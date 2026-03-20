Polski Fiat 126p en Cuba funcionando con carbón debido a las falta de combustible

Debido a las limitaciones de combustible en Cuba los cubanos se ven obligados a recurrir a todo tipo de soluciones para salir adelante. Un mecánico ha reconvertido el motor de su Polski Fiat 126p para poder hacerlo funcionar con carbón en lugar de gasolina
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es.wikipedia.org/wiki/Gasógeno
www.infobae.com/america/mundo/2026/03/20/estados-unidos-prohibe-a-cuba
es.wikipedia.org/wiki/Embargo_estadounidense_a_Cuba
Mio? o tuyo?
es.wikipedia.org/wiki/Autarquía
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Es como decir, que si te roba una persona que no tiene recursos, al final has realizado una donación caritativa a los necesitados.
Requiere que previamente exista la política económica autárquica Y que no pueda comerciar, no es definición, es una condición adicional que combina dos términos para subclasificar.
Vamos, por no mezclar naranjas con sandías por mucho que sean más o menos redondas.
Pero creo que se te ha entendido.
es.wikipedia.org/wiki/Polski_Fiat_126p
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Un abrazo, compadre!
Por la Mancha, al repostar combustible se dejó el atizador en las brasas, inadvertidamente. Al cogerlo se hizo una buena quemadura en la mano. Además, el niño no logró superar su enfermedad y murió.
No esperaba ver un coche de gasógeno en mi vida, igual que no esperaba tener que compartir la vía con tranvías que en Murcia eran también un recuerdo de la postguerra. Y mira cómo va el mundo dando la vuelta a todo.