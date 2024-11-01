edición general
El PP exige a Sánchez que someta al Parlamento el envío de la fragata a Chipre: "Pone en peligro la vida de los militares"

La formación acusa al presidente del Gobierno de decir 'no al Congreso

#1 JotaMcnulty
Se puede ser más esquizofrénico que el PP? Hace 2 días criticaban a Sanchez por lo contrario.
#3 Un_señor_de_Cuenca
#1 Saben perfectamente que se contradicen. Pero la estrategia es atacar, siempre atacar y llevar la contraria.
#7 pedrario
#1 ¿Puedes aportar cuando Feijoo ha pedido que se envie una fragata o algo? Hace 2 días veo que dijo que tenía que ir a discutir estos temas al Congreso >x.com/NunezFeijoo/status/2029144215850988001
#9 Verdaderofalso
#7 cierto, si el PP en bloque voto a favor de la guerra ilegal de Irak al margen de la comunidad internacional y con las mentiras de las armas de destrucción masiva y donde murió José Couso asesinado y se cometieron crímenes de guerra, que menos que votar el envío de una fragata para defender a un aliado OTAN
#10 pedrario
#9 Hay algo de comentario en tu intento de desviar la atención.

Entiendo que es bulo entonces que su postura haya cambiado y, este a favor o en contra, sea la de que se discuta en Congreso primero, siguiendo lo que parece que marca la ley que hizo el propio PSOE.
#4 daniMate
Dios mío. El partido que nos metió en una guerra ilegal y que crítica a Sánchez por no lamer el culo de Trump, pidiendo poder votar que una fragata vaya a proteger las costas europeas.

Increible

No saben que hacer para llamar la atención.
#2 ur_quan_master
¿Feijóo, ves ese reguero que corre a través de aquel sumidero ? Son tus posibilidades de ser presidente.
#5 FunFrock
Se cambió la ley por lo de Irak, así que deberia de respetarse lo que promulgó el PSOE en esa epoca, que las acciones belicas pasen por el parlamento.
#6 guuilesmiz
#5 asco eterno al pp, pero si ayudan a mejorar alguna cosa de carambola… si la ley dice que se ha de votar en el parlamento, que se vote.
#11 vicus.
Joder con los del Yak 42 y la guerra de Irak, ya les vale...Yo siempre dije y diré que mentir hasta el punto de contradecirse, es una falta de respeto, poesto que es tomar por tontos a la mayoría, menos los que votan a esta calaña de mentirosos inútiles, que ya vienen totos de fábrica.
#8 End
Aferrémonos a que perdió unas elecciones (perder= no gobernar) que tenía ganadas por inepto y mentiroso. Y no tiene pinta de haber aprendido la lección.
Eso sí, detrás de él vendrá otra que sabe sacar tajada de ser inepta y mentirosa.
