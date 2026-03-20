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Polski Fiat 126p en Cuba funcionando con carbón debido a las falta de combustible

Debido a las limitaciones de combustible en Cuba los cubanos se ven obligados a recurrir a todo tipo de soluciones para salir adelante. Un mecánico ha reconvertido el motor de su Polski Fiat 126p para poder hacerlo funcionar con carbón en lugar de gasolina

| etiquetas: cuba , combustible , crisis , carbón , 126p
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32 comentarios
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Comentarios destacados:    
Huaso #2 Huaso *
Es gasógeno. En la posguerra española se usó mucho, por los mismos motivos: autarquía.

es.wikipedia.org/wiki/Gasógeno
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Trigonometrico #4 Trigonometrico
#2 Cuba está soportando un bloqueo económico.
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inventandonos #5 inventandonos
#4 #2 ambas afirmaciones son correctas
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buronix #14 buronix
#5 No, no lo son.
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Macnulti_reencarnado #18 Macnulti_reencarnado
#5 la de #4 desde luego, no.
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buronix #23 buronix
#18 Debe de ser que esto es una fiesta de disfraces, no bloqueo, y yo estoy confundiendo conceptos por alguna razon.
www.infobae.com/america/mundo/2026/03/20/estados-unidos-prohibe-a-cuba
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Macnulti_reencarnado #24 Macnulti_reencarnado
#23 pues si. Confundes conceptos por sectarismo.
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Macnulti_reencarnado #29 Macnulti_reencarnado
#28 ni aún leer sabes. Estás sembrado.
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Huaso #10 Huaso
#4 la autarquía es la alternativa ante el bloqueo. Es una política fruto de una consecuencia como “solución”. Se podría considerar autodefensa según algunos.

es.wikipedia.org/wiki/Autarquía
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buronix #19 buronix
#10 Sorprende, que uses un enlace, en el que explica, muy claramente, el termino de manera que queda completamente sin ausencia de duda, que tu uso del mismo, no es correcto.
Leiste el articulo?
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Huaso #25 Huaso *
#19 si. Obviamente. La autarquía es consecuencia de bloqueo. Lo has leído tú???  media
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buronix #27 buronix
#25 No, de verdad, vete al enlace y leelo, entenderás que no es lo mismo, diseñar una política o sistema de autosuficiencia que simplemente, tener prohibida la capacidad de obtener los recursos, son dos cosas completamente diferente.
Es como decir, que si te roba una persona que no tiene recursos, al final has realizado una donación caritativa a los necesitados.
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buronix #31 buronix
#25 Si lo explica, una economia autárquica que tampoco puede realizar comercio exterior...
Requiere que previamente exista la política económica autárquica Y que no pueda comerciar, no es definición, es una condición adicional que combina dos términos para subclasificar.
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buronix #12 buronix
#2 Yo añadiria, que más que autarquía, en Cuba se llama bloqueo.
Vamos, por no mezclar naranjas con sandías por mucho que sean más o menos redondas.
Pero creo que se te ha entendido.
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eltxoa #6 eltxoa
No sé si podrá tener acceso a la etiqueta medioambiental para poder entrar en el centro de la habana con el coche
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josde #7 josde
En un programa de Mega vi un camión que lo hacían funcionar con leña.
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josde #15 josde
#11 Pero ese lleva el motor trasero.
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#17 elyari *
#15 claro, y el Fiat 126p (el del envío) lleva motor trasero de toda la vida, lo que en este caso lo han adaptado para usar carbón

es.wikipedia.org/wiki/Polski_Fiat_126p
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josde #20 josde
#17 Entonces es como el seat 127.
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#26 elyari
#20 Similar, pero solo 3 puertas. Pegale un vistazo a la entrada de la Wikipedia que he puesto. En esos años varios fabricantes sacaron al mercado coches de este tipo, pequeños y muy básicos. El caso del Fiat 126p fue muy característico porque se siguió produciendo hasta los 90, cuando todos los demás ya se habían dejado de producir, se hicieron varios millones de unidades. Y se exportaron a muchos países, incluido Cuba.
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Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
A este cochecito lo llaman Sacapuntas. Me encantaría hacerme con uno.
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#3 elyari
#1 jejeje...las historias que te puedo contar del "malish" como le llaman en Polonia serían interminables. Toda mi infancia con uno de esos, era el coche de la familia, mi padre lo ganó en el 85 como premio por su trabajo. Yo también daría lo que fuera por tener uno como recuerdo. Los he visto poco en España, pero alguno hay. Lo que más he visto aquí son Lada Niva, sobre todo en zonas de montaña.
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Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
#3 en Cuba hay muchos. Suelen llevar la puerta del motor abierta para que se refrigere bien.
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#30 elyari
#16 Correcto. Lo dicho, tuvimos uno en la familia durante unos 20 años, yo lo usé mucho durante mis últimos años en Cuba que mi padre tenía otro coche por su trabajo. Menos motor y caja de cambios, yo mismo le hacía la mayor parte de la mecánica, cambios de aceite, filtros, cambiar copling rotos (era muy frecuente que se rompiera esa pieza, no sé como le llaman aquí en España, un cacho de aluminio con unos insertos de goma que iba en la punta del palier que transmitía el movimiento a la

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Macnulti_reencarnado #32 Macnulti_reencarnado
#30 que grande!! Me encanta el coche. Llegué a montar en uno, el de mi tutora de PFC. Una cosa que me hizo gracia, de tantas otras que descubrí en Cuba, es que muchas veces una moto costaba más que un coche (como este por ejemplo). Como me costaba creerlo, pregunté el motivo, y la respuesta fue que con una moto podías hacer más kilómetros por litro de gasolina.
Un abrazo, compadre!
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josde #9 josde
#1 Creo que es parecido al Panda de España
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#11 elyari
#9 No no, que va. Es el sustituto del Fiat 500 original, heredó mucha de la mecánica con motor trasero pero lo mejoraron para subir un poco la potencia hasta 23 caballos y 590cc. Luego el Fiat Cinquecento fue el que le siguió, ya con muchas más mejoras en los finales de los 80.
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Fj_Bs #21 Fj_Bs
#9 es un Polaquito , polski 126 fabricado en Polonia , derivado del Fiat 126 , en Cuba se ven muchos , es facil de reparar ...
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Davidavidú #22 Davidavidú *
Mi abuelo contaba que tuvo que llevar a Madrid, con su taxi de gasógeno, a un matrimonio con su hijo enfermo.

Por la Mancha, al repostar combustible se dejó el atizador en las brasas, inadvertidamente. Al cogerlo se hizo una buena quemadura en la mano. Además, el niño no logró superar su enfermedad y murió.

No esperaba ver un coche de gasógeno en mi vida, igual que no esperaba tener que compartir la vía con tranvías que en Murcia eran también un recuerdo de la postguerra. Y mira cómo va el mundo dando la vuelta a todo.
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#13 DotorMaster
Los natsis utilizaron masivamente el carbón para obtener combustibles para la luftwaffe y los carros de combate durante la segunda guerra mundial.
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menéame