El precedente asturiano del fiasco de Villamanín con el gordo de la lotería: el condenado pagó menos de 700 euros a cada estafado

El precedente asturiano del fiasco de Villamanín con el gordo de la lotería: el condenado pagó menos de 700 euros a cada estafado

El 15 de diciembre de 2012, varios vecinos de Portuarios creyeron durante varias horas que eran mucho más ricos que el día anterior. Habían comprado en el quiosco del barrio participaciones del 69345, número ganador del primer premio de la Lotería Nacional. Muy pronto sus sueños se convirtieron en pesadilla y desilusión. En su momento, en torno a siete vecinos denunciaron al quiosquero en la Comisaría de El Natahoyo por los 30.000 euros por participación que se habían quedado en el limbo. Según sus cálculos, se habían adquirido ocho participaci

7 comentarios
timeout
Entiendo que debe joder, pero visto el precedente, lo mismo le sale a cuenta a la comisión ir a juicio..
Uge1966
#5 Pues lo mismo no.
felpeyu2
"Años después, los tribunales determinaron que el quiosquero, que se enfrentaba a una condena por un delito de estafa agravada, debía pagar 500 euros en concepto de indemnización a cada uno de los siete vecinos afectados por haber quebrado sus sueños, así como 180 euros de multa y devolver el importe de las participaciones. Una cantidad, sin duda, muy lejana de la que hubieran percibido si hubieran ganado realmente el premio."
Uge1966
Este caso es diferente al de Villamanín, porque en el caso del quiosquero hubo estafa con ánimo de lucro. Aquí no, aquí ha habido falta de responsabilidad o que encargaron el conteo de las papeletas al que suspendió matemáticas. Unos críos irresponsables.
felpeyu2
#2 Sí, por supuesto que es diferente por lo que dices. Pero es interesante saber cuáles pueden ser las consecuencias de ir a juicio.
Uge1966
#3 Esta tarde estaba pensando que aunque fueran a juicio y ganaran la demanda, no iban a cobrar prácticamente nada de lo demandado. No se le pueden pedir cuatro millones de euros a unos adolescentes y embargarles de por vida tampoco te reporta un beneficio. Ojalá acepten un acuerdo con la quita. Ya los chicos renuncian a su parte y me parece suficiente castigo por su irresponsabilidad. Y sus padres se lo van a recordar el resto de su vida, claro.
#6 Tronchador.
La magia de las participaciones.
