Los portátiles de 8 GB podrían convertirse otra vez en el estándar

Los problemas relacionados con el stock de ciertos componentes para PC no paran. Cada día que pasa vemos cómo se incrementan los precios de la RAM, mientras que las piezas más asequibles tienen fechas de entrega estimadas que se van a 2027. Y ahora la escasez de memoria podría hacernos volver a un estándar de memoria RAM en portátiles de hace bastantes años. Y la peor situación que podemos encontrar está en las decisiones que podrían tomar algunas compañías, como volver a establecer como estándar una configuración de bajo rendimiento(...)