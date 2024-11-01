El PP exige una "aclaración de inmediato" a Adif por la reducción temporal de la velocidad en la línea Madrid-Barcelona

El PP ha exigido este martes "una aclaración de inmediato" a Adif tras la decisión de reducir temporalmente a 160 kilómetros por hora la velocidad máxima en un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, tras los avisos que le han trasladado los maquinistas por la presencia de baches en un tramo concreto.
| etiquetas: adif , pp , ave
-No intentar rentabilizar todo políticamente
-Tener dos dedos de frente.
En este caso lo segundo debería ser lo primero. Pero si de lo segundo no hay.....
Especialmente en un entorno de incertidumbre en el que mucha gente tendrá aprensión por los muertos que acaba de haber.
>Una decisión de este calado y en el contexto actual exige una aclaración de inmediato.
>Los ciudadanos deben tener explicaciones y decisiones coherentes con una medida totalmente contradictoria con la anunciada hace meses.
¿Qué es lo incorrecto de esa petición de explicaciones y cómo dices que deben pedirse?
No sé, yo creo que alguna mínima explicación de lo que se hacía y lo que se hace habría que dar.
Pedirían tb explicaciones de por qué no habían reducido la velocidad en ese tramo?