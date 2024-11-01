Fabricantes de smartphone volverán a configuraciones de 4GB de RAM para esquivar la escasez de memoria

Sí, tras anunciarse de que las tarjetas microSD están de vuelta a los smartphone, ahora también sabemos que le acompañarán las configuraciones de memoria RAM de 4 GB. Y es que volveremos a ver configuraciones básicas donde se opta por la cantidad justa y necesaria de memoria RAM para que el sistema operativo funcione. Todo ello unido a estas capacidades de almacenamiento ampliables para compensar que veremos una futura generación de dispositivos que será peor que la actual en ciertas circunstancias.
| etiquetas: fabricantes , smartphones , 4 gb , ram , escasez de memoria