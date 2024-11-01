edición general
24 meneos
28 clics
El PP reconoce el error de Mazón por no cancelar sus compromisos el 29O y deja en manos de la jueza la veracidad de sus palabras

El PP reconoce el error de Mazón por no cancelar sus compromisos el 29O y deja en manos de la jueza la veracidad de sus palabras

Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, ha afirmado que Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat, cometió un error al no modificar su agenda el 29 de octubre de 2024, jornada marcada por la tragedia de una dana que acabó con la vida de 229 personas en Valencia. Además, señaló que será una jueza quien determine si hubo falsedad en sus declaraciones tras haber solicitado las grabaciones completas de sus intervenciones en Las Cortes Valencianas y el Congreso.

| etiquetas: pp , reconoce , error , mazón , dana
20 4 0 K 110 actualidad
19 comentarios
20 4 0 K 110 actualidad
Comentarios destacados:    
#3 Mustela
En resumidas cuentas: no tienen por dónde escapar. Luego que si Mañaneros 360, que si Malas Lenguas, Intxaurrondo, etc.
5 K 62
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#3 De ahí el esfuerzo de tanto malnacido en hacer extensible la responsabilidad de lo ocurrido al gobierno central y la AEMET.
3 K 47
#2 Hynkel
Cuando ocurre una tragedia, el capitán del barco debe estar en su puesto. O dirigirse a él.

El problema de Mazón no es que le pillase por sorpresa. El gobernante también es persona y tiene derecho a su tiempo libre, sus vacaciones, y tal.

Pero si hay previsión de un día complicado, el presidente ha de estar en su puesto. Y si el problema sale por sorpresa y le pilla fuera, tiene que cancelar su agenda y volver lo antes posible.

En Madrid ya hubo el caso del Madrid Arena. Ana Botella estaba por ahí fuera en Portugal. Lo que el votante castigó no fue el que le pillase fuera, es que con todo el recochineo no volvió pudiendo y sabiendo lo que había ocurrido.

Mazón en este sentido no tiene defensa.
3 K 32
woody_alien #5 woody_alien *
#2 El problema de Mazón es que se parece cada vez mas al capitán Schettino.
2 K 30
radon2 #7 radon2
#2 El problema es tener a un grumete en lugar de un capitán al mando del barco.
0 K 11
#11 Hynkel
#7 No, si eso después quedó cristalino. Pero ya antes de la Dana varios empresarios y gente importante de la CV estaban alarmados porque veían en Mazón a un chulo más preocupado por demostrar que él mandaba que de hacer su trabajo. Ya entonces de la Dana hacía las cosas con mucho retraso.
0 K 7
#17 sorecer
#11 hacía las cosas con mucho retraso.... y tarde también. :troll: :troll: :troll:

No me he podido resistir. Cierro al salir.
0 K 10
Asimismov #4 Asimismov *
Lo más grave no será lo hecho o lo que no hizo Mazón el 29O.
Lo más grave es que no hubo preparación ninguna, ni toma de posiciones de los equipos de emergencias y ayuda los días previos y despues tardaron tres días en poder llegar los de fuera.
Hasta la UME entró en la Comunidad Valenciana antes de estar aurorizados y que llegando a Utiel ya tenían trabajo esperándo a su ayuda y asistencia.
1 K 25
JackNorte #6 JackNorte
Que se lo digan a el que cree que no hizo nada mal ni cree que tuviera que estar en ningun otro sitio ni organizar dias antes.
Igual despues de un año estas palabras suenan mas a mofa que a disculpa.
Mientras el sigue mintiendo hasta en los juicios y en las comisiones.
1 K 24
Malinke #10 Malinke
¡Ala!, el PP blanqueado, ctuaron correctamente. Dentro de un mes, «ese señor del que usted me habla».
1 K 23
Fran_Ramos #14 Fran_Ramos
si el mismo juez que no sabe quien es M.RAJOY , mal vamos...
1 K 19
Arzak_ #1 Arzak_ *
Se cayó esa breva (la empujan) {0x1f60e}
0 K 11
ChingPangZe #12 ChingPangZe
A mi todo esto de "admitir" el error de la agenda me parece una tactica de control del relato. A mi me da igual si eso fue un error o no, el caso es que el proceso que debia haber seguido la gestión de la emergencia no perseguia el bien de la poblacion sino intereses politicos y de sus lobbies colegas. Y ademas lo poco que se podia hacer en pro de la sociedad estaba bloqueado porque los politicos que estaban "al cargo" en ese momento se negaban a actuar responsablemente sin tener el OK de Mazon que estaba por ahi mojando el churro en vez de facilitando la gestion de la emergencia.
0 K 10
toshiro #16 toshiro
Sé fuerte, Carlos.
0 K 10
#18 laruladelnorte
En respuesta a las duras palabras de Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de ERC, que tildó a Mazón de «homicida» y «psicópata», De los Santos contraatacó recordando la relación de ERC con Bildu. «¿Qué le parecería si yo, cada vez que intervengo en el Congreso y habla Bildu, sacara una foto de los niños asesinados en Vic, en la casa cuartel de Alicante, en la de Zaragoza o del niño que fue asesinado hace 45 años en Extremadura y que fue la primera víctima mortal infantil de la repugnante

…   » ver todo el comentario
0 K 10
unlugar #19 unlugar
"De los Santos contraatacó recordando la relación de ERC con Bildu"
Y que no se olvide de la tía abuela del que repone en el super donde compra Rufián y de la que todo el mundo decía que no se lo esperaban, que la señora parecía tan amable y siempre saludaba, hasta que descubrieron que es la que les tiene despiertos cada noche con el ruido del motor de las carreras urbanas clandestinas.

Vaya nivel tiene el imbécil de los Santos. Serán Los santos cojones de hacer esa comparación.
0 K 10
#13 PerritaPiloto
Mazón ya es "ese señor del que usted me habla" a pesar de seguir siendo el presidente de la Comunidad Valenciana.
0 K 9
#8 malarte
Bravo!!! Solo les ha costado un año!!! mintiendo, manipulando, insultando y vejando a las víctimas, y ahora, cuando se han asegurado un gobierno con los del bombero torero es hora de permitirse una pequeña autocrítica y ya está, ya han cumplido…
0 K 7
#15 Jodere
El PP experto hasta en matar a sus votantes, sin que les pase nada
0 K 7

menéame