·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8985
clics
Esto debería estar prohibido
5562
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
5538
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
5229
clics
Conductor atropella a delincuente que intentó asaltarlo en carretera de Chile
4958
clics
Oído en la tertulia de 'El Hormiguero' sobre Sarah Santaolalla: '¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?'
más votadas
463
Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora se comunicó en valenciano
470
El ex-presidente de Andalucía a Felipe Gónzalez: “¿Por qué no te retiras y nos dejas en paz? Nos das pena”
611
Pedro Sánchez desmonta, uno por uno, todos los bulos de Abascal: 'Su labor es la de expandir el odio'
569
Israel usó armas prohibidas en Gaza: bombas térmicas y de vacío para volatilizar cadáveres
625
Feijóo dice que creará una 'gran agencia de seguridad de transportes', pero ojo, porque ya existe: Sánchez se lo recuerda de esta forma
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
5
clics
Portugal inicia el trámite de la ley para limitar las redes sociales a menores con el rechazo de la ultraderecha
Portugal inicia el trámite de la ley para limitar las redes sociales a menores con el rechazo de la ultraderecha | Sociedad | EL PAÍS
|
etiquetas
:
portugal
,
redes sociales
,
menores
5
1
1
K
67
actualidad
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
1
K
67
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
powernergia
Sin entrar en otras consideraciones, si la ultraderecha está en contra es que la ley es buena para los ciudadanos.
3
K
28
#4
nemeame
#2
Siguiendo -a duras penas- tu elaborado y complejo argumento, podemos deducir que si a la ultraderecha le gusta respirar debe ser algo malo
2
K
25
#5
powernergia
#4
Milei ya hablo algo sobre la propiedad del agua y el derecho a contaminar, ahora aplícalo al aire.
1
K
24
#6
Pontecorvo
#5
¿Milei ultraderecha? Madre mía.
0
K
9
#7
powernergia
#6
No, es un zurdo de toda la vida.
0
K
12
#9
Pontecorvo
#7
¿De verdad piensas que Milei entra dentro de la famosa sentencia "Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado"? Si el fascismo siempre ha sido antiliberal.
0
K
9
#19
imaginateca
#7
Claro. He ahí el problema: para ti el mundo se pinta con una paleta de dos colores. Si no es de izquierdas (que es todo un espectro, por cierto) es facha (la derecha también es todo un espectro).
En fin, combinas la ESO con Pepa Pig y te sale una generación miope. Qué tiempos más jodidos nos vienen.
0
K
10
#11
nemeame
#5
Si vas a enumerar las gilipolleces que dice Milei, o cualquier otro político, puedes publicar directamente un libro
0
K
9
#13
powernergia
#11
Si, el "todos son iguales" habitual para justificar a los mermaos de ultraderecha.
0
K
12
#8
Abajo
#4
El comentario de
#2
se refiere a que si la ultraderecha está en contra, es porque ellos son los que se aprovechan de la intoxicación a menores a base de bulos y que ellos son los responsables de los bulos.
0
K
11
#12
powernergia
#8
También, aunque en realidad es aplicable casi a cualquier tema que defienda la ultraderecha, que raramente lo hacen por el interés general.
0
K
12
#14
Abajo
#12
Es lógica simple, defienden lo que les beneficia y atacan lo que no les beneficia.
0
K
11
#16
manzitor
#8
Es que le quitan el juguete y lloran, es normal.
0
K
11
#18
Abajo
#16
Se ha esperado a que el germen de la ultraderecha tenga a una pequeña gran parte de la sociedad infectada. Tarde van.
0
K
11
#20
ombresaco
#15
es una lucha por el control de la gente, y entre ellos. Los ciudadanos somos poco mas que peones... y los niños solo la excusa
0
K
12
#1
ombresaco
el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones
0
K
12
#3
elTieso
No sé por qué tanto lío con esto, cualquiera que sea padre de un niño o adolescente sabe que hay que moderarles el uso de toda esa mierda, yo he tenido que hacerlo y echarle mucho empeño, atención y horas, un poco de ayuda en forma de ley tampoco estaría mal, sería como ayudar a los padres que sabemos la adicción y los perjuicios que genera eso.
0
K
11
#15
nemeame
#3
Si los padres moderasen, usasen los controles parentales y limitasen el uso de toda esa mierda no estaríamos como estamos y proponiendo las gilipolleces que están proponiendo. Justo ese es el problema, que los padres no se están comportando como padres y haciendo lo que tienen que hacer (no todos, pero la mayoría) y ahora tenemos que pagar el pato el resto
0
K
9
#17
ombresaco
#3
eso no deberia implicar registro a todo el mundo.
0
K
12
#10
Pyrefox
Ayuso! Aqui tienes el faro del mundo libre, subnormal!
0
K
7
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En fin, combinas la ESO con Pepa Pig y te sale una generación miope. Qué tiempos más jodidos nos vienen.