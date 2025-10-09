·
Polonia: del comunismo a ser el “tigre” de Europa del Este
La economía polaca crece a gran ritmo, apoyada en el consumo interno y en el uso de los fondos europeos, que habían estado bloqueados con el anterior Gobierno ultraconservador
|
etiquetas
:
polonia
,
economía
,
comunismo
,
pib
,
europa
,
ue
9
2
1
K
87
actualidad
37 comentarios
9
2
1
K
87
actualidad
#1
Findeton
Están vacunados contra el comunismo, porque saben lo que es.
10
K
58
#2
UnoYDos
#1
Como siempre obviando que los miserables capitalistas aíslan a todo estado comunista para someterlo en la miseria. Tu y tu asco, no os separáis nunca.
8
K
96
#4
StuartMcNight
#2
A diferencia de los paraisos libertarios que tanto le gustan a
#1
. A esos les dan 20,000 millones para rescatarlos no vaya a ser que veamos cual es el verdadero fracaso economico.
1
K
17
#5
Findeton
#4
No sé a qué viene intentar meter Argentina en todos los temas, pero te recuerdo que la deuda neta del estado argentino ha bajado en más de $25mil millones desde que llegó Milei.
2
K
28
#24
StuartMcNight
#5
Le ha dolido el rescatito del paraiso libertario. Las paguitas made in USA son buenas.
0
K
10
#25
Findeton
*
#24
Ya sé que sólo quieres hacer zascas, pero escribiré serio para el resto: Mientras el riesgo país de Argentina siga por encima de los 500 puntos, va a seguir habiendo "rescates", eso es un hecho. Porque si la tasa de interés de EEUU ronda el 5% y la de Argentina es un 10% por encima, entonces tienes una tasa del 15% anual. Con una tasa tan alta, nadie te va a prestar en el libre mercado, porque es una tasa impagable. Entonces, este gobierno tiene superávit financiero, es decir que…
» ver todo el comentario
0
K
9
#28
StuartMcNight
#25
"escribire en serio"
Procede a justificar que el mesias reciba paguitas cuando hace 2 dias nos vendia que Argentina era le mejor economia del mundo.
Resumen libertario de nuestro mejor libertario:
"Las paguitas son buenas porque son paguitas libertarias".
"Cuando el libre mercado te pide demasiados intereses entonces lo mas libertario que puedes hacer es pedir paguitas y socializar tus problemas para que los impuestos de otros paises te paguen lo que tu…
» ver todo el comentario
0
K
10
#37
Findeton
#28
Lo que tú digas. El gobierno anterior financiaba el déficit con emisión monetaria, es decir con inflación del 211%. Este gobierno ha bajado la inflación y ha bajado el riesgo país, y no tiene déficit pero para refinanciar de forma corriente la deuda necesita bajar un poco más el riesgo país.
0
K
9
#19
oceanon3d
#4
Hay gente patoo.
0
K
8
#7
Findeton
#2
En los 50s había más gente en países del eje comunista que en países del eje capitalista y sin embargo los capitalistas nunca se quejaron de que "los aíslen".
4
K
51
#8
UnoYDos
#7
Ahí tienes la diferencia. Capitalistas miserables que aislan, comunistas decentes que no lo hacen. Tu mismo te das la respuesta.
1
K
19
#10
Findeton
#8
No, la diferencia es que los capitalistas son autosuficientes y los comunistas no.
1
K
18
#11
UnoYDos
*
#10
Claro, el rescate bancario, la deuda de todos los países, es porque gestionan de puta madre sus recursos. La autosuficiencia basada en la pobreza de los demas. Sois cojonudos.
1
K
21
#13
Findeton
#11
¿Exactamente a quién está robando Uruguay para tener una renta per capita cercana a la de Portugal?
1
K
18
#15
UnoYDos
#13
¿ahora te inventas que hablo de robar?
0
K
7
#23
Findeton
#15
Dices "basada en la pobreza de los demas", es decir que unos son ricos porque otros son pobres, ¿a quién ha hecho pobre Uruguay? ¿A quién ha hecho pobre Polonia?
0
K
9
#12
Sawyer76
#2
Los lloricas comunistas como siempre buscando excusas para justificar por qué jamás el comunismo ha funcionado en ningún sitio e intentando tapar como sea que de hecho hay innumerables ejemplos de como el país ha despegado en cuanto lo han abandonado.
Cc
#1
3
K
27
#17
UnoYDos
#12
Las putas libetarras y capitamierdas matando a todo ser humano que lucha por la sociedad es lo que ha dado lugar a ello.
0
K
7
#16
cosmonauta
#2
Yo diría que los polacos, y realmente todos los países comunistas de Europa abrazaron el capitalismo con los brazos abiertos en cuanto pudieron. No hubo que hacer demasiado esfuerzo para convencerlos.
¿Queda algún país comunista en el mundo?
1
K
22
#18
UnoYDos
*
#16
Quedan, pero en cuanto les va bien dicen que no lo son para que cuadre con el discurso. O lo llaman economía mixta o planificada, o cualquier chorrada del vocabulario liberal, que decir comunismo o socialismo les produce urticaria.
