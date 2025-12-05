Pradas avisó de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas y Mazón respondió desde El Ventorro: "Igual a las 19 horas vamos a 112"

Tras avisar de la primera víctima, aunque desde la Generalitat aseguraron que se enteraron hasta la madrugada, el jefe del Consell respondió a la consellera a través de su jefe de gabinete. El jefe de gabinete de Mazón reenvía a las 16.43 un mensaje de Carlos Mazón, que escribó desde el restaurante "El Ventorro". "Igual a las 19 hrs vamos a 112". Y que Cuenca identifica como escrito por el "presi". "Perfecte", responde Salomé Pradas a las 16.47 horas, doce minutos antes de iniciarse el Cecopi.
