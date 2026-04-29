El PP se abstiene en la propuesta de Vox de impulsar la ilegalización de Bildu: “Se acabó el perro, se acabó la rabia”

El Senado rechaza la moción de la ultraderecha con 110 noes, 142 abstenciones y los dos síes de la formación de Abascal. Vox ha vuelto a marcar el paso al PP en el Senado. La estrategia de la formación de Santiago Abascal de atornillar a los populares con mociones polémicas y mediáticas que buscan, sobre todo, dejar en evidencia a los populares con su electorado, ha vuelto este miércoles a la Cámara alta. La formación de Abascal ha defendido ahora que hay que ilegalizar a EH Bildu. Vox ha instado a los senadores a que voten esta propuesta