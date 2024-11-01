El PP sigue perdiendo votantes en favor de Vox y su ventaja sobre el PSOE se reduce a cinco puntos

Los sondeos publicados después del verano reflejan una tendencia clara respecto a la disputa entre PP y Vox. El partido que lidera Santiago Abascal no deja de crecer y se afianza de manera estable en la tercera posición de las encuestas. Vox le roba prácticamente tres puntos a la fuerza que lidera Alberto Núñez Feijóo. Los populares, en todo caso, continúan en la primera posición aunque con el peor resultado desde abril de 2023. Mientras tanto, el PSOE de Pedro Sánchez frena su caída y se encontraría a cinco puntos del PP.
Con encuestas similares a las actuales Feijóo no fue presidente porque no quiso.
PD.: Hemoal suele ir bien.
De las que mas inflan al PP en la generales y autonómicas
Para que vas a votar al pp si eres de derecha y te tragas todos los bulos, mejor al que mas bulos suelte y alimente mejor tu odio.
Darías risa si no me afectasen vuestras chifladuras.
Pero eso no esta pasando con Vox. Esperar que el sistema fuincione con la ideologia extremista de derecha igual que con la izquierda es muy optimista , esta demostrado que hasta los estamentos que son legales se comportan diferente.
Algunos creo que pocos, se van dando cuenta que culpar de todo a Sanchez cuando las políticas del PP han producido muertos en varias comunidades no funciona.
Estoy expectante por ver como acaban culpando a Sanchez de los test de cáncer de mama andaluces, no dudo que encontraran la forma, por rocambolesca que sea.