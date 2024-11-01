El PP reconoce el error de Mazón por no cancelar sus compromisos el 29O y deja en manos de la jueza la veracidad de sus palabras

Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, ha afirmado que Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat, cometió un error al no modificar su agenda el 29 de octubre de 2024, jornada marcada por la tragedia de una dana que acabó con la vida de 229 personas en Valencia. Además, señaló que será una jueza quien determine si hubo falsedad en sus declaraciones tras haber solicitado las grabaciones completas de sus intervenciones en Las Cortes Valencianas y el Congreso.