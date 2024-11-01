edición general
Fabricantes de smartphone volverán a configuraciones de 4GB de RAM para esquivar la escasez de memoria

Sí, tras anunciarse de que las tarjetas microSD están de vuelta a los smartphone, ahora también sabemos que le acompañarán las configuraciones de memoria RAM de 4 GB. Y es que volveremos a ver configuraciones básicas donde se opta por la cantidad justa y necesaria de memoria RAM para que el sistema operativo funcione. Todo ello unido a estas capacidades de almacenamiento ampliables para compensar que veremos una futura generación de dispositivos que será peor que la actual en ciertas circunstancias.

3 comentarios
#1 Pitchford
Me suelen durar los móviles 4 ó 5 años, pero el que tengo ahora de 8Gb de RAM y almacenamiento de sobra espero que me dure más, con permiso de las APPs que no se adaptan a versiones antiguas de Android.

#2 mr_b
#1 Yo compré uno que no sólo tiene esas capacidades que mencionas, sino que también tiene actualizaciones garantizadas durante 5 años (que seguramente serán solamente de seguridad a partir del segundo o tercer año, pero ahí están; eso ya hace que no se vuelva obsoleto cuando decidan no actualizar la versión del sistema operativo).

#3 borteixo
pero que le quiten todo el bloatware


