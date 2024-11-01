El precio de destruir la democracia: ¿Qué pasará si gana la extrema derecha en España?

Ese futuro, si se cumple, no será fruto de un cataclismo natural ni de un azar caprichoso. Será la consecuencia directa de décadas de desmantelamiento del Estado de bienestar en nombre del “mérito individual”, del “libre mercado” y de la “eficiencia”. Palabras que suenan bien, pero que esconden un propósito cruel: convertir la vida en una mercancía. Los ultraliberales del presente —los defensores del “sálvese quien pueda”— llevan años repitiendo el mismo eslogan: que el Estado no debe intervenir, que los impuestos son un robo.