El PP buscará negociar con Vox un acuerdo de Gobierno que sirva para todas las comunidades

Llegar a un acuerdo con Vox que sirva como marco común, de ahora en adelante, para todas las comunidades autónomas es el objetivo que se ha marcado el Partido Popular de cara a las negociaciones con la formación de Santiago Abascal para formar gobierno en Aragón y en Extremadura. Al sentarse en la mesa de negociaciones, la formación de Alberto Núñez Feijóo buscará evitar que haya tratos asimétricos entre comunidades, con la idea de que si Vox defiende lo mismo en todos los sitios debería haber acuerdo en todos los territorios.