PP y Vox empatan en Talayuela, el municipio con más inmigración en Extremadura

El Partido Popular y Vox empataron este domingo en Talayuela, el municipio con más población inmigrante al conseguir ambos un 37,2%. En 2023, el PP fue el partido ganador con un 38,7%. Por su parte, Vox se quedó con un 12,3%. Sin embargo, en las elecciones de hoy, los de Santiago Abascal consiguieron un incremento del 24,98% de puntos. En 2023 el PSOE obtuvo un 36,9% y tras estas elecciones los socialistas se quedaron un 19,56%. Unidas consiguió un 3,89%

mosfet #2 mosfet
El discurso del odio vende, vaya que si, pensarán que unas legislaturas de ultraderecha lo van a arreglar todo.
Quepasapollo #3 Quepasapollo
#2 lo que está claro que seguir obviando que muchos están hasta los huevos seguro que ya no vende.
Professor #7 Professor *
#2 pero que odio ni odio? si hay alguien odioso es la izquierda radical de mierda de este país , esos si que levantan pasiones.
#12 Pivorexico *
#7 :roll: " pero que odio ni odio? si hay alguien odioso es la izquierda radical de mierda de este país "

xD xD supuras odio y en tu frase se denota ,vaya vida de dolor y rabia debes padecer <:(

Mis condolencias , sobre todo a tus allegados .
Professor #14 Professor *
#12 La izquierda radical es como el Islam: No sólo piensan que sólo sus delirios son la única Verdad suprema,(que sería tolerable) sino que exigen imponerlos a todo el mundo. Por eso se llevan tan bien con los musulmanes,y con los supremacistas proetarras, porque todas esas ideologías son la misma mierda antidemocrática.

Por ello, a los izquierdistas no se les discute, se les combate y se les anula hasta que queden reducidos a la mínima expresión, como un cancer o una infección vírica. Los fascistas lo hicimos en Extremadura y lo haremos en todo el Estado Español. Primero acabaremos con Sanchez y con el caerá todo lo demas.
manc0ntr0 #15 manc0ntr0
#14 menuda pedrada arrastras nenín
Professor #17 Professor
#15 denunciado por amenazas.
#16 gadish
#14 cómo se echaba de menos un profesor de verdad. Arriba espiña!
#1 VFR
Por qué será?
Ukchay #9 Ukchay *
2023 vs 2025:
Votan 450 menos
PSOE 800 votos menos
PP 280 votos menos
Vox 500 votos mas

2025 > 2240
PP> 37,2% / 851 / -1,4
PSOE> 19,6% / 447 / -17,4
Vox> 37,2% / 851 / 25
UP> 3,9% / 89 / 0,4
Juntos> 0,4% / 8 / -0,2

2023 > 2680
PSOE> 36,9% / 1.084 / -1
PP> 38,7% / 1.135 / 6,6
Vox> 12,3% / 360 / 4,5
UP> 3,5% / 104 / -0,6
Juntos> 0,6% / 16 / —
Cs> 0,3% / 9 / -6,5
bronco1890 #8 bronco1890 *
No votan a Vox por los inmigrantes si no por el discurso anti europeísta, por unas normas que les llegan a los agricultores desde Bruselas que no entienden y que les tienen asfixiados.
EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica
Por su parte, Vox se quedó con un 12,3%. Sin embargo, en las elecciones de hoy, los de Santiago Abascal consiguieron un incremento del 24,98% de puntos

De matemáticas bien :palm:
pitercio #6 pitercio *
Si hay más inmigrantes que en el Losar o Jarandilla o Navalmoral es porque el pimiento, el tabaco y los tomates no se recogen solos ¿o es que los talayuelanos van a jornal? La mitad trabaja en la industria auxiliar y la otra mitad a servicios o la chapuza. Eso sí, medio retrasados casi todos, los espabilados se fueron y se quedaron los lentos y los "listos". Pero vamos, que da igual que hubieran votado a la pesoe, son el mismo género rural que lleva 80 años de retraso. Aún quedan pintadas de "vivan los quintos del..." no te digo más.
Olarcos #11 Olarcos
#6 Aún quedan pintadas de "vivan los quintos del..." no te digo más. ¿Según tú deberían estar en un Starbucks o escogiendo un nuevo modelo de gafas de pasta o haciendo vídeos de tik tok?
Connect #10 Connect
Deben estar los agricultores acojonados. Como empiecen a expulsar a sus 'esclavos' se arrepentirán de no haber votado a los 'sociatas'
#13 solomonovolumen *
Teniendo en cuenta que casi el 50% de la población es inmigrante, hasta ellos habrán votado a Vox y es normal, los que están trabajando e integrados no soportan a los que roban y les dan mala fama al resto.
#18 gadish
#13 verás las risas cuando vean que aunque ellos trabajan y no crean problemas, también serán repudiados por sus ídolos ultraderechiles.
#4 cocococo
La gran mayoría de los venezolanos afincados en España votan al PP, fijo.
