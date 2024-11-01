edición general
El precio de destruir la democracia: ¿Qué pasará si gana la extrema derecha en España?

Ese futuro, si se cumple, no será fruto de un cataclismo natural ni de un azar caprichoso. Será la consecuencia directa de décadas de desmantelamiento del Estado de bienestar en nombre del “mérito individual”, del “libre mercado” y de la “eficiencia”. Palabras que suenan bien, pero que esconden un propósito cruel: convertir la vida en una mercancía. Los ultraliberales del presente —los defensores del “sálvese quien pueda”— llevan años repitiendo el mismo eslogan: que el Estado no debe intervenir, que los impuestos son un robo.

#1 Barriales
Con ver Argentina y USA, esta todo dicho.
#5 vGeeSiz
#1 y por qué no Suiza o SIngapur? xD
#7 Barriales
#5 no digas gilipolleces.
#11 vGeeSiz
#7 xD xD xD

Habló el iluminado xD xD

Y por qué no Suiza o Singapur? Acaso eso te desmonta el relato? xD que tiernos sois
Dragstat #21 Dragstat
#11 Comparar España con Suiza o Singapur es no llegar ni a mínimos de requerir una explicación. Simplemente ten en cuanta que cada pais tiene sus características y no es tan fácil como un modelo universal aplicable a todo. Aparte que la ultraderecha española debe de ser de las más limitadas de occidente.
#23 vGeeSiz *
#21 primero habría que dejar de decir a todo lo que esté un poco más para allá del socialismo, ultraderecha. Porque vosotros mismos creais fantasmas donde no los hay
Dragstat #30 Dragstat
#23 lo primero que hay que hacer es no llamar al PSOE socialista simplemente porque lo ponga en sus siglas para engañar a quien quiere ser engañado. A partir de ahí todos los partidos se colocan uno detrás de otro donde quieren estar. La ultraderecha va a llegar, como en Argentina o Estados Unidos, y eso que acaban de empezar y todavía no se muestran como son realmente. No pasa nada, los que sufrieron el fascismo ya murieron todos y ahora se va a repetir porque nadie se acuerda de lo que pasó porque ninguno vivíamos por entonces. Es inevitable e inherente al humano.
#38 vGeeSiz
#30 Fascismo...la palabra comodín del momento. Fascismo en su día tenía su significado en el movimiento de Mussolini.

Hoy fascismo es, imponer opinión a la fuerza...y creo que es algo característico hoy en día en gobiernos de Izquierda...
#12 ombresaco
#5 sospecho que tanto a Suiza como a Singapur les va bien con lo que hacen precisamente porque son excepcionales. Si los demás países aplicaran las mismas normas ni Suiza ni Saingapur serían atractivas y no podrían hacer lo que hacen.
#13 vGeeSiz *
#12 entonces reconoces que la receta de Suiza y SIngapur si sirve...

cuidado que vas a acabar por abrazar el "fassissmo"
#18 ombresaco
#13 reconozco que les va bien porque son sitios pequeños y resultan atractivos (podemos llamarlo dumping fiscal). Si España, Francia, Alemania, EEUU... aplicaran las mismas normas, ni España, Francia, Alemania, Suiza, Singapur, EEUU... serían sostenibles.
#20 intotheflow
#13 No has entendido a #12
La "receta" no es un modelo universal. Es un traje a medida que solo le queda bien a quien tiene las mismas medidas excepcionales (geografía, tamaño, historia). Por ejemplo: ¿cómo aplicar a España el modelo de corrupción cero de Singapur o la neutralidad de los bancos suizos?
#22 vGeeSiz
#20 castigando la corrupción con alta traición a la patria y prisión permanente revisable.

Atrayendo al capital poniendo beneficios fiscales.

