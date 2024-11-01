edición general
¡Posicionados!

Parodia de Carne Cruda del anuncio de Campofrío sobre la polarización, que demuestra que reducirlo todo a un problema de polarización es erróneo porque pone a las posturas democráticas y fascistas como los dos ejes sobre los que situarse, lo que legitima al fascismo implícitamente.

Barney_77 #2 Barney_77
Cuando todo lo que no comulga con tus ideas es fascismo....
DrToxic #3 DrToxic
#2 Todo, no. Pero hay ciertas cosas que se amparan en ese sano derecho a la diferencia y pretenden legitimarse como ideas válidas cuando no lo son; por ejemplo es válido pensar que la inmigración debe ser controlada; y podemos estar más o menos de acuerdo con ello o con el grado de control, lo que no es válido (y sí muy fascista) es soltar que a las pateras hay que recibirlas con ametralladoras como he leído por aquí más de una vez.
ContinuumST #6 ContinuumST
#2 Pues depende de tus ideas, hay unos mínimos de decencia humana y de ideas. ¿No te parece?
Ze7eN #7 Ze7eN
#2 Cuando para algunos ya ni el fascismo es fascismo...
ingenierodepalillos #10 ingenierodepalillos
#2 Nada es fascismo excepto el antifascismo, claro que sí campeón.
#1 DenisseJoel *
El vídeo está muy bueno, pero no entiendo por qué visten raro. Imagino que forma parte del mensaje de alguna manera, pero no logro encontrar la conexión. ¿O quizás esa parte no está teatralizada y es la forma de vestir de los actores? Pero eso también es extraño en el mundo de la interpretación.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Sólo puede quedar uno
#11 To_lo_loco
Existe un término que se llama malismo.

Mi profesor de filosofía hace 30 años dibujó una campana de gauss en la pizarra, escribió la palabra ética en la parte de arriba en el eje de las ordenadas escribió población, en el de las coordenadas comportamientos considerados éticos.

Nos preguntó en época de la Alemania Nazi, ¿creéis que esta gráfica cambiaba de forma?
Battlestar #5 Battlestar
Pues discrepo, porque el anuncio en cuestión puede hacer referencias bastantes explicitas a la derecha española, pero no veo que uno de los lados de la polarización que presenta sea el fascismo en absoluto. Salvo que tu identifiques por defecto a la derecha española con el fascismo automáticamente, pero si haces eso es un problema de percepción tuyo, no de que el anuncio equipare fascismo y democracia.
Si crees que la derecha española es fascista porque si el problema seguramente lo tienes tú-
Ze7eN #8 Ze7eN *
#5 No, identificar a PP y VOX con fascismo no es percepción, es realidad. Aquí la percepción que falla es la tuya y la de todos los que lleváis años desplazando el centro político a la derecha. Si, la derecha española es fascista, y el problema (por culpa de los que no lo veis), lo tenemos TODOS.
bigmat #12 bigmat
#8 " lo tenemos TODOS. "
No amigo, no. No metas en tu pedrada ideológica a más de la mitad de la población española *.

* y eso si solo cuento a votantes de partidos centro-derecha, derecha y extrema derecha, que votantes de izquierda o extrema izquierda como yo mismo tampoco te lo compramos.
desastrecolosal #9 desastrecolosal
#5 Ya te han empezado a extremoizquierdar los tolerantes de MNM.

SPOILER: No intentes razonar con ellos, no se puede.
