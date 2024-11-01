Parodia de Carne Cruda del anuncio de Campofrío sobre la polarización, que demuestra que reducirlo todo a un problema de polarización es erróneo porque pone a las posturas democráticas y fascistas como los dos ejes sobre los que situarse, lo que legitima al fascismo implícitamente.
| etiquetas: parodia , carne cruda , posicionados , polarizados
Mi profesor de filosofía hace 30 años dibujó una campana de gauss en la pizarra, escribió la palabra ética en la parte de arriba en el eje de las ordenadas escribió población, en el de las coordenadas comportamientos considerados éticos.
Nos preguntó en época de la Alemania Nazi, ¿creéis que esta gráfica cambiaba de forma?
Si crees que la derecha española es fascista porque si el problema seguramente lo tienes tú-
No amigo, no. No metas en tu pedrada ideológica a más de la mitad de la población española *.
* y eso si solo cuento a votantes de partidos centro-derecha, derecha y extrema derecha, que votantes de izquierda o extrema izquierda como yo mismo tampoco te lo compramos.
SPOILER: No intentes razonar con ellos, no se puede.