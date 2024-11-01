·
date 2024-11-01
El PP exige a Sánchez que someta al Parlamento el envío de la fragata a Chipre: "Pone en peligro la vida de los militares"
La formación acusa al presidente del Gobierno de decir 'no al Congreso
|
irán
guerra
pp
Comentarios destacados:
#1
JotaMcnulty
Se puede ser más esquizofrénico que el PP? Hace 2 días criticaban a Sanchez por lo contrario.
5
K
53
#3
Un_señor_de_Cuenca
#1
Saben perfectamente que se contradicen. Pero la estrategia es atacar, siempre atacar y llevar la contraria.
7
K
87
#7
pedrario
#1
¿Puedes aportar cuando Feijoo ha pedido que se envie una fragata o algo? Hace 2 días veo que dijo que tenía que ir a discutir estos temas al Congreso >
x.com/NunezFeijoo/status/2029144215850988001
1
K
-1
#9
Verdaderofalso
*
#7
cierto, si el PP en bloque voto a favor de la guerra ilegal de Irak al margen de la comunidad internacional y con las mentiras de las armas de destrucción masiva y donde murió José Couso asesinado y se cometieron crímenes de guerra, que menos que votar el envío de una fragata para defender a un aliado OTAN
1
K
32
#10
pedrario
#9
Hay algo de comentario en tu intento de desviar la atención.
Entiendo que es bulo entonces que su postura haya cambiado y, este a favor o en contra, sea la de que se discuta en Congreso primero, siguiendo lo que parece que marca la ley que hizo el propio PSOE.
0
K
10
#4
daniMate
Dios mío. El partido que nos metió en una guerra ilegal y que crítica a Sánchez por no lamer el culo de Trump, pidiendo poder votar que una fragata vaya a proteger las costas europeas.
Increible
No saben que hacer para llamar la atención.
4
K
34
#2
ur_quan_master
*
¿Feijóo, ves ese reguero que corre a través de aquel sumidero ? Son tus posibilidades de ser presidente.
2
K
30
#5
FunFrock
Se cambió la ley por lo de Irak, así que deberia de respetarse lo que promulgó el PSOE en esa epoca, que las acciones belicas pasen por el parlamento.
1
K
19
#6
guuilesmiz
*
#5
asco eterno al pp, pero si ayudan a mejorar alguna cosa de carambola… si la ley dice que se ha de votar en el parlamento, que se vote.
1
K
29
#11
vicus.
Joder con los del Yak 42 y la guerra de Irak, ya les vale...Yo siempre dije y diré que mentir hasta el punto de contradecirse, es una falta de respeto, poesto que es tomar por tontos a la mayoría, menos los que votan a esta calaña de mentirosos inútiles, que ya vienen totos de fábrica.
0
K
18
#8
End
Aferrémonos a que perdió unas elecciones (perder= no gobernar) que tenía ganadas por inepto y mentiroso. Y no tiene pinta de haber aprendido la lección.
Eso sí, detrás de él vendrá otra que sabe sacar tajada de ser inepta y mentirosa.
0
K
7
