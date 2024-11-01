edición general
5 meneos
18 clics
Los portátiles de 8 GB podrían convertirse otra vez en el estándar

Los portátiles de 8 GB podrían convertirse otra vez en el estándar

Los problemas relacionados con el stock de ciertos componentes para PC no paran. Cada día que pasa vemos cómo se incrementan los precios de la RAM, mientras que las piezas más asequibles tienen fechas de entrega estimadas que se van a 2027. Y ahora la escasez de memoria podría hacernos volver a un estándar de memoria RAM en portátiles de hace bastantes años. Y la peor situación que podemos encontrar está en las decisiones que podrían tomar algunas compañías, como volver a establecer como estándar una configuración de bajo rendimiento(...)

| etiquetas: ram , portatiles , gama media
5 0 0 K 64 actualidad
18 comentarios
5 0 0 K 64 actualidad
JackNorte #7 JackNorte
Cuando todos dicen que tardaran dos años en recuperarse , ma parece raro que no haya nadie que lo aproveche. Dos años es una eternidad.
2 K 49
Pablosky #13 Pablosky
#7 si montas la fábrica en ¿12? meses y explota la burbuja de la IA te puedes arruinar.
0 K 10
JackNorte #16 JackNorte *
#13 En cualquier negocio si cambia de golpe te arruinas incluso aunque no sea un negocio y sea tu casa.
0 K 12
pip #4 pip
8GB es una puta burrada de memoria, suficiente para ejecutar Slack.
1 K 21
Pacman #10 Pacman
#4 los informáticos de verdad usan Slack


Viejunos, pero de verdad xD
0 K 11
pip #12 pip
#10 qué me dices, ¿ya se ha pasado de moda Slack? Pues yo sigo sin acostumbrarme y echo de menos el IRC :ffu:
0 K 10
jonolulu #11 jonolulu
#4 O el Command & Conquer Red Alert xD
1 K 23
Don_Pixote #14 Don_Pixote
#4 mi mujer se compró un portátil para hacer Photoshop que su hobby es la fotografía y me quedé flipando al ver que tiene 32 GB RAM
0 K 8
pip #15 pip
#14 32GB para Photoshop es un poco excesivo, al no ser que trabajes con imágenes HDR del tamaño de África... pero ahora al precio que está, considéralo patrimonio familiar...
1 K 18
Don_Pixote #17 Don_Pixote
#15
Tiene también una RTX 5070 :-D

Su dinero es..pero se le va la pinza
Yo lo pillaré para jugar al total war cuando se descuide
0 K 8
Doisneau #18 Doisneau
#14 Precisamente por ser un fotografo aficionado me compre a principios de año uno con 32GB y ahora va a resultar ser un tesoro.
0 K 11
#8 RaulUrdaci
Habrá que instalar Ubuntu, o Linux Mynt...
0 K 20
tul #1 tul
va a tocar comprar en wallapop una temporada xD
0 K 15
Kantinero #6 Kantinero
Entonces me quedo con mi MacBook Air 2018?
0 K 14
jonolulu #2 jonolulu
Vendo Opel Corsa con 16 gigaválvulas
0 K 13
#9 slender_1
Que pesadilla. Cuando no es por las criptomonedas es por la IA.

Al final los gamers somos los perjudicados >:-(
0 K 10
Magog #5 Magog
Pues, aunque me duela, tengo un mac de 8 gigas en el curro que mas le gustaria los los HP G9 de 16 ir la mitad de finos.
Ciertamente no me he puesto a meter tweaks a un windows 11 con 8 gigas, pero serias dudas tengo de que el rendimiento fuera decente, aunque como experimento no estaría mal
0 K 10
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
No se necesita más para un laptop ordinario
0 K 10

menéame