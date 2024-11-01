PP y Vox empatan en Talayuela, el municipio con más inmigración en Extremadura

El Partido Popular y Vox empataron este domingo en Talayuela, el municipio con más población inmigrante al conseguir ambos un 37,2%. En 2023, el PP fue el partido ganador con un 38,7%. Por su parte, Vox se quedó con un 12,3%. Sin embargo, en las elecciones de hoy, los de Santiago Abascal consiguieron un incremento del 24,98% de puntos. En 2023 el PSOE obtuvo un 36,9% y tras estas elecciones los socialistas se quedaron un 19,56%. Unidas consiguió un 3,89%