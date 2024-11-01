·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7211
clics
La portada de L'Espresso sobre los abusos en Cisjordania genera una respuesta enfurecida de Israel (EN)
6352
clics
Cuatro obreros quisieron acabar la jornada en las obras del nuevo circuito F1 de Madrid con una vuelta rápida en furgoneta
7143
clics
El Dr. House desmonta la religión en tan solo dos minutos
5942
clics
Trump desata la ira con una imagen de sí mismo como Jesús: «El espíritu del Anticristo» (EN)
8185
clics
Me fui de España sin saber nada
más votadas
864
Presión masiva a Bruselas: 730.000 firmas exigen retirar los 1.100 millones de fondos europeos a Israel
567
La portada de L'Espresso sobre los abusos en Cisjordania genera una respuesta enfurecida de Israel (EN)
624
Cómo España se convirtió en la conciencia de Europa mientras Sánchez lidera una respuesta “moral” contra Estados Unidos e Israel [ENG]
402
El primer ministro de Canadá da por terminada la era en la que el 70% de su gasto en defensa iba a EEUU
537
Mearsheimer: los líderes estadounidenses e israelíes serían condenados a la horca en Nuremberg (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
34
meneos
49
clics
El presidente de Irán condena el «insulto» dirigido al papa León tras el ataque de Trump (EN)
El presidente iraní dice que mostrar falta de respeto hacia el Papa y Jesús es inaceptable
|
etiquetas
:
papa
,
león xiv
,
irán
,
guerra
,
eeuu
28
6
0
K
398
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
28
6
0
K
398
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Cuñado
¿Y qué dicen los partidos cristianófilos de España?
11
K
143
#3
devilinside
#1
¿Y Abogados Cretinos?
6
K
81
#4
tul
#1
que mientras no se metan con el becerro de oro al que adoran realmente todo bien
2
K
32
#5
Cehona
#1
Que apoya a los terroristas.
Es el corolario diario en el PP.
Sánchez "No a la guerra"
León XIV "No a la guerra"
¡Terroristas!
4
K
61
#7
XXguiriXX
#1
Al papa Francisco, QEPD, solían decirle el papa comunista
1
K
21
#10
Cabre13
#1
Están muy ocupados denunciando a cómicos.
2
K
39
#12
fremen11
#1
Que es otro Papa rojo, como el argentino....
1
K
18
#13
candonga1
#1
1
K
29
#14
Assoka
#1
que tengan que venir los iraníes a decir que está mal insultar gratuitamente al Papa manda güebos
0
K
8
#15
josde
#1
Callan y otorgan.
1
K
29
#8
MiguelDeUnamano
Muestran más respeto por la iglesia y el papa que muchos de los que aquí se autodenominan católicos, algo que sólo utilizan para tratar de imponer sus creencias a los demás.
3
K
56
#2
joffer
Son troles al máximo.
3
K
33
#11
jm22381
Realmente tienes que ser el anticristo para unificar al Papa y los Ayatolás contra ti
1
K
32
#9
Trigonometrico
www.youtube.com/watch?v=Z1WPIUpwdEg
0
K
11
#6
Spirito
*
El Papa Francisco dejó tan alta y digna a la Iglesia Católica, que es una organización históricamente criminal, que éste Papa se ve medio obligado a seguir su camino porque, si no, se extinguen como negocio que son en nombre de su dios impuesto a sangre y abusos.
Lo digo desde un punto de vista ateo respecto a las religiones saca-dinero del pueblo pero muy espiritual respecto a lo humano que todos llevamos dentro y nos hace humanos.
No me fio de la institución católica, ni de las religiones convencionales pero, bueno, es de agradecer estos gestos contra la absoluta locura bélica de EEUU e Israel.
0
K
9
#16
antesdarle
#6
bueno al final comparten al mismo Dios, solo que cada uno tiene su forma de entenderlo.
0
K
11
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es el corolario diario en el PP.
Sánchez "No a la guerra"
León XIV "No a la guerra"
¡Terroristas!
Lo digo desde un punto de vista ateo respecto a las religiones saca-dinero del pueblo pero muy espiritual respecto a lo humano que todos llevamos dentro y nos hace humanos.
No me fio de la institución católica, ni de las religiones convencionales pero, bueno, es de agradecer estos gestos contra la absoluta locura bélica de EEUU e Israel.