Si, por ejemplo, andalucía tuviera un modelo suizo...quien iba a vivir allí con el frío y el mal tiempo, cuando podrían vivir en andalucía? (quien dice andalucía dice, por ejemplo, comunidad valenciana)
#27 parladoiro *
#22 Si intentas imponer el derecho inmobiliario suizo en Andalucía hay una guerra de la desamortización que se puede lograr.
Suiza solo reconoce la propiedad particular del dinero y algún intangible, cualquier otra cosa mueble o inmueble responde al «uno para todos y todos para uno» de su lema.
#28 intotheflow
#22 Iba a decir que tu respuesta era utópica, pero más bien es distópica:
"Alta traición a la patria y prisión permanente revisable": Esto es autoritaritarismo.
"Atrayendo al capital poniendo beneficios fiscales": Suiza o Singapur no solo tienen bajos impuestos. Tienen estabilidad política absoluta, burocracia hiper-eficiente, corrupción casi cero, infraestructuras de primer nivel y mano de obra ultra-cualificada. Sin eso, ni funciona el sistema ni funciona el estado de…   » ver todo el comentario
#29 vGeeSiz
#28 "Alta traición a la patria y prisión permanente revisable": Esto es autoritaritarismo. No, es algo lógico, tu robas a todos los españoles? cárcel y que tiren la llave al fondo del mar. Lo que pasa es que a mucha gente la corrupción no les duele, porque en el fondo, si pudieran, serían también corruptos.

Al haber menos corrupción habría más estabilidad y se podría hacer lo que propongo, otra cosa es que no guste por aquí
#37 intotheflow
#29 Que un delito provoque indignación no significa que la respuesta deba ser tirar "la llave al fondo del mar". Eso no es justicia, es venganza. El concepto de "alta traición" está definido en el Código Penal y se considera un delito específico contra la seguridad territorial, soberanía o existencia del Estado. El bien jurídico que protege es muy concreto y de aplicación extremadamente rara, no una etiqueta que se pueda aplicar a cualquier delito grave.
" Lo que pasa es que a mucha gente la corrupción no les duele, porque en el fondo, si pudieran, serían también corruptos." ¿Tienes datos o algún enlace a algún estudio sobre esto que afirmas?
#42 vGeeSiz
#37 si, sal a la calle, vive, abre los ojos, el que te hace la obra que si no te coge el IVA, lo mismo para cualquier servicio que puedas contratar y pagarlo en metálico.

No puedes imponer esa falacia de autoridad basados en unos estudios que no se pueden estudiar, pero oye, que no es nuevo eh, hay una obra literaria llamada el Lazarillo de Tormes, a ver si te suena...poco hemos cambiado desde entonces
#33 parladoiro
#28 Suiza no tiene bajos impuestos, tiene bajos impuestos al capital. Un fontanero perfectamente se puede dejar 12.000 francos al año en solo el acceso al aparcamiento público por su trabajo. Tasas inmobiliarias absurdas más otras tasas absurdas que hacen que residir como un ciudadano normal sea de inferno fiscal.
#41 intotheflow
#33 Buen aporte.
No es un "paraíso fiscal", es un "paraíso del capital"
#25 ombresaco
#20 en piedra-papel-tijera no hay estrategia ganadora... hay gente (de todos los colores) que insiste en sacar siempre lo mismo
Mikhail #26 Mikhail
#20 "neutralidad"; Suiza se hizo rica con el secreto bancario; es decir, ofreciendo opacidad para el dinero ilegal en otros países, no con la neutralidad. Es como Luxemburgo, se queda el dinero de los impuestos de otros; al ser ellos mismos países poco poblados, el aumento de capital per cápita es enorme.
#31 intotheflow
#26 No son excluyentes. Como bien dices, el secreto bancario contribuyó a llenar sus arcas, pero la neutralidad política fue el blindaje que permitió que ese motor siguiera funcionando durante más de un siglo.
Tendemos a olvidar el contexto, pero la economía nunca se da en el vacío.
Mikhail #34 Mikhail
#31 La neutralidad sólo implicaba que los chorizos de ambos bandos sabían dónde tenían que llevar su dinero negro.

En realidad, el servicio que ofrecía Suiza era el de paraíso fiscal en el corazón de Europa. Antiguamente no había la facilidad para mover dinero por todo el planeta, por eso era más importante la localización geográfica que el hecho de ser neutral.
#39 intotheflow
#34 Estamos de acuerdo, pero de nada la hubiera servido a Suiza su localización geográfica si no hubiera sido neutral. Que se lo digan a Polonia.
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#12

¿Singapur no es ese sitio tan liberal que practicamente todo el suelo es propiedad del estado, mete unos impuestos del 200% a los coches y otras cosillas no precisamente libertarras?

