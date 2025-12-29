El precedente asturiano del fiasco de Villamanín con el gordo de la lotería: el condenado pagó menos de 700 euros a cada estafado

El 15 de diciembre de 2012, varios vecinos de Portuarios creyeron durante varias horas que eran mucho más ricos que el día anterior. Habían comprado en el quiosco del barrio participaciones del 69345, número ganador del primer premio de la Lotería Nacional. Muy pronto sus sueños se convirtieron en pesadilla y desilusión. En su momento, en torno a siete vecinos denunciaron al quiosquero en la Comisaría de El Natahoyo por los 30.000 euros por participación que se habían quedado en el limbo. Según sus cálculos, se habían adquirido ocho participaci
| etiquetas: villamanín , lotería , gijón