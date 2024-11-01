edición general
El PP sigue perdiendo votantes en favor de Vox y su ventaja sobre el PSOE se reduce a cinco puntos

Los sondeos publicados después del verano reflejan una tendencia clara respecto a la disputa entre PP y Vox. El partido que lidera Santiago Abascal no deja de crecer y se afianza de manera estable en la tercera posición de las encuestas. Vox le roba prácticamente tres puntos a la fuerza que lidera Alberto Núñez Feijóo. Los populares, en todo caso, continúan en la primera posición aunque con el peor resultado desde abril de 2023. Mientras tanto, el PSOE de Pedro Sánchez frena su caída y se encontraría a cinco puntos del PP.

21 comentarios
Comentarios destacados:    
Barney_77 #1 Barney_77 *
Esto debe estar mal, el CIS ha dicho que Pedro Sanchez sacaba como 70 escaños al PP y que tendria casi mayoria absoluta. En fin, al final todas las encuestas son basura cocinada para favorecer los intereses del que paga y para crear tendencias, la realidad se vera conlas elecciones. Por cierto, si el CIS se lo creyera alguien del gobierno, habrian convocado elecciones al momento de publicar los resultados de la misma.
2 K 31
#5 tromperri *
#1 lo que todas las encuestas muestran es que el PP va cuesta abajo. Y lo importante de las encuestas es la tendencia.
Con encuestas similares a las actuales Feijóo no fue presidente porque no quiso.

PD.: Hemoal suele ir bien.
5 K 53
Sandilo #8 Sandilo
#5 Hemoal os vais a tener que poner a paladas los zurditos con el próximo gobierno de centro PP+VOX Superando los 200 escaños.
5 K 1
yopasabaporaqui #12 yopasabaporaqui
#8 "de centro" xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
1 K 26
Josecoj #13 Josecoj
#8 Si, pero mientras tanto a darle Hemoal a tu ojete que aún te quedan dos años, derechoso
0 K 8
oceanon3d #19 oceanon3d *
#8 KeyData es una empresa de gestionada ex alto cargo del PP de Madrid ... no se de que va Publico con esta gente pero huele mal a intereses cruzados. Y ademas el votante de izquierdas fuera de periodos electoral esta desmovilizado: en el 2023 también sacaban 200 y ya vez: no gobierna Feijoo porque no quiere.

De las que mas inflan al PP en la generales y autonómicas  media
0 K 8
Kantinero #21 Kantinero
#8 Habrá que hacerse un buen seguro de vida, quién sabe la de muertos que va a generar un gobierno así
0 K 12
JackNorte #9 JackNorte *
#5 Sin duda , las encuestas sirven para lo que sirven, pero el pp usando la agenda de Vox , lo raro seria que Vox no creciera.
Para que vas a votar al pp si eres de derecha y te tragas todos los bulos, mejor al que mas bulos suelte y alimente mejor tu odio.
0 K 12
#6 ContracomunistaCaudillo
La derecha gobernará sobradamente a partir de las siguientes elecciones, siguiendo la tendencia de la mayoría de los países europeos. Ahora solo queda esperar y que el gobierno de pseudo-izquierda cause las menores lesiones posibles a una ya maltrecha economía.
2 K 30
ipanies #16 ipanies
#6 Si, a ver si nos pone la derecha superheroína a la altura de la actual Alemania o Francia que van como un tiro!!! :palm:
Darías risa si no me afectasen vuestras chifladuras.
0 K 12
#18 euquesei
#6 Es que con semejante nick no se puede esperar nada... Maltrecha economia la que nos dejo un tal M. Rajoy que la justicia nunca encontrará.
0 K 7
Gry #2 Gry
No me extraña, el PP tiene a la mitad de su plantilla repitiendo propaganda de Vox. :-P
1 K 29
#4 concentrado
Hace unos años, se contaba lo mismo acerca de cómo Podemos subía y subía a costar del PSOE. Un movimiento de cloacas y todo volvió a su cauce. Yo aún estoy esperando el zarpazo judicial a VOX, que llegará. El bipartidismo sigue moviéndose donde reside el poder.
0 K 18
JackNorte #10 JackNorte *
#4 Si , todo volvio a su cauce , despues de una campaña mediatica, de las cloacas del estado y del warfare judicial.
Pero eso no esta pasando con Vox. Esperar que el sistema fuincione con la ideologia extremista de derecha igual que con la izquierda es muy optimista , esta demostrado que hasta los estamentos que son legales se comportan diferente.
1 K 29
#20 perej
#4 los que tumbaron a Podemos, no harán lo mismo con Vox, pues son de su cuerda.
0 K 10
Kantinero #11 Kantinero *
Lo tiene difícil el PP, su huída hacia adelante para que no le coma la tostada Vox no le funciona, y su táctica de disparar a todo lo que sea PSOE o gobierno para distanciarse tampoco.
Algunos creo que pocos, se van dando cuenta que culpar de todo a Sanchez cuando las políticas del PP han producido muertos en varias comunidades no funciona.
Estoy expectante por ver como acaban culpando a Sanchez de los test de cáncer de mama andaluces, no dudo que encontraran la forma, por rocambolesca que sea.
0 K 12
eltoloco #17 eltoloco
Se supone que Vox ha ganado 1 millón 200.000 votos de la nada, no hay por dónde coger esto.
0 K 10
#3 Jodere
esas encuestas son una mierda, según quien las hace sale un resultado, el del Cis se lo da al PSOE.
0 K 7
Joker_2O #7 Joker_2O
Cuando se den cuenta en el PP tendrán que sacar la máquina del fango, aunque me da que con Vox lo tendrán bastante más fácil.
0 K 6
Enero2025 #14 Enero2025
Parece que la batalla cultural se está perdiendo amiguis.
0 K 6
QRK #15 QRK
#14 Parece ser que cada vez hay más incultos. Correcto.
0 K 7

