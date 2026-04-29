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El PP se abstiene en la propuesta de Vox de impulsar la ilegalización de Bildu: “Se acabó el perro, se acabó la rabia”

El Senado rechaza la moción de la ultraderecha con 110 noes, 142 abstenciones y los dos síes de la formación de Abascal. Vox ha vuelto a marcar el paso al PP en el Senado. La estrategia de la formación de Santiago Abascal de atornillar a los populares con mociones polémicas y mediáticas que buscan, sobre todo, dejar en evidencia a los populares con su electorado, ha vuelto este miércoles a la Cámara alta. La formación de Abascal ha defendido ahora que hay que ilegalizar a EH Bildu. Vox ha instado a los senadores a que voten esta propuesta

| etiquetas: senado , pp , abstiene , ilegalizar , bildu , propuesta , vox
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8 comentarios
2 1 0 K 44 politica
#3 Albarkas
Pues hay bastantes más motivos para ilegalizar al PP que a Bildu...
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josde #7 josde
#1 Esta es ya la abstención y los votos como han ido, la tuya es de antes de la votación.
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rogerius #2 rogerius
¿Votaría el PP a favor si alguien presentase una propuesta para ilegalizar a Vox?
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Io76 #4 Io76
#2 No, pero no por falta de ganas de fagocitar a sus votantes.
1 K 27
#5 pirat
En el Aragón rerregre ya discriminan aún más a sus propios ciudadanos catalano-parlantes...
0 K 9
#6 pirat
#5 Paradójicamente, los independentistas y terroristas defienden infinitamente más el bien común de los españoles
que los ultrapatriotas...
1 K 23
Quel #8 Quel
No tengo especial simpatía para Bildu pero intentar ilegalizar partidos no es ninguna solución. Bildu debe existir y tener el mismo derecho que el resto de partidos y opiniones. Incluso aquéllas que no nos gustan.
0 K 7

menéame