español Mariano Barbacid acaba de conseguir algo histórico para la medicina: la eliminación completa del tumor pancreático gracias a una triple combinación terapéutica capaz y con una durabilidad nunca observada hasta ahora. Harían falta 30 millones de euros. La fundación CRIS contra el Cáncer ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para sufragar parte de los costes de la investigación.