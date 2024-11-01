La Revuelta | Desmontamos los bulos y las afirmaciones populistas sobre la renovación del programa de Broncano por TVE

La Revuelta se ha convertido en la gran protagonista de la actualidad televisiva por su renovación por dos temporadas más en TVE. la Corporación habría aprobado la continuación del programa presentado por David Broncano en los cursos televisivos 2026-2027 y 2027-2028, con un máximo de 31,5 millones de euros por 320 programas en las próximas dos temporadas
Y, para la audiencia que tiene, sale muy barato. No sé si sale a un par de céntimos por espectador y capítulo.
También me gusta ver Late Chou y Al Cielo Con Ella.
En general, cuando está el PSOE se nota que RTVE cambia a muchísimo mejor. Para chirriar de dientes de todos los derechistas de España, claro.
Si no funcionara, ya haría tiempo que no se anunciaría nadie.
Pero si yo no veo a Broncano, me lo cobran sí o sí
El programa tiene muchos espectadores; igual tú no lo ves; y sale muy barato, aunque haya que pagarlo entre todos.
"Si yo nunca paseo por esa calle, ¿por qué tengo que pagar su limpieza?" Éste es el nivel de tu argumento.
Se piensan que la gente es idiota. Están retorciendo los datos para luego coger y desmentirlo.
Si no pueden pagar esclavos, que cierren el programa
¿No jodas? ¿Sí? Menos mal que nos lo aclara el Plural
Pregúntate cuánto recibe el grupo a3media en subvenciones y publicidad institucional. Y pregúntatelo mucho porque parece un dato especialmente opaco, sobre todo en los últimos años.