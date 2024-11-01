La Revuelta | Desmontamos los bulos y las afirmaciones populistas sobre la renovación del programa de Broncano por TVE

La Revuelta se ha convertido en la gran protagonista de la actualidad televisiva por su renovación por dos temporadas más en TVE. la Corporación habría aprobado la continuación del programa presentado por David Broncano en los cursos televisivos 2026-2027 y 2027-2028, con un máximo de 31,5 millones de euros por 320 programas en las próximas dos temporadas