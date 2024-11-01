PP y Vox empatan en Talayuela, el municipio con más inmigración en Extremadura

El Partido Popular y Vox empataron este domingo en Talayuela, el municipio con más población inmigrante al conseguir ambos un 37,2%. En 2023, el PP fue el partido ganador con un 38,7%. Por su parte, Vox se quedó con un 12,3%. Sin embargo, en las elecciones de hoy, los de Santiago Abascal consiguieron un incremento del 24,98% de puntos. En 2023 el PSOE obtuvo un 36,9% y tras estas elecciones los socialistas se quedaron un 19,56%. Unidas consiguió un 3,89%
supuras odio y en tu frase se denota ,vaya vida de dolor y rabia debes padecer
Mis condolencias , sobre todo a tus allegados .
Por ello, a los izquierdistas no se les discute, se les combate y se les anula hasta que queden reducidos a la mínima expresión, como un cancer o una infección vírica. Los fascistas lo hicimos en Extremadura y lo haremos en todo el Estado Español. Primero acabaremos con Sanchez y con el caerá todo lo demas.
Votan 450 menos
PSOE 800 votos menos
PP 280 votos menos
Vox 500 votos mas
2025 > 2240
PP> 37,2% / 851 / -1,4
PSOE> 19,6% / 447 / -17,4
Vox> 37,2% / 851 / 25
UP> 3,9% / 89 / 0,4
Juntos> 0,4% / 8 / -0,2
2023 > 2680
PSOE> 36,9% / 1.084 / -1
PP> 38,7% / 1.135 / 6,6
Vox> 12,3% / 360 / 4,5
UP> 3,5% / 104 / -0,6
Juntos> 0,6% / 16 / —
Cs> 0,3% / 9 / -6,5
De matemáticas bien