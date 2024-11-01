edición general
La presidenta de BYD, Stella Li, pronostica una ‘catástrofe’ para dentro de 5 años con la quiebra masiva y la desaparición de 100 marcas chinas

La presidenta de BYD, Stella Li, pronostica una ‘catástrofe’ para dentro de 5 años con la quiebra masiva y la desaparición de 100 marcas chinas

Según AlixPartners, de las 129 marcas que comercializaban vehículos eléctricos e híbridos enchufables en 2024, solo 15 estarán financieramente sanas en 2030, concentrando hasta el 75 % del mercado nacional. La vicepresidenta de BYD, Stella Li, advirtió durante el pasado Salón de Múnich que alrededor de 100 de las aproximadamente 130 marcas chinas pueden acabar expulsadas del mercado si continúa la guerra de precios y la sobreproducción. La propia BYD ha reconocido un cierto deterioro en sus resultados trimestrales debido al nuevo entorno regul

| etiquetas: byd , stella li , quiebra , marcas , coches , eléctricos , china
16 comentarios
Gry #8 Gry
#6 Solo si sobreviven y no son absorbidos por otro.

De momento llevan una caída del precio de las acciones del 40% desde máximos por la "guerra" que se está librando en China.
#12 chocoleches *
#8 Para competir han reducido su margen comercial un 30%, y aún así tienen beneficios y creciendo. Los fabricantes europeos tendrían algo que aprender. Y sí las acciones han caído, pero es hambre para hoy y pan para mañana.
#2 davidvsgoliat
Es el mercado, amigo.
#5 tropezon *
#1 #2 A veces no nos acordamos de que China es una economía planificada.
No es algo que vaya a suceder por lógica, o por el mercado. Es porque han hecho unos estudios (que corroboran lo que es de perogrullo y que decís vosotros) y han determinado que es lo mejor para su economía. Estudios científicos, no marketing.

No lo dejan al azar, o al mercado. No. Es China, y han determinado que tienen que tener unos "campeones" en cada sector de economía emergente que han elegido. Y lo van a hacer.

Ante eso, nuestro sistema capitalista, pues perece. Y por ahí nos van a comer los chinos.
suppiluliuma #7 suppiluliuma
#5 Efectivamente, la economía planificada de China decidió que lo mejor era que hubiera 130 marcas de coches, y que después se cayeran la mayoría de ellos. Es lo más eficiente. Y nada que ver con ningún mercado, como el de... los coches. :shit:

China tiene una economía mixta desde hace décadas, como el resto del mundo menos Corea la Buena. De verdad, no es tan difícil.
cosmonauta #4 cosmonauta *
joser...me van a tener que hacer presidente de BYD o algo.

No os compréis un chino, segundo aviso.

En cinco años, quizás no encontráis ni el tornillo de la matricula en los canales de recambios
#6 chocoleches
#4 No te equivoques, cuando se haga la criba, las que van a desaparecer no van a ser las grandes que ya han llegado aquí y están abriendo plantas de ensamblaje.

En serio te crees que BYD, el mayor fabricante mundial de eléctricos no va a estar por todas partes en diez años?
cosmonauta #10 cosmonauta
#6 BYD es de las pocas que no va a cerrar. Pero...¿Acaso he dicho yo eso?
#13 chocoleches
#10 Sí, has dicho "no compréis un chino, en cinco años no encontráis ni un tornilo de la matrícula en los canales de recambios"
cosmonauta #14 cosmonauta *
#13 te olvidas del "quizás".

No me digas que tienes un chino??
#15 chocoleches
#14 Tengo acciones de BYD (de cuando ya habían caído) me voy a forrar.
suppiluliuma #1 suppiluliuma
Si tienen 130 marcas, lo normal es que la mayoría quiebre. Y que quiebren sólo 100 me parece optimista.
Gadfly #3 Gadfly
que me quedo sin comé!
azathothruna #16 azathothruna
- Solo avisa, los empresarios de las otras marcas ni lloran ni nada
- Son mas de 100 empresas; juntando todas las empresas similares de gringolandia canada y europa, incluso añadiendo india, ni alcanzan esa cifra.
- pobres propietarios de las marcas que caigan, a menos que cambien antes de vehiculo o la empresa fabrique piezas similares a las empresas que sobrevivan.
- no se si esto beneficiara a la competencia europeda (si sigue viva para ese entonces) pero si no les beneficia o no lo aprovechan, daran mas pena aun
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
Esta mujer es la comandante de uno de mis mazos de commander xD
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
Las lavadoras chinas es lo que tienen.
