El PP reconoce el error de Mazón por no cancelar sus compromisos el 29O y deja en manos de la jueza la veracidad de sus palabras

Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, ha afirmado que Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat, cometió un error al no modificar su agenda el 29 de octubre de 2024, jornada marcada por la tragedia de una dana que acabó con la vida de 229 personas en Valencia. Además, señaló que será una jueza quien determine si hubo falsedad en sus declaraciones tras haber solicitado las grabaciones completas de sus intervenciones en Las Cortes Valencianas y el Congreso.
El problema de Mazón no es que le pillase por sorpresa. El gobernante también es persona y tiene derecho a su tiempo libre, sus vacaciones, y tal.
Pero si hay previsión de un día complicado, el presidente ha de estar en su puesto. Y si el problema sale por sorpresa y le pilla fuera, tiene que cancelar su agenda y volver lo antes posible.
En Madrid ya hubo el caso del Madrid Arena. Ana Botella estaba por ahí fuera en Portugal. Lo que el votante castigó no fue el que le pillase fuera, es que con todo el recochineo no volvió pudiendo y sabiendo lo que había ocurrido.
Mazón en este sentido no tiene defensa.
Lo más grave es que no hubo preparación ninguna, ni toma de posiciones de los equipos de emergencias y ayuda los días previos y despues tardaron tres días en poder llegar los de fuera.
Hasta la UME entró en la Comunidad Valenciana antes de estar aurorizados y que llegando a Utiel ya tenían trabajo esperándo a su ayuda y asistencia.
Igual despues de un año estas palabras suenan mas a mofa que a disculpa.
Mientras el sigue mintiendo hasta en los juicios y en las comisiones.
Y que no se olvide de la tía abuela del que repone en el super donde compra Rufián y de la que todo el mundo decía que no se lo esperaban, que la señora parecía tan amable y siempre saludaba, hasta que descubrieron que es la que les tiene despiertos cada noche con el ruido del motor de las carreras urbanas clandestinas.
Vaya nivel tiene el imbécil de los Santos. Serán Los santos cojones de hacer esa comparación.