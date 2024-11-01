edición general
12 meneos
55 clics
La Revuelta | Desmontamos los bulos y las afirmaciones populistas sobre la renovación del programa de Broncano por TVE

La Revuelta | Desmontamos los bulos y las afirmaciones populistas sobre la renovación del programa de Broncano por TVE

La Revuelta se ha convertido en la gran protagonista de la actualidad televisiva por su renovación por dos temporadas más en TVE. la Corporación habría aprobado la continuación del programa presentado por David Broncano en los cursos televisivos 2026-2027 y 2027-2028, con un máximo de 31,5 millones de euros por 320 programas en las próximas dos temporadas

| etiquetas: la revuelta , broncano , renovacion , bulos
10 2 2 K 113 actualidad
23 comentarios
10 2 2 K 113 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
Ojalá Broncano perpetuándose en el poder. Es de lo mejor que tiene la tele ahora mismo y desde luego mucho mejor que Netflix, YouTubes y similares.
3 K 41
Waves #7 Waves
#2 No sé si es mejor que eso que dices, pero desde luego sí es mejor que mucha de la mierda que hay en las televisiones privadas ahora mismo.

Y, para la audiencia que tiene, sale muy barato. No sé si sale a un par de céntimos por espectador y capítulo.
0 K 8
Supercinexin #13 Supercinexin
#7 A esa hora del día en concreto, el resto de las televisiones en su totalidad sólo te ofrecen caca. Igual se salva La 2, que no veo, y si en TRECE están echando alguna película que merezca la pena. Todo lo demás, propaganda de derechas y realities y movidas de esas.

También me gusta ver Late Chou y Al Cielo Con Ella.

En general, cuando está el PSOE se nota que RTVE cambia a muchísimo mejor. Para chirriar de dientes de todos los derechistas de España, claro.
2 K 38
Barney_77 #22 Barney_77
#13 Si lo mejor que puedes decir es que la revuelta lucha contra la ultraderecha...
0 K 16
Waves #9 Waves
#8 La publicidad que te tragas la acabas pagando con creces.
1 K 20
#14 DeDerechasYOle
#9 ¿Cómo?
0 K 6
Waves #15 Waves
#14 Si A3Mierdas cobra 100k€ por anuncio (por poner una cifra), todo ese dinero (+ beneficio) sale íntegramente de los espectadores, como no podría ser de otra manera. La empresa anunciante espera recuperar esa inversión, y les funciona.

Si no funcionara, ya haría tiempo que no se anunciaría nadie.
0 K 8
#16 DeDerechasYOle
#15 Si se publicita Openbank y yo no tengo cuenta en Openbank, yo veo el programa gratis ¿no?
Pero si yo no veo a Broncano, me lo cobran sí o sí
2 K 29
Waves #17 Waves
#16 Estadísticamente, acabas pagando mucho más que 1 o 2 céntimos. Si no lo quieres entender, vale.

El programa tiene muchos espectadores; igual tú no lo ves; y sale muy barato, aunque haya que pagarlo entre todos.

"Si yo nunca paseo por esa calle, ¿por qué tengo que pagar su limpieza?" Éste es el nivel de tu argumento.
0 K 8
#18 DeDerechasYOle
#17 Te inventas un ejemplo que no tienen nada que ver con lo que estoy hablando solo para justificar pagar 30 millones de euros públicos a un payaso que pregunta a tiktokers y actrices cuanto han follado el último mes ( sin que le acusen de ser un viejo verde)
0 K 6
Barney_77 #21 Barney_77
Voy a hacer populismo barato. ¿Cuantas becas comedor se pagan con 30 millones? ¿Cuantos hospitales se pagan con el presupuesto de RTVE? Son unos pocos euros por persona pero prefiero que se paguen en cosas que de verdad mejoran la vida de la gente y no en un "programa" de televisión.
0 K 16
Barney_77 #20 Barney_77
#19 Ojalá se prohibiera la publicidad institucional
0 K 16
Barney_77 #10 Barney_77
#8 Ya... Y es lo que mas les jode a los que se creen que combatir el fascismo es quitarle share al puto enano
0 K 16
Barney_77 #11 Barney_77
No la pago de mi bolsillo.
0 K 16
Kmisetas #3 Kmisetas
Menudo Panfleto Elplural.
1 K 15
#12 Juanjolo *
Madre mía qué texto más infame.

Se piensan que la gente es idiota. Están retorciendo los datos para luego coger y desmentirlo.
1 K 15
Febrero2034 #23 Febrero2034
¿Pq necesitamos pagarle entre todos la subida de sueldo por los costes laborales? ¿es q no pueden pagar dignamente con lo que tienen?
Si no pueden pagar esclavos, que cierren el programa
0 K 7
#1 DeDerechasYOle
ese aumento de presupuesto no irá a los bolsillos de Broncano (más allá del sueldo que cobre), sino que irá a pagar los materiales

¿No jodas? ¿Sí? Menos mal que nos lo aclara el Plural
0 K 6
powernergia #4 powernergia
#1 A ni no me parece tan obvio.
1 K 22
#5 DeDerechasYOle
#4 Supongo que El Plural se dirige al nivel de sus lectores
0 K 6
Barney_77 #6 Barney_77 *
#1 ¨ la producción de La Revuelta en TVE no ha quitado el dinero de ningún servicio público prestado por el Estado. Sin entrar en que la sanidad y la educación depende de las autonomías, lo cierto es que RTVE tiene un presupuesto para su desarrollo, teniendo incluso una ley propia que regula su financiación, que sale de los Presupuestos del Estado (que no han sido modificados desde 2023) y contribuciones de los operadores de telecomunicaciones y las cadenas y plataformas privadas. Es decir, que…   » ver todo el comentario
1 K 25
#8 DeDerechasYOle
#6 El Hormiguero sigue siendo el programa más visto. Y sin coste para los españoles
1 K 15
Ovlak #19 Ovlak
#8 Y sin coste para los españoles
Pregúntate cuánto recibe el grupo a3media en subvenciones y publicidad institucional. Y pregúntatelo mucho porque parece un dato especialmente opaco, sobre todo en los últimos años.
0 K 11

menéame