0
K
7
#20
cosmonauta
#18
En la wikipedia aparecen cinco países como comunistas, de los cuales sólo viviría en dos de ellos, y con reservas.
Parece ser que la mayoría de ciudadanos del mundo prefieren mejores maneras de organizarse.
0
K
13
#27
Barney_77
*
#2
No se a quienes habras conocido que haya vivido de verdad en un espacio sovietico, pero te puedo asegurar que la inmensa mayoria de la gente que ha vivido bajo la bota comunista y ha tenido la suerte de soltarse de su garra, no volverian jamas a tocar ni con un palo cualquier cosa que este minimamente relacionada con esa ideologia. Por supuesto que encontraras gente que te alabe sus politicas, pero es como por aqui, que te encuentras a imbeciles que defienden la dictadura del fascista Franco
0
K
9
#3
guuilesmiz
*
#1
como China, verdad? Que el 90% de la población tiene vivienda en propiedad. Y aquí andamos ya con alquileres de 1200€ de media en ciudades gracias a los fonditos de inversión!!
No nos intentes tomar el pelo, por favor.
—
Qué ha llevado a que el 90% de los chinos sean propietarios de sus casas
www.eltiempo.com/amp/mundo/asia/por-que-el-90-de-los-ciudadanos-chinos
2
K
20
#6
Findeton
#3
China no es comunista, es un sistema económico mixto, como lo son EEUU, Polonia, España o Suiza.
4
K
48
#21
kaos_subversivo
#6
ningun escoces verdadero
0
K
12
#22
Findeton
*
#21
No, sí hay comunistas verdaderos: Cuba, Corea del Norte. Y también la China de Mao donde no había ni una empresa privada y mataron de hambre a decenas de millones de personas. Pero desde Deng Xiaoping y sus Zonas Económicas Especiales dejaron atrás el comunismo. Siguen siendo una dictadura en lo político, eso sí.
0
K
9
#14
Sawyer76
#3
Ya puestos a hablar de tomar el pelo podrías contar toda la verdad, y es que en China puedes ser propietario de la vivienda pero jamás lo serás del terreno donde está, que siempre será del estado; con todo lo que eso conlleva.
Claro, que igual no lo sabes.
1
K
23
#29
guuilesmiz
*
#14
sorpresa
. En UK
también
ocurre esto!
Solo que es peor, el terreno no pertenece al estado, sino a un neoliberal que te lo alquila 100 años.
Dicho esto, prefiero el método chino al neoliberal de UK.
—
“Leasehold, el sistema “feudal” por el que millones de personas en Inglaterra no son propietarias del terreno en el que están sus casas”
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-65562187
0
K
10
#9
Tailgunner
la economía polaca crece a gran ritmo porque la UE le está llenando de dinero, si no de qué? me gustaría ver lo que crecen sin la ayudita de mamá Europa...
1
K
18
#30
Barney_77
*
#9
Polonia entro el la UE en el 2004. Lleva desde el 92, con la excepcion de la COVID en crecimeinto continuo
0
K
9
#36
OCLuis
#35
Hablaba de Cuba.
es.wikipedia.org/wiki/Embargo_estadounidense_a_Cuba
Por si no te habías enterado.
0
K
14
#26
OCLuis
Cada vez que la derecha releva a la izquierda en el gobierno de alguna parte del territorio lo primero que hace es anular todas las políticas participativas y sociales. Eso es así para que la gente no vea que otro modelo de gestión es posible.
Bueno, pues esto que se hace dentro de los países también se hace fuera, impidiendo que un país pueda abastecerse, aislándolo, asfixiándolo al obligarle al disponer de un ejército para no ser invadido por el tío sam y de mil maneras distintas.
El capitalismo no puede dejar vivir al comunismo; por eso, si el comunismo no sufriera esos ataques saldría a relucir lo que realmente es: un sistema APOLÍTICO en el que los ciudadanos se organizan entre ellos.
0
K
14
#32
Barney_77
#26
Vives en los mundos de la piruleta.
0
K
9
#34
OCLuis
#32
¿Sabes que niños no tienen piruletas por culpa de un bloqueo que la mismísima ONU ha declarado como ilegal?
0
K
14
#35
Barney_77
#34
Vamos, que no puedes argumentar y me sacas Gaza porque si...
0
K
9
#33
omega7767
"También el aumento de los salarios (un 7,6%) ha ayudado a incrementar el gasto de los hogares"
lo opuesto aqui, que tenemos la sensación que parece que seguimos cobrando lo mismo que hace 30 años.
Ese estancamiento de los sueldos tiene un impacto negativo en el consumo interno español, principal motor de crecimiento en Polonia
0
K
12
#31
encurtido
Polonia quizá sea relevante en noticias como esta por su tamaño (casi como España), pero hay otros países del Este con crecimiento mucho más pronunciado. Por ejemplo República Checa o Estonia, que andan ya superando a los países mediterráneos partiendo de una situación bastante mala.
0
K
7
Ver toda la conversación (
37
comentarios)
