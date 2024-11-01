edición general
El PP exige una "aclaración de inmediato" a Adif por la reducción temporal de la velocidad en la línea Madrid-Barcelona

El PP ha exigido este martes "una aclaración de inmediato" a Adif tras la decisión de reducir temporalmente a 160 kilómetros por hora la velocidad máxima en un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, tras los avisos que le han trasladado los maquinistas por la presencia de baches en un tramo concreto.

15 comentarios
Comentarios destacados:      
stygyan #2 stygyan
Una aclaración de inmediato. Como si la básica de "acabamos de tener un accidente de tres pares de cojones y hasta que no certifiquemos que todo está bien preferimos no jugar con más vidas"
Kasterot #3 Kasterot
#2 para lo que tú dices hacen falta dos cosas:

-No intentar rentabilizar todo políticamente
-Tener dos dedos de frente.
En este caso lo segundo debería ser lo primero. Pero si de lo segundo no hay.....
stygyan #5 stygyan
#3 Kasterot? KASTEROT? *grito del Broli antiguo*
pedrario #6 pedrario
#2 Pero, ¿se va a hacer con todas las líneas?
stygyan #7 stygyan
#6 imagino que van a empezar por donde dicen que hay baches y problemas visibles.
pedrario #8 pedrario
#7 ¿Por qué imaginas? A ver si va a ser necesaria una explicación....

Especialmente en un entorno de incertidumbre en el que mucha gente tendrá aprensión por los muertos que acaba de haber.
stygyan #9 stygyan
#8 sí, seguramente haga falta una aclaración sobre qué líneas van a actuar y con qué criterios. Pero no tal y como la está pidiendo el PP.
pedrario #10 pedrario
#9 Aparte de el hecho de que la pida el PP, ¿en qué diferencias la forma exactamente?

>Una decisión de este calado y en el contexto actual exige una aclaración de inmediato.

>Los ciudadanos deben tener explicaciones y decisiones coherentes con una medida totalmente contradictoria con la anunciada hace meses.

¿Qué es lo incorrecto de esa petición de explicaciones y cómo dices que deben pedirse?
Barney_77 #13 Barney_77
#2 Teniendo en cuenta que hace nada Óscar Puente anunciaba el Ave a 350 kmh... No sé, me parece que el anunciar el aumento de velocidad que después haya un accidente de la leche y posterior a este anuncias que reduces a 160 kmh es un poco extraño. ¿Tenían información de incidentes antes del accidente? Si ¿Les importaba una mierda? Si ¿Se estaba haciendo el mantenimiento preventivo y correctivo de manera adecuada? Por lo que parece no.
No sé, yo creo que alguna mínima explicación de lo que se hacía y lo que se hace habría que dar.
Guanarteme #1 Guanarteme
¿Se lo explicamos con peras y con manzanas, a ver si así?
Chinchorro #11 Chinchorro *
Pues habrá que exigirle al PP que deje a los profesionales hacer su trabajo. Que se dediquen a robar, que es de lo que saben. Porque lo que son gestiones de accidentes y tragedias ya sabemos que son unos incapaces y unos embusteros crónicos.
pepel #4 pepel
El PP echando mierda mientras hace de VOX.
#15 Leon_Bocanegra
Imaginemos por un momento que ADIF no toma está decisión y por lo que sea la semana que viene hay un accidente.
Pedirían tb explicaciones de por qué no habían reducido la velocidad en ese tramo?
#12 mcfgdbbn3
Ya había una LTV antes hasta que reparen ese tramo, y con este accidente prefieren curarse en salud hasta que se sepa qué pasó.
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
Será por seguridad, y para ver en que estado real estan las infrastructuras tampoco estaria mal :popcorn: :popcorn: y deberiamos pedir responsabilidades
