El presidente de Ebro Foods: "Los límites de la UE de pesticidas son tan absurdos que van a acabar con los agricultores"

Antonio Hernández, presidente de Ebro Foods y dueño del 10% de esta multinacional española a través de su sociedad Hercalianzs Investing Group, no se muerde la lengua cuando tiene que hablar de la Política Agraria Común y sus efectos en el campo español, los límites fitosanitarios establecidos por la UE para productos hortofrutícolas o del daño que está provocando a los agricutores españoles la importación de arroz sin aranceles de países en desarrollo.