Lo gracioso de los libertarras de aliexpress es que se creen el lobo de wall street cuando en realidad son los bobos de al lado del muro.
#19 ombresaco
#15 Todo el mundo juega al cherrypicking
HeilHynkel #24 HeilHynkel
#19

Coño, pero es que estos no tienen ni idea de lo que existe en el mundo. Lo que rebuznan es el modelo de Milei, no el de Singapur.
#35 ombresaco
#24 Si quieres defender el liberalismo, dirás que a ciertos países les va bien gracias a los bajos impuestos, pero obviaran cosillas como los referendums vinculantes, planificación urbanística o vivienda pública.

Simultáneamente, otros hablarán de la democracia ideal con referendums vinculantes, planificación urbanísitica y vivienda pública, mientras olvidan que eso funciona gracias a la cantidad de dinero que entra de fuera.

Las soluciones funcionan si solucionan el problema en unas circunstancias. Los idealismos que obvian las circunstancias, los problemas, y se centran en la solución llevan indudablemente al colapso.
GEP_Gun #14 GEP_Gun
#1 no tenemos que irnos tan lejos, terminariamos volviendo a principios del s.XX con la dictadura de primo de ribera con la excusa que fue "elegido por el pueblo" al contrario que el susodicho, que fue el rey que lo puso.
gale #8 gale
Este nuevo populismo cuñao-facha-católico-anticientífico es peligroso y viene cargado de mucho odio. Esperemos que las democracias aguanten y sea una moda pasajera.
frg #17 frg
#8 Ese populismo fascista es el brazo armado del capitalismo. No es una moda pasajera, hay muchos muchimillonarios intentando ser los dueños del mundo.
Macadam #3 Macadam
Tendremos que aguantar también a los que votaron a leopardos comecaras
#10 Garminger2.0
Pues considerando la ingente cantidad de empresas que viven de dinero público, algunas muy grandes y de ricos ultraliberales de estos, y consdierando que los propios políticos viven también de ello, pasaría que los impuestos no desaparecerían ni bajarían y al final robarían lo que pudieran durante una legislatura, pero el cuento se les caería por su propio peso.
Rudolf_Rocker #16 Rudolf_Rocker *
La extrema derecha emerge en todos los países occidentales porque, actualmente, con la degeneración que se ha ido llevando a cabo durante las últimas décadas, no se sostiene el sistema de bienestar. Los partidos actuales que suelen gobernar, turnando sus mandatos cada cierto tiempo, están colapsando, ya que filosóficamente pueden vender la moto que quieran, pero materialmente son bastante iguales en lo económico y han ido migrando la carga fiscal del estado a las clases populares, esto es algo…   » ver todo el comentario
Mala #32 Mala
#16 y si se van con sus inversiones de mierda a otros paises mas interesantes? Ese es el miedo que acaban metiéndonos en el cuerpo.
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Que la izquierda terminaría buscando las inversiones, empresas y demás de la extrema derecha, publicaría como consumidores que sus productos y servicios son una mierda, haciendo que sus estrategias políticas fracasen porque no les sale rentable estar en el poder

Y terminaríamos ganando 8-D
Kantinero #9 Kantinero *
El asunto de la inmigración delincuente , el caso Abalos Cerdán y la señora Montero se han convertido en un nicho inagotables de votos para PP y Vox con la inagotable ayuda de los medios basura sin los cuales serían simples partidos anecdóticos.
Los escándalos con muertes de Dana, Incendios, Ayuso y ahora los cánceres de mama, debería alcanzar para que la horquilla de izquierdas (si incluyo PSOE) llegue a una mayoría absoluta holgada, sin embargo voy a ver las caras de esos dos infraseres dirigiendo mi país, bueno uno de ellos solo si quiere.
alfema #4 alfema
¡Menos mal que nos queda Portugal!
#6 vGeeSiz
#4 donde también gobierna la extrema derecha?
#40 srskiner
Que por.fin veremos a los sindicatos convocar la huelga por la subida de salarios que llevamos todos años esperando
Macnulti_reencarnado #36 Macnulti_reencarnado
En nada lo veremos. Y dentro de cuatro años podremos hablar. Mientras tanto, elucubraciones de la pitonisa Lola.
