edición general
34 meneos
49 clics
El presidente de Irán condena el «insulto» dirigido al papa León tras el ataque de Trump (EN)

El presidente de Irán condena el «insulto» dirigido al papa León tras el ataque de Trump (EN)

El presidente iraní dice que mostrar falta de respeto hacia el Papa y Jesús es inaceptable

| etiquetas: papa , león xiv , irán , guerra , eeuu
28 6 0 K 398 actualidad
16 comentarios
28 6 0 K 398 actualidad
Comentarios destacados:      
Cuñado #1 Cuñado
¿Y qué dicen los partidos cristianófilos de España? :popcorn:
11 K 143
devilinside #3 devilinside
#1 ¿Y Abogados Cretinos?
6 K 81
tul #4 tul
#1 que mientras no se metan con el becerro de oro al que adoran realmente todo bien
2 K 32
Cehona #5 Cehona
#1 Que apoya a los terroristas.
Es el corolario diario en el PP.
Sánchez "No a la guerra"
León XIV "No a la guerra"
¡Terroristas!
4 K 61
#7 XXguiriXX
#1 Al papa Francisco, QEPD, solían decirle el papa comunista :palm:
1 K 21
Cabre13 #10 Cabre13
#1 Están muy ocupados denunciando a cómicos.
2 K 39
#12 fremen11
#1 Que es otro Papa rojo, como el argentino....
1 K 18
#14 Assoka
#1 que tengan que venir los iraníes a decir que está mal insultar gratuitamente al Papa manda güebos
0 K 8
josde #15 josde
#1 Callan y otorgan.
1 K 29
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
Muestran más respeto por la iglesia y el papa que muchos de los que aquí se autodenominan católicos, algo que sólo utilizan para tratar de imponer sus creencias a los demás.
3 K 56
joffer #2 joffer
Son troles al máximo.
3 K 33
jm22381 #11 jm22381
Realmente tienes que ser el anticristo para unificar al Papa y los Ayatolás contra ti :roll:
1 K 32
Spirito #6 Spirito *
El Papa Francisco dejó tan alta y digna a la Iglesia Católica, que es una organización históricamente criminal, que éste Papa se ve medio obligado a seguir su camino porque, si no, se extinguen como negocio que son en nombre de su dios impuesto a sangre y abusos.

Lo digo desde un punto de vista ateo respecto a las religiones saca-dinero del pueblo pero muy espiritual respecto a lo humano que todos llevamos dentro y nos hace humanos.

No me fio de la institución católica, ni de las religiones convencionales pero, bueno, es de agradecer estos gestos contra la absoluta locura bélica de EEUU e Israel.
0 K 9
antesdarle #16 antesdarle
#6 bueno al final comparten al mismo Dios, solo que cada uno tiene su forma de entenderlo.
0 K 11

menéame