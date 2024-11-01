El presidente chileno Kast propone pagar con fondos públicos a empresas si fracasan sus proyectos de inversión

El gobierno de José Antonio Kast propone crear un mecanismo para reembolsar con fondos públicos a empresas cuyos proyectos de inversión pierdan su Resolución de Calificación Ambiental, incluso tras ser revocada en tribunales. La iniciativa, enmarcada en su plan de reconstrucción, abre debate sobre el uso de recursos fiscales para cubrir riesgos empresariales en proyectos cuestionados ambientalmente.
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Nada que no hubiera hecho cualquier otro liberal.
Y Milei de récord cerrando empresas
Súmale el cierre empresarial, lo que traerá más desempleo, o autoempleo forzado. No hay nada más liberal que un estado como Haiti, Sierra Leona o Somalia.
Política 'hood-robin' : robar a los pobres para dárselo a los ricos.
Y si tienen éxito, propone que repartan beneficios?