El precio de destruir la democracia: ¿Qué pasará si gana la extrema derecha en España?

Ese futuro, si se cumple, no será fruto de un cataclismo natural ni de un azar caprichoso. Será la consecuencia directa de décadas de desmantelamiento del Estado de bienestar en nombre del “mérito individual”, del “libre mercado” y de la “eficiencia”. Palabras que suenan bien, pero que esconden un propósito cruel: convertir la vida en una mercancía. Los ultraliberales del presente —los defensores del “sálvese quien pueda”— llevan años repitiendo el mismo eslogan: que el Estado no debe intervenir, que los impuestos son un robo.
Habló el iluminado
Y por qué no Suiza o Singapur? Acaso eso te desmonta el relato? que tiernos sois
Hoy fascismo es, imponer opinión a la fuerza...y creo que es algo característico hoy en día en gobiernos de Izquierda...
cuidado que vas a acabar por abrazar el "fassissmo"
La "receta" no es un modelo universal. Es un traje a medida que solo le queda bien a quien tiene las mismas medidas excepcionales (geografía, tamaño, historia). Por ejemplo: ¿cómo aplicar a España el modelo de corrupción cero de Singapur o la neutralidad de los bancos suizos?
Atrayendo al capital poniendo beneficios fiscales.
Si, por ejemplo, andalucía tuviera un modelo suizo...quien iba a vivir allí con el frío y el mal tiempo, cuando podrían vivir en andalucía? (quien dice andalucía dice, por ejemplo, comunidad valenciana)
Suiza solo reconoce la propiedad particular del dinero y algún intangible, cualquier otra cosa mueble o inmueble responde al «uno para todos y todos para uno» de su lema.
"Alta traición a la patria y prisión permanente revisable": Esto es autoritaritarismo.
"Atrayendo al capital poniendo beneficios fiscales": Suiza o Singapur no solo tienen bajos impuestos. Tienen estabilidad política absoluta, burocracia hiper-eficiente, corrupción casi cero, infraestructuras de primer nivel y mano de obra ultra-cualificada. Sin eso, ni funciona el sistema ni funciona el estado de… » ver todo el comentario
Al haber menos corrupción habría más estabilidad y se podría hacer lo que propongo, otra cosa es que no guste por aquí
" Lo que pasa es que a mucha gente la corrupción no les duele, porque en el fondo, si pudieran, serían también corruptos." ¿Tienes datos o algún enlace a algún estudio sobre esto que afirmas?
No puedes imponer esa falacia de autoridad basados en unos estudios que no se pueden estudiar, pero oye, que no es nuevo eh, hay una obra literaria llamada el Lazarillo de Tormes, a ver si te suena...poco hemos cambiado desde entonces
No es un "paraíso fiscal", es un "paraíso del capital"
Tendemos a olvidar el contexto, pero la economía nunca se da en el vacío.
En realidad, el servicio que ofrecía Suiza era el de paraíso fiscal en el corazón de Europa. Antiguamente no había la facilidad para mover dinero por todo el planeta, por eso era más importante la localización geográfica que el hecho de ser neutral.
¿Singapur no es ese sitio tan liberal que practicamente todo el suelo es propiedad del estado, mete unos impuestos del 200% a los coches y otras cosillas no precisamente libertarras?
Lo gracioso de los libertarras de aliexpress es que se creen el lobo de wall street cuando en realidad son los bobos de al lado del muro.
Coño, pero es que estos no tienen ni idea de lo que existe en el mundo. Lo que rebuznan es el modelo de Milei, no el de Singapur.
Simultáneamente, otros hablarán de la democracia ideal con referendums vinculantes, planificación urbanísitica y vivienda pública, mientras olvidan que eso funciona gracias a la cantidad de dinero que entra de fuera.
Las soluciones funcionan si solucionan el problema en unas circunstancias. Los idealismos que obvian las circunstancias, los problemas, y se centran en la solución llevan indudablemente al colapso.
Y terminaríamos ganando
Los escándalos con muertes de Dana, Incendios, Ayuso y ahora los cánceres de mama, debería alcanzar para que la horquilla de izquierdas (si incluyo PSOE) llegue a una mayoría absoluta holgada, sin embargo voy a ver las caras de esos dos infraseres dirigiendo mi país, bueno uno de ellos solo si quiere.