Presume de fotos de vacaciones que no fueron reales: solo usa esta app

Entrar a redes sociales y ver fotos de amigos en vacaciones es algo habitual, mientras muchos no pueden viajar. La inteligencia artificial llega para ofrecer la solución: una aplicación que permite crear fotos falsas de viajes para publicar en redes sociales. El resultado es una secuencia de imágenes simulando escapadas vacacionales que parecen salidas de una auténtica cámara de viaje: un paseo por la playa, la vista de una ciudad europea desde un balcón, cenas con amistades, recorridos por tiendas locales o fotografías en un restaurante.