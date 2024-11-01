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El presidente chileno Kast propone pagar con fondos públicos a empresas si fracasan sus proyectos de inversión

El presidente chileno Kast propone pagar con fondos públicos a empresas si fracasan sus proyectos de inversión

El gobierno de José Antonio Kast propone crear un mecanismo para reembolsar con fondos públicos a empresas cuyos proyectos de inversión pierdan su Resolución de Calificación Ambiental, incluso tras ser revocada en tribunales. La iniciativa, enmarcada en su plan de reconstrucción, abre debate sobre el uso de recursos fiscales para cubrir riesgos empresariales en proyectos cuestionados ambientalmente.

| etiquetas: chile , kast , proyectos
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35 comentarios
14 3 0 K 111 politica
Comentarios destacados:    
Malinke #1 Malinke
Joer, ya ni vergüenza les da. Para qué, si la gente les vota igual.
14 K 174
Findeton #8 Findeton
#1 Este no es liberal, a este sí le podéis llamar neoliberal.
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#9 Assoka
#8 Ese es el más liberal de todos: privatizar beneficios, socializar pérdidas.

Nada que no hubiera hecho cualquier otro liberal.

Y Milei de récord cerrando empresas
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Findeton #10 Findeton
#9 Las empresas se cierran solas, no las cierra Milei. Y no, lo liberal es dejar que las empresas pierdan O ganen dinero por si solas.
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#13 Assoka
#10 Milei sólo hunde la economía para que las empresas cierren, y de paso se saca unas criptomonedas. Gran emprendedor
3 K 35
Findeton #21 Findeton *
#13 Qué hundimiento tan raro donde la economía argentina crece al 4.4% en 2025 y 3.5% en 2026.
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#22 Assoka
#21 Que hayan más ricos forrados no tiene porqué ser un dato positivo. También crece la economía saudí.
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Findeton #24 Findeton
#22 El PIB no mide la riqueza sino la actividad económica.
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#25 Assoka
#24 Queda claro que la riqueza en Argentina la tienen los de siempre, eso no ha cambiado a mejor con Milei.

Súmale el cierre empresarial, lo que traerá más desempleo, o autoempleo forzado. No hay nada más liberal que un estado como Haiti, Sierra Leona o Somalia.
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Findeton #27 Findeton
#25 No hay nada más liberal que Liechtenstein o Suiza.
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#28 Assoka
#27 Estoy completamente deacuerdo: Dos paraísos ideales para facilitar la evasión, esconder el capital de las élites extractivas y facilitar el lavado de dinero del crimen organizado. Muy liberal
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Findeton #29 Findeton
#28 Mejor que un infierno fiscal. Y los pobres viven mejor que en casi cualquier otro lado.
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#31 Assoka
#29 Los pobres de los países donde opera ese crimen organizado, esas élites liberales extractivas o esos evasores fiscales no viven mejor. Es lo que pasa siempre con el liberalismo, que externaliza los inconvenientes como quien esconde la basura bajo la alfombra.
2 K 27
Findeton #32 Findeton
#31 Si con élites extractivas te refieres a los políticos como Rajoy/Sánchez, todo bien.
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#33 Assoka
#32 Y a los empresarios que los colocan ahí, muy liberales todos.
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Malinke #14 Malinke
#8 no te estará viniendo un poco de sentido común, pregunto. Tampoco sería malo.
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Findeton #20 Findeton
#14 O a lo mejor a vosotros. Las compañías deben de poder ganar y perder dinero y el estado no ha de entrometerse en ninguno de los dos casos. Repito, en ninguno.
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Malinke #26 Malinke
#20 las compañías tienen toda la información para hacer lo que les sea conveniente, de hecho tienen a gente mirando esas cosas. Si no les viene invertir, que se vayan a Argentina (perdona por el golpe bajo).
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#17 muerola
#8 es que liberal en el sentido clásico no hay ni uno
1 K 23
Findeton #19 Findeton
#17 Claro que los hay, por ejemplo Milei.
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themarquesito #11 themarquesito
#1 Saqueo a plena luz del día
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#34 unocualquierax
#6 #11 #12
Política 'hood-robin' : robar a los pobres para dárselo a los ricos.
2 K 40
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Si así es, en ese caso todos los beneficios y productos son propiedad del estado ¿no?
2 K 42
vviccio #12 vviccio
¿De dónde salen los fondos públicos?. Pista: las grandes empresas son la que menos impuestos pagan.
2 K 41
Urasandi #16 Urasandi
#12 Este privatizar Codelco. Al tiempo.
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Deviance #6 Deviance
Comienza el saqueo!!!!!!
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Urasandi #35 Urasandi
#18 Los chicago boys y la "dictablanda" hicieron muy bien su trabajo.
1 K 28
EvilPreacher #5 EvilPreacher
El capitalismo siempre ha sido privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas. Ahora también han perdido la vergüenza.
1 K 25
azathothruna #4 azathothruna
Ya copiamos las recetas cacas de 2008?
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yopasabaporaqui #3 yopasabaporaqui *
Yo propongo que chupen un limón.

Y si tienen éxito, propone que repartan beneficios?
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Mltfrtk #7 Mltfrtk
Disfruten lo votado.
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Urasandi #15 Urasandi
#7 Aunque voten a los maoistas, Chile va a seguir siendo neoliberal. Los tienen muy resignados.
1 K 28
Mltfrtk #18 Mltfrtk
#15 Muchos años de alienación, supongo.
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#23 Robe7064
Sin ánimo de defender a KKKast y sin leer la noticia. De otro sitio me pareció entender que propone algo distinto y muy discutible, pero discutible al fin: que si a una empresa le dan la RCA y después se la revocan porque estaba mal dada, se le dé una indemnización. Conociendo a la gente que está poniendo KKKast es puestos importantes y conociendo la corrupción "normal" chilena, incluso una medida honesta de este tipo se prestaría para chanchullos entre empresarios y funcionarios.
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#30 trasparente
Esto ya lo inventó Franco con el INI, Instituto Nacional de Industria.
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